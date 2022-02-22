15 изображений, которые доказывают, что Япония уже живет в будущем

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Повсюду в Стране восходящего солнца вы увидите настолько гениальные вещи, что точно усомнитесь, а на той ли планете вы все еще находитесь?
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В магазинах Японии есть корзины для детей. Товар находятся на нижних полках, что облегчает их захват. Потому японские дети бегают по поручениям в раннем возрасте
Когда вы приходите в школу, вы должны снять обувь и надеть домашнюю обувь. Также есть тапочки для ванной
Источник: — переведено специально для fishki.net
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в магазинах "Детский мир" есть маленькие тележечки, дети очень любят их катать по магазину и складывать туда игрушки
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водой с мылом и грязью?
Вода которую вы пиете уже была выпита 2 раза