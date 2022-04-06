Потеря потерь: Владимир Вольфович кинул нас на произвол судьбы

Одиозный, эксцентричный, всегда режущий правду-матку политик часто появлялся на телевидении в различных передачах и ток-шоу. Его высказыаания многие принимали за шутку, считали его клоуном, не слышали его доводов. Однако сегодняшние события показали, что он был во многом прав. В сети имеется множество видеодоказательств его пророчеств и предвидения. феврале 2022 года Жириновский был госпитализирован с пневмонией, вызванной заражением коронавирусной инфекцией. Несмотря на сделанные им восемь прививок от коронавируса (сам он считал себя едва ли не рекордсменом в этой части) и инфицирование считающимся относительно легким штаммом «омикрон», Жириновский в силу возраста и общего состояния здоровья оказался в настолько тяжелом положении, что его даже пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. И к сожалению сегодня его не стало..