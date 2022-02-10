Поссум или опоссум: теперь вы их точно не перепутаете

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Сможете ли вы отличить поссума от опоссума? И есть ли у них вообще различия, кроме этой буквы «о» в начале? Конечно! Это совершенно разные животные с разной средой обитания.
Но и поссумы, и опоссумы могут быть одинаково забавными. Мы собрали для вас подборку снимков, которая это доказывает.
Опоссумы как олицетворение зла
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А вот поссумы — самые настоящие милаши
Опоссумы во время трапезы не отличаются фотогеничностью
А вот как ест золотой поссум
Поссумов и опоссумов объединяет то, что они относятся к классу сумчатых. На этом сходства заканчиваются. Опоссумы обитают на территории Америки, это всеядные хищники. Поссумов можно встретить в Австралии и Новой Зеландии, и едят они растительную пищу.
Из опоссумов могут получаться просто идеальные мемы
Как будто кричит: «Я не договорила!»
Поссум с клубникой — сама милота
Семья опоссумов
Поссумы тоже любят кататься на ком-то
Опоссумы с открытой пастью — это нечто
А вот поссумы выглядят растерянно
Маленький опоссум
Австралийский карликовый поссум
Вот так нагло выглядит опоссум, который пробрался в дом к людям
А этот испуганный поссум пробрался в офис и разгромил его
Ладно, опоссумы тоже бывают милашами
А этого поссума явно застали врасплох
Какие у опоссумов всё-таки дурашливые мордахи
А поссумы могут приходить в гости с компанией
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Автор,если бы я мог,то я бы тебя обнял и может даже ( если ты конечно девочка) поцеловал! Спасибо!
С пальцем большим на лапе"(с) А.Лаэртский
Дверь захлопнул перед носом"
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