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"На групповых фото располагайте парня с краю": 20 секретов, которые помогут лучше понять женщин

"На групповых фото располагайте парня с краю": 20 секретов, которые помогут лучше понять женщин (19 фото)

Автор:
09 марта 2022 07:38
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   видео   женская логика   женские секреты   картинки   комментарии   смешно   
1587
19

Если, конечно, это в принципе возможно.


Женщины - крайне загадочные существа. Думают об одном, говорят другое, делают третье. А еще они скрывают свои мысли, чем еще больше способны запутать мужчину, пытающегося их понять. Героини этой подборки поделятся секретами о некоторых аспектах своей жизни. Вдруг это поможет мужчинам лучше понимать своих половинок.

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И все равно купит то, что захочет.

Берите на заметку, мужики!


Деморализовал и уничтожил

Не все, но некоторые такое практикуют

Принципы можно и отодвинуть



Как только начинаешь встречаться с девушкой, знай: ты не крючке


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Метки: Приколы   Юмор   видео   женская логика   женские секреты   картинки   комментарии   смешно   

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