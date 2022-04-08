"Это не прямой эфир!": американскому пранкеру "обломали" представление

После этого оператор обратился к корреспондентке и спросил, нужно ли переснять сюжет. Та ответила утвердительно. А мальчик ушёл, не солоно хлебавши. Правда, свои 2 секунды славы подросток всё же получил, т.к. его появление оставили в эфире. Просто, чтобы посмеяться.