"Не нужен нам берег французский, Шанель ваша нам не нужна": в сети россиянки кромсают ножницами сумочки за 400 тыс. руб

"Ответку" бренду Chanel запустила актриса и телеведущая Марина Ермошкина. О том что в заграничных бутиках "Шанель" от россиян стали требовать унизительную расписку, что вещи не будут использоваться на территории "империи зла" в роли которой выступает наша с вами Федерация, Фишки писали недавно.

"Ермошкина недаром PR-агент", - пишет Life.ru, - "решила напомнить о себе, запустив челлендж с хештегом #ChanelДавайДоСвидания. Как она объяснила, для русских девушек наличие Chanel в жизни не играет никакой роли, хотя именно наши соотечественники и "были всегда лицом этого бренда".

Суть акции в том, что российские модницы, которым запретили носить брендовые вещи на территории России, кромсают ножницами сумочки стоимостью более 400 000 рублей и отправляют в мусорку.

"Ни одна сумка, ни одна вещь не стоит моей любви к своей родине, не стоит моего уважения к себе. Я против русофобии, я против бренда, который поддерживает русофобию. "Шанель" — это просто аксессуар. Аксессуар, который в какой-то момент решил унизить людей, моих соотечественников, решил дискриминировать людей по национальному признаку, чего я не потерплю. Ведь главное — это принципы. И не то, что у тебя в руках, а то, что у тебя внутри", — сообщила Ермошкина подписчикам, разрезав люксовую сумку на камеру.