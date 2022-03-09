"На групповых фото располагайте парня с краю": 20 секретов, которые помогут лучше понять женщин

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Если, конечно, это в принципе возможно.
Женщины - крайне загадочные существа. Думают об одном, говорят другое, делают третье. А еще они скрывают свои мысли, чем еще больше способны запутать мужчину, пытающегося их понять. Героини этой подборки поделятся секретами о некоторых аспектах своей жизни. Вдруг это поможет мужчинам лучше понимать своих половинок.
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И все равно купит то, что захочет.
Берите на заметку, мужики!
Деморализовал и уничтожил
Не все, но некоторые такое практикуют
Принципы можно и отодвинуть
Как только начинаешь встречаться с девушкой, знай: ты не крючке
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