FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6673 поста • 756 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
15 изображений, которые доказывают, что Япония уже живет в будущем

15 изображений, которые доказывают, что Япония уже живет в будущем (16 фото)

Автор:
22 февраля 2022 12:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Технология   Япония   в мире   люди   подборка   фото   
2855
16

Повсюду в Стране восходящего солнца вы увидите настолько гениальные вещи, что точно усомнитесь, а на той ли планете вы все еще находитесь?

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Технология   Япония   в мире   люди   подборка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Борис Карабанов Час назад
Именно так я и представлял себе будущее - чёрная ватная палочка с ребристой структурой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Trenzel2003 19 минут назад
Иногда возникают сомнения. А на этой ли планете должны жить японцы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Jeugeny Tretyakov Полчаса назад
Да, да, будущее...Какой ценой? 70 -90 часовой рабочей неделей? Бешеным налогом на личные автомобили? Тысячами смертей от "кароши"? Полным отсутствием социалки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Старожил 36 минут назад
А в чём прелесть черных ватных палочек с ребристой текстурой, проясните мне невежде
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Хью́берт 52 минуты назад
Достаточно посмотреть на японские бренды, чтобы понять, что они уже давно в будущем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Bill Час назад
Осталось только воду из унитаза использовать для мытья рук. И можно будет сказать, что Япония живет в уже 23 веке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Fat boy slim is * in a heaven Час назад
Эти говнопосты японское правительство оплачивает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
salim777 Час назад
А "Черные ватные палочки с ребристой текстурой" это для негров?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
487
Arti Час назад
Уже? Серьезно? А как тогда мы не догадались из 30 прежних постов там вроде они тоже Уже в будущем были
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
178
eutace 2 часа назад
В магазинах Японии есть корзины для детей.
=================
в магазинах "Детский мир" есть маленькие тележечки, дети очень любят их катать по магазину и складывать туда игрушки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
178
eutace 2 часа назад
Вода, которой вы моете руки, повторно используется для смыва в унитазе
------------
водой с мылом и грязью?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
487
Arti eutace Час назад
А как вам такой факт:
Вода которую вы пиете уже была выпита 2 раза
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Беженцы из Донбасса: как проходит эвакуация в российские регионы Беженцы из Донбасса: как проходит эвакуация в российские регионы 16 любопытных ситуаций, когда люди внезапно столкнулись со своими двойниками 16 любопытных ситуаций, когда люди внезапно столкнулись со своими двойниками 100 человек и 400 кошек – реалии одного японского острова 100 человек и 400 кошек – реалии одного японского острова 17 любопытных зверьков, которые захотели навестить цивилизацию 17 любопытных зверьков, которые захотели навестить цивилизацию Погода решила проверить нервы людей на прочность Погода решила проверить нервы людей на прочность 16 случаев, когда погода напомнила людям, кто здесь настоящий хозяин 16 случаев, когда погода напомнила людям, кто здесь настоящий хозяин
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1272130



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Герой СССР. Сергей Солнцев, не снявший форму НКВД
4
40
Герой СССР. Сергей Солнцев, не снявший форму НКВД
Набирающие популярность в сообществах
Исландия и евреи: 9 малоизвестных фактов
2
31
Исландия и евреи: 9 малоизвестных фактов
Заплатки
0
5
Заплатки
Старт продаж флагманского смартфона Blackview A95
Старт продаж флагманского смартфона Blackview A95
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика!
1
0

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересно#люди#картинки#дтп#путин#дети#США#авто аварии
#Юмор#факты#Россия#подборка#интересное#Приколы#Ynews#кино#ДНР#автомир
#животные#история#в мире#ватермарк#Украина#автомобили#аварии#СССР#ЛНР#собака

На что жалуетесь?

Вернуться