Потеря потерь: Владимир Вольфович кинул нас на произвол судьбы

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Сегодня мы лишилось одного из самых одиозных политиков нашего времени, человека, которого многие считают пророком Отечества - Владимира Вольфовича Жириновского. Ему было 76 лет.
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Владимир Вольфович родился 25 апреля 1946 (75 лет), Алма-Ата (СССР). Его отец Вольф Эйдельштейн, не был юристом, он бвыл агрономом и коммерсантом. Мать Владимира, вдова с пятью детьми, вступила в повторный брак с Вольфом, однако сразу после рождения Владимира, Вольф был депортирован сначала в Польшу, а затем в Израиль, где и прожил до конца своих дней. Владимр Вольфович из-за опасения политических преследований взял фамилию матери.
Владимир Вольвович был очень образованным человеком. Он закончил в Москве Институт восточных языков (теперь – Институт стран Азии и Африки) при МГУ им. М. В. Ломоносова, где углубленно изучал язык и литературу Турции (помимо турецкого, он владеет английским, французским и немецким языками). Затем учился на факультете международных отношений Университета марксизма-ленинизма, а после службы в армии – еще и на юрфаке МГУ. Получил звание Заслуженного юриста Россиийской Федерации, а затем звание доктора философских наук.
Первые шаги в политике он начинает делать в составе «Демократического Союза» Валерии Новодворской. Впервые пламенная речь Жириновского прозвучала на съезде оппозиционной по отношению к действовавшему тогда режиму партии в 1988 году. Жириновский ворвался в политику сильно и мощно. В 1991 году он учавствовал в выборах Президента, однако занял лишь третье место. Но его это не остановило и в 1993 году Жириновский попадает в Госдуму России I созыва и становится руководителем фракции ЛДПР.
В дальнейшем он постоянно пробовал себя на выборах главы нашего государства, но неизменно проигрывал. Также он пробует стать главой региона – Белгородской области, но и тут не поднимается выше третьего места. Однако своей партии он не изменил и остался депутатом ГД на долгие годы.
Одиозный, эксцентричный, всегда режущий правду-матку политик часто появлялся на телевидении в различных передачах и ток-шоу. Его высказыаания многие принимали за шутку, считали его клоуном, не слышали его доводов. Однако сегодняшние события показали, что он был во многом прав. В сети имеется множество видеодоказательств его пророчеств и предвидения. феврале 2022 года Жириновский был госпитализирован с пневмонией, вызванной заражением коронавирусной инфекцией. Несмотря на сделанные им восемь прививок от коронавируса (сам он считал себя едва ли не рекордсменом в этой части) и инфицирование считающимся относительно легким штаммом «омикрон», Жириновский в силу возраста и общего состояния здоровья оказался в настолько тяжелом положении, что его даже пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. И к сожалению сегодня его не стало..
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я только боялся что его президентом выберут
Он ни с кем бы не стал церемонится, тратить время на всякие там ненужные разговоры-переговоры. Человек действия а не слов.
Мне он всегда вот так вот представлялся... (без ерничества)
Ну и "Буш, ковбой [мат]", это теперь нетленное.
Но, даже, лучшие врачи не смогли спасти от 8и прививок от ковида..
Он был профессиональным политиком.
Этих людей у нас сейчас все меньше, как это ни странно, все больше - любители. Многие над ним смеялись, многие не любили, но практически все - уважали.
Это не каждому дано...
Жириновский - лгун, мразь и русобоф
Больше таких людей? Ну ну
Вменяемые люди его ненавидят, а его помню живым как водку раздавал из грузовика - голосуйте за ЛДПР
Это нормальный человек?
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Ни разу не поклонник...
Земля ему пухом