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Поссум или опоссум: теперь вы их точно не перепутаете

Поссум или опоссум: теперь вы их точно не перепутаете (19 фото)

Автор:
10 февраля 2022 08:51
Сообщество : Животные
Метки: животные   милота   опоссум   поссум   природа   разница   фото   
815
19

Сможете ли вы отличить поссума от опоссума? И есть ли у них вообще различия, кроме этой буквы «о» в начале? Конечно! Это совершенно разные животные с разной средой обитания.

Но и поссумы, и опоссумы могут быть одинаково забавными. Мы собрали для вас подборку снимков, которая это доказывает.


Опоссумы как олицетворение зла

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А вот поссумы — самые настоящие милаши


Опоссумы во время трапезы не отличаются фотогеничностью


А вот как ест золотой поссум


Поссумов и опоссумов объединяет то, что они относятся к классу сумчатых. На этом сходства заканчиваются. Опоссумы обитают на территории Америки, это всеядные хищники. Поссумов можно встретить в Австралии и Новой Зеландии, и едят они растительную пищу.


Из опоссумов могут получаться просто идеальные мемы


Как будто кричит: «Я не договорила!»


Поссум с клубникой — сама милота


Семья опоссумов


Поссумы тоже любят кататься на ком-то


Опоссумы с открытой пастью — это нечто


А вот поссумы выглядят растерянно


Маленький опоссум


Австралийский карликовый поссум


Вот так нагло выглядит опоссум, который пробрался в дом к людям


А этот испуганный поссум пробрался в офис и разгромил его


Ладно, опоссумы тоже бывают милашами


А этого поссума явно застали врасплох


Какие у опоссумов всё-таки дурашливые мордахи


А поссумы могут приходить в гости с компанией

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Метки: животные   милота   опоссум   поссум   природа   разница   фото   
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8  комментариев
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30k
Антон 2 часа назад
Сахарные поссумы вообще няшки.
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Сергей 21 минуту назад
Поссумы и опоссумы!:)
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3k
Serhio Konyakoff 39 минут назад
Именно такие посты должны быть на "Фишках".На сайте хорошего настроения.
Автор,если бы я мог,то я бы тебя обнял и может даже ( если ты конечно девочка) поцеловал! Спасибо!
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5k
Артем Кощеев 52 минуты назад
Ага-ага, вы ещё скажите что Омск и Томск - это не одно то же
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17k
Сергей Час назад
"Меня укусил опоссум,
С пальцем большим на лапе"(с) А.Лаэртский
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60k
Андрей Час назад
Спасибо! Заряд позитива на это хмурое утро.
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3k
Mowgley 2 часа назад
"А сердитый зверь опоссум
Дверь захлопнул перед носом"
© Б. Заходер
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