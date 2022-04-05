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"Не нужен нам берег французский, Шанель ваша нам не нужна": в сети россиянки кромсают ножницами сумочки за 400 тыс. руб

"Не нужен нам берег французский, Шанель ваша нам не нужна": в сети россиянки кромсают ножницами сумочки за 400 тыс. руб (3 фото + 2 видео)

Автор:
05 апреля 2022 21:26
Сообщество : Жить в России
Метки: chanel   ДавайДоСвиданья   Шанель   ножницы   резать   суумочки   челленж   
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"Если за Chanel нужно продать Родину, то такая Chanel мне не нужна". Патриотичный челлендж появился на просторах Интернета — #ChanelДавайДоСвидания.

"Ответку" бренду Chanel запустила актриса и телеведущая Марина Ермошкина. О том что в заграничных бутиках "Шанель" от россиян стали требовать унизительную расписку, что вещи не будут использоваться на территории "империи зла" в роли которой выступает наша с вами Федерация, Фишки писали недавно.

"Ермошкина недаром PR-агент", - пишет Life.ru, - "решила напомнить о себе, запустив челлендж с хештегом #ChanelДавайДоСвидания. Как она объяснила, для русских девушек наличие Chanel в жизни не играет никакой роли, хотя именно наши соотечественники и "были всегда лицом этого бренда".

Суть акции в том, что российские модницы, которым запретили носить брендовые вещи на территории России, кромсают ножницами сумочки стоимостью более 400 000 рублей и отправляют в мусорку.

"Ни одна сумка, ни одна вещь не стоит моей любви к своей родине, не стоит моего уважения к себе. Я против русофобии, я против бренда, который поддерживает русофобию. "Шанель" — это просто аксессуар. Аксессуар, который в какой-то момент решил унизить людей, моих соотечественников, решил дискриминировать людей по национальному признаку, чего я не потерплю. Ведь главное — это принципы. И не то, что у тебя в руках, а то, что у тебя внутри", — сообщила Ермошкина подписчикам, разрезав люксовую сумку на камеру.

Те, кто пока на сумочку от Шанель не заработал, могут поддержать челлендж и вовсе недорогим способом - нарисовав логотип бренда на листе бумаги и перечеркнув его, - предложила Ермошкина.

Поддержала отчаянную Марину Ермошкину её подруга - диджей Катя Гусева. Ведущая отметилась под постом, написав: "Я с тобой" и опубликовав видео, на котором разрезает свою сумочку со словами: "Шанель, давай, до свидания!" .

Еще одна поддержавшая тему отмены "Шанель" - светская львица Шарли Прокопиф, которая раньше с удовольствием фотографировалась с пакетами бренда. "Я живу в Европе, но я отказываюсь от марки, которая возомнила себя непонятно кем! Не хочу больше ничего иметь общего с националистами. Вон!!! Вон из наших кошельков!!!" — объяснила блогерша свою позицию.


Юлия Меньшова сумочки от "Шанель" на камеру не резала, но прокомментировала возникшую ситуацию жестко: «Я каждый день задаюсь вопросом — существует ли предел абсурда? И каждый день с потрясением сама себе отвечаю — нет, не существует».

«Бог бы с ней с Chanel, но что мешает, застолбив эту возможность, двигаться дальше и дальше? И, например, завтра русским нельзя будет продавать еду без предъявления паспорта? Или без подписи бумаги, в которой ты присягаешь всем новейшим ценностям, отрицая все, что требуется?» — изумилась артистка.

* Запрещены в РФ

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: chanel   ДавайДоСвиданья   Шанель   ножницы   резать   суумочки   челленж   
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21  комментарий
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347
Светлана Минаенкова 2 часа назад
Блин! А у меня гараж столько стоит!))) Хорошо, что он отечественный
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10k
? ? ? 2 минуты назад
просто закрыть доступ на рынок России впоследствии.
уже купленную вещь резать смысла не имеет, опять таки: в ней можно хранить картошку, инструменты, ёршик для унитаза.
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24k
Андрей Иванов 6 минут назад
Что может сумочка за 400 000 руб?
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12k
vostok 7 минут назад
Для тех, кто не в курсе. Каждый продавец мечтает, чтоб после покупки его товар был выброшен.
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5k
tamin 15 минут назад
Хорошая тема. Всё эти модные истории рассчитаны на вау эффект. У меня шанель, значит я лучшая. А наши девочки создают антибренд. Если ты лучшая, то не носишь шанель. Вон как китайцы. Отказываются от продукта массово и фирмы разоряются.
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14k
Алексей 15 минут назад
*Старая байка

На торжественной закладке фундамента новой электростанции присутствовали Чубайс и премьер-министр Кириенко. При всем скоплении народа Чубайс вдруг снял с руки золотые часы "Патек Филипп" и бросил их в жидкий бетон - мол, традиция такая, на счастье!
Кириенко ничего не осталось делать, он тоже снял с руки свои не менее дорогие часы и тоже кинул их в жидкий бетон.
Каково же было удивление Кириенко, когда вечером на банкете он снова увидел на руке Чубайса те же самые золотые «Патек Филипп»!
- Как так?!!
- Да очень просто. Я что, дурак, выбрасывать в бетон настоящие? Купил вчера в аэропорту, в киоске, китайские, за 100 рублей, какая разница!
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2k
Bar Полчаса назад
Ни одна сумка, ни одна вещь не стоит моей любви к своей родине - но я живу в Европе...ты не сумку режь, а сонную артерию еб*ани тварь.
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14k
vikklu Полчаса назад
С нетерпением ждём роликов от самых сознательных, крушащих свои автомобили кувалдами.
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993
Motorola Полчаса назад
Смысл её резать если ты за неё уже заплатил ???
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48
Yuriy Petrov Час назад
Я думаю ни что не помешает на "Калибры" нанести лейблы шанель. Они все таки в Эуропу летят. Вернём так сказать.
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3k
Умница-красавица Час назад
А тем, кто пока сумку от Шанель себе позволить не может- купить китайскую копию и запостить с хэштегом #Chanelкуснитунца
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−26
Александр Жуков Час назад
Допустим можно было продать сумку за 100.000 руб. И купить игрушек в детской дом.
Нет, зачем, я лучше её разорву и выброшу!
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1k
emporio_ss 2 часа назад
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21k
KOSTELLO 2 часа назад
Бренд прикрывается этими расписками, иначе сожрут с дерьмом.
И что СЦКА ХАРАКТЕРНО, марка Босс, чувствует себя превосходно, хотя одевала нацистов во времена ВОВ.
Прав был старик Эйнштейн

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2k
RomaXz 2 часа назад
Позеры такие позеры
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318
Олеся courvoisier 17 минут назад
Очень патриотично размещать это
Видео © Instagram* (запрещён на территории РФ)

Потому что там 300 к подписоты и за этот видос она наварит себе бабла ещё на 2 сумочки....ну это уже совсем другая история и урапатриотам об этом рассказывать не обязательно

А могла ведь демонстративно, назло врагу, страничку удалить, правда?
Тем более как бы у патриотки в стране он запрещён законодательно.
Да кто ж добровольно от такой реки денег откажется, когда просто можно разрезать 1 из 10 сумок.
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