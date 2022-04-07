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Chanel теперь с челкой и усами: почему активисты наклеили на бутики образ фюрера

Chanel теперь с челкой и усами: почему активисты наклеили на бутики образ фюрера (1 фото)

Автор:
07 апреля 2022 14:27
Метки: Россия   Шанель   гитлер   
907
1

Фэшн-бутики Chanel в Париже неизвестные обклеили стикерами с челкой и усишками Адольфа Гитлера. Наклейки появились на витринах после того, как магазинам марки в Дубае и Париже запретили продавать лухари-шмот жителям России. И спрашивается, почему? Как объяснили представители дома моды, вся причина в санкциях, которые якобы компания обязана соблюдать.

Таким жестом активисты решили привлечь внимание к связи бренда с Третьим рейхом. Создательница легендарного «маленького черного платья», мадам Коко Шанель в 40-х работала на одного австрийского художника. Кроме того, она крутила шашни с немецким шпионом Гюнтером фон Динклаге и сама являлась ценным информатором нацистов.


Вот такое вот сомнительное прошлое у полюбившегося многим модельера. Безусловно, мода вне границ, правил и законов. Однако в основе бренда уже заложены некие нацистские взгляды, что не может не удручать. В общем, россиянки, не обижайтесь из-за невозможности купить заезженные духи Шанель № 5 или сапоги-трансформеры, может, оно и к лучшему, а?

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6  комментариев
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77
хитрый особист 3 часа назад
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13k
Александр 2 часа назад
Chanel теперь с челкой и усами: почему активисты наклеили на бутики образ фюрераПосмотреть
Chanel теперь с челкой и усами: почему активисты наклеили на бутики образ фюрера
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Иван 3 часа назад
Хуго босс тоже нах*й? А фольцваген?
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Олеся К 3 часа назад
бред какой то...при чем здесь это то...сколько времени прошло.. притянули за уши
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Ольга 3 часа назад
ЧТо мне нравитс от шанель? так это парфюмерная вода Шанс. Но глядя на сегодняшние ценники - ну ннафиг.
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