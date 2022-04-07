Chanel теперь с челкой и усами: почему активисты наклеили на бутики образ фюрера

Таким жестом активисты решили привлечь внимание к связи бренда с Третьим рейхом. Создательница легендарного «маленького черного платья», мадам Коко Шанель в 40-х работала на одного австрийского художника. Кроме того, она крутила шашни с немецким шпионом Гюнтером фон Динклаге и сама являлась ценным информатором нацистов.

Вот такое вот сомнительное прошлое у полюбившегося многим модельера. Безусловно, мода вне границ, правил и законов. Однако в основе бренда уже заложены некие нацистские взгляды, что не может не удручать. В общем, россиянки, не обижайтесь из-за невозможности купить заезженные духи Шанель № 5 или сапоги-трансформеры, может, оно и к лучшему, а?