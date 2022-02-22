15 изображений, которые доказывают, что Япония уже живет в будущем

Беженцы из Донбасса: как проходит эвакуация в российские регионы

16 любопытных ситуаций, когда люди внезапно столкнулись со своими двойниками

100 человек и 400 кошек – реалии одного японского острова

17 любопытных зверьков, которые захотели навестить цивилизацию

Погода решила проверить нервы людей на прочность

16 случаев, когда погода напомнила людям, кто здесь настоящий хозяин