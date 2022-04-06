Евдоким Давыдов, сумевший поразить самого Наполеона

За отвагу, проявленную в сражении, Евдокиму после возвращения из плена вручили наградное оружие – золотую шпагу. Давыдов также принял участие в Бородинском сражении и возглавил эскадрон во время заграничного похода. После окончания войны перешёл на службу в военный суд.

Среди сослуживцев и коллег снискал славу блестящего острослова, но при этом пользовался их доверием и уважением. Дружил с такими яркими представителями своей эпохи как П. А. Вяземский, А. И. Тургенев, А. А. Закревский и неоднократно упоминался в их переписке и воспоминаниях наравне со своим знаменитым братом. Умер Евдоким Васильевич от онкологии в возрасте 57 лет.

А вам встречались в истории примеры знаменитостей, у которых были не менее известные братья или сёстры?