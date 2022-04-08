"Это не прямой эфир!": американскому пранкеру "обломали" представление

Подросток решил сорвать съёмку, но что-то пошло не так...
Во время съемки в кадре внезапно появился подросток и стал громко кричать. Журналистка телеканала Fox 5 спокойно повернулась и ответила юному пранкеру, что тот зря старается. Программа будет идти в записи и неудачный эпизод просто вырежут.
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После этого оператор обратился к корреспондентке и спросил, нужно ли переснять сюжет. Та ответила утвердительно. А мальчик ушёл, не солоно хлебавши. Правда, свои 2 секунды славы подросток всё же получил, т.к. его появление оставили в эфире. Просто, чтобы посмеяться.
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АНТИФИШКИ
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