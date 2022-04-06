Евдоким Давыдов, сумевший поразить самого Наполеона

О лихом гусаре и поэте Денисе Давыдове, известном участием в партизанском движении во время Отечественной войны, знают практически все ещё из школьного курса истории. Между тем как у него был младший брат, практически не уступавший в заслугах именитому родственнику.
Евдоким Васильевич Давыдов особенно отличился в битве при Аустерлице – так называемой битве трёх императоров, которая стала решающей для наполеоновской армии. Результатом сражения с французами, в котором Евдоким бился как лев, стало 7 (!) ранений. Пять раз его достали вражеские сабли, один ударили штыком и напоследок ранили пулей. После завершения сражения мужчина не подавал признаков жизни, поэтому его оставили на поле боя как погибшего.
Придя в себя, раненый вместе с несколькими товарищами попытался добраться к своим, но угодил в плен к французам. Лазарет, куда его положили, посетил лично Наполеон. И задал солдату вопрос, сколько ранений тот получил в сражении. Ответ поразил французского императора, и тот сравнил каждую рану Давыдова со знаком чести.
За отвагу, проявленную в сражении, Евдокиму после возвращения из плена вручили наградное оружие – золотую шпагу. Давыдов также принял участие в Бородинском сражении и возглавил эскадрон во время заграничного похода. После окончания войны перешёл на службу в военный суд.
Среди сослуживцев и коллег снискал славу блестящего острослова, но при этом пользовался их доверием и уважением. Дружил с такими яркими представителями своей эпохи как П. А. Вяземский, А. И. Тургенев, А. А. Закревский и неоднократно упоминался в их переписке и воспоминаниях наравне со своим знаменитым братом. Умер Евдоким Васильевич от онкологии в возрасте 57 лет.
А вам встречались в истории примеры знаменитостей, у которых были не менее известные братья или сёстры?
Источник:
АНТИФИШКИ
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