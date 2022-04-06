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Потеря потерь: Владимир Вольфович кинул нас на произвол судьбы

Потеря потерь: Владимир Вольфович кинул нас на произвол судьбы (7 фото)

Автор:
06 апреля 2022 14:01
Сообщество : Политика
Метки: Россия   жириновский   некролог   политика   потеря   смерть   
21736
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Сегодня мы лишилось одного из самых одиозных политиков нашего времени, человека, которого многие считают пророком Отечества - Владимира Вольфовича Жириновского. Ему было 76 лет.

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Владимир Вольфович родился 25 апреля 1946 (75 лет), Алма-Ата (СССР). Его отец Вольф Эйдельштейн, не был юристом, он бвыл агрономом и коммерсантом. Мать Владимира, вдова с пятью детьми, вступила в повторный брак с Вольфом, однако сразу после рождения Владимира, Вольф был депортирован сначала в Польшу, а затем в Израиль, где и прожил до конца своих дней. Владимр Вольфович из-за опасения политических преследований взял фамилию матери.
Владимир Вольвович был очень образованным человеком. Он закончил в Москве Институт восточных языков (теперь – Институт стран Азии и Африки) при МГУ им. М. В. Ломоносова, где углубленно изучал язык и литературу Турции (помимо турецкого, он владеет английским, французским и немецким языками). Затем учился на факультете международных отношений Университета марксизма-ленинизма, а после службы в армии – еще и на юрфаке МГУ. Получил звание Заслуженного юриста Россиийской Федерации, а затем звание доктора философских наук.
Первые шаги в политике он начинает делать в составе «Демократического Союза» Валерии Новодворской. Впервые пламенная речь Жириновского прозвучала на съезде оппозиционной по отношению к действовавшему тогда режиму партии в 1988 году. Жириновский ворвался в политику сильно и мощно. В 1991 году он учавствовал в выборах Президента, однако занял лишь третье место. Но его это не остановило и в 1993 году Жириновский попадает в Госдуму России I созыва и становится руководителем фракции ЛДПР.
В дальнейшем он постоянно пробовал себя на выборах главы нашего государства, но неизменно проигрывал. Также он пробует стать главой региона – Белгородской области, но и тут не поднимается выше третьего места. Однако своей партии он не изменил и остался депутатом ГД на долгие годы.
Одиозный, эксцентричный, всегда режущий правду-матку политик часто появлялся на телевидении в различных передачах и ток-шоу. Его высказыаания многие принимали за шутку, считали его клоуном, не слышали его доводов. Однако сегодняшние события показали, что он был во многом прав. В сети имеется множество видеодоказательств его пророчеств и предвидения. феврале 2022 года Жириновский был госпитализирован с пневмонией, вызванной заражением коронавирусной инфекцией. Несмотря на сделанные им восемь прививок от коронавируса (сам он считал себя едва ли не рекордсменом в этой части) и инфицирование считающимся относительно легким штаммом «омикрон», Жириновский в силу возраста и общего состояния здоровья оказался в настолько тяжелом положении, что его даже пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. И к сожалению сегодня его не стало..

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   жириновский   некролог   политика   потеря   смерть   
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127  комментариев
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12k
кира 8 часов назад
Неординарный был человек. Таких мало. Так и не помыл сапоги в Тихом океане. Жаль. Кто теперь будет так ярко и эмоционально, так пророчески рубить правду-матку? Земля пухом.
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689
kan35 12 минут назад
Острого ума человек. Мог бы еще лет 10 быть полезным, но так уж распорядилась судьба. Земля пухом.
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3k
Федя Хитрый Полчаса назад
А мне он всегда нравился. Никогда не боялся говорить правду, никого не боялся и не пытался кому то понравится.
Я только боялся что его президентом выберут

Он ни с кем бы не стал церемонится, тратить время на всякие там ненужные разговоры-переговоры. Человек действия а не слов.
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758
styakof 57 минут назад
30 лет ЛДПР держалась на харизме одного человека! Что теперь?
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8k
Злобный Час назад
Покойся с миром!!! Человек эпоха был!!!
Мне он всегда вот так вот представлялся... (без ерничества)
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1k
Mazter Час назад
А я вот замечал у него одну уникальную способность. В порыве экспрессии он в своей речи иногда случайно выпаливал что-то неожиданное даже для себя, но уникальность в том, что еще не закончив эту "неожиданную фразу или слово" он успевал продумать и как выкрутиться из этого, и следующим предложением мастерски выводил на нужную ему конву. В этом он конечно был очень талантлив :)
Ну и "Буш, ковбой [мат]", это теперь нетленное.
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2k
Rulzen Час назад
Жаль. Утрата.
Но, даже, лучшие врачи не смогли спасти от 8и прививок от ковида..
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5k
Олег Данилов 2 часа назад
Земля стекловатой. антикоммунист=всегда русофоб
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5k
Олег 2 часа назад
Автор, Владимир Вольфович был действительно талантливым, неординарным человеком и политиком, но звание темы ("Потеря потерь: ....... кинул нас ....."), так и смердит ёрничаньем и фиглярством. Нехорошо это.
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76
александр к 2 часа назад
Хм...Неужели кто-то верит, что человек, сделавший 8(восемь,Карл!) прививок умер от заражения самой легкопротекающей разновидностью короны? А если вспомнить, что произошло незадолго до "болезни" Вольфыча? Как он с трибуны ГД на весь мир объявил о сроках начала , как её называют, "операции"? Может, потому и "заболел", что рано разгласил тайные сведения?
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37k
Вепс 2 часа назад
Жирик никогда не был ангелом, и за ним грешков хватает с лихвой, но жалко, чисто по человечески. Он практически всегда говорил то что думал, даже если не хотел, и он был очень умный мужик, хотя многие воспринимали его как шута. Про мертвых плохо нельзя, земля пухом Владимир Вольфович.
Ссылка youtu.be
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287
sever84 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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716
Constructor 2 часа назад
А как он приветы передавал?
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10k
Dmitry 2 часа назад
Жаль. Очень неглупый человек был, невзирая на эпатажный имидж. Светлая память.
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1k
Kolebator 2 часа назад
очень жаль
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10k
? ? ? 3 часа назад
Эх! Такую Вангу про..имели!
=================
Ни разу не поклонник...
Земля ему пухом
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1k
Барбуто Странникс 3 часа назад
...сейчас начнут дербанить и драться за его наследство - представляю , что это будет и как...
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120k
arek14 3 часа назад
Богородица, это не тот Владимир.
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2k
Антон Сорокин 3 часа назад
Good night, sweet prince
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−13
mjk1975pavl 3 часа назад
Потеря! Вы совсем ох..ли! Эта тварь, наряду с другими провалила импичмент Эльцину! А теперь он чуть-ли не пророк. Где сапоги в индийском океане! Земля стекловатой!
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14k
Yorge 3 часа назад
Кто же теперь будущее предскажет?
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