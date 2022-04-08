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"Это не прямой эфир!": американскому пранкеру "обломали" представление

"Это не прямой эфир!": американскому пранкеру "обломали" представление (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2022 08:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Fox 5   prank   видео   обломали   подросток   прямой эфир   смешно   срыв эфира   съемка   
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Подросток решил сорвать съёмку, но что-то пошло не так...

Во время съемки в кадре внезапно появился подросток и стал громко кричать. Журналистка телеканала Fox 5 спокойно повернулась и ответила юному пранкеру, что тот зря старается. Программа будет идти в записи и неудачный эпизод просто вырежут.


После этого оператор обратился к корреспондентке и спросил, нужно ли переснять сюжет. Та ответила утвердительно. А мальчик ушёл, не солоно хлебавши. Правда, свои 2 секунды славы подросток всё же получил, т.к. его появление оставили в эфире. Просто, чтобы посмеяться.


Источник:

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Метки: Fox 5   prank   видео   обломали   подросток   прямой эфир   смешно   срыв эфира   съемка   
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2  комментария
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Taras Kozalupko 37 минут назад
Классика прямого эфира вот, а у пиндосов так, пародия

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