Chanel теперь с челкой и усами: почему активисты наклеили на бутики образ фюрера

Фэшн-бутики Chanel в Париже неизвестные обклеили стикерами с челкой и усишками Адольфа Гитлера. Наклейки появились на витринах после того, как магазинам марки в Дубае и Париже запретили продавать лухари-шмот жителям России. И спрашивается, почему? Как объяснили представители дома моды, вся причина в санкциях, которые якобы компания обязана соблюдать.
Таким жестом активисты решили привлечь внимание к связи бренда с Третьим рейхом. Создательница легендарного «маленького черного платья», мадам Коко Шанель в 40-х работала на одного австрийского художника. Кроме того, она крутила шашни с немецким шпионом Гюнтером фон Динклаге и сама являлась ценным информатором нацистов.
Вот такое вот сомнительное прошлое у полюбившегося многим модельера. Безусловно, мода вне границ, правил и законов. Однако в основе бренда уже заложены некие нацистские взгляды, что не может не удручать. В общем, россиянки, не обижайтесь из-за невозможности купить заезженные духи Шанель № 5 или сапоги-трансформеры, может, оно и к лучшему, а?
АНТИФИШКИ
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