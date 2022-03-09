"На групповых фото располагайте парня с краю": 20 секретов, которые помогут лучше понять женщин

Женщины - крайне загадочные существа. Думают об одном, говорят другое, делают третье. А еще они скрывают свои мысли, чем еще больше способны запутать мужчину, пытающегося их понять. Героини этой подборки поделятся секретами о некоторых аспектах своей жизни. Вдруг это поможет мужчинам лучше понимать своих половинок.