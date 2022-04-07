FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество Юмор 14461 пост • 2863 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм (34 фото)

Автор:
07 апреля 2022 10:00
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
895
34
Свернуть все комментарии под фото

Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
0
21
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Наталья 2 часа назад
Комментарий к фото
Деда своего пугает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
!ГЕНнадий 15 минут назад
Комментарий к фото
-Дайте мне два инфаркта, а мужу - 3 импотенции...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
au3 36 минут назад
Комментарий к фото
хреновый мастер - "я" и "л" одинаковы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Вася 58 минут назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Макс Час назад
Комментарий к фото
Ля.. запах теплых досок вечером, и свежей росы утром. Хорошо было летом у бабушки в деревне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Макс Час назад
Комментарий к фото
"Эти с бесплодием!! дайте мне лучше с импотенцией, этой мне как женщине не страшно"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Андрей Иванов Час назад
Комментарий к фото
2 курса нет, армия?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Андрей Иванов Час назад
Комментарий к фото
Пакман!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
The Dude 2 часа назад
Комментарий к фото
Если бы кошка не укусила ветчину, то ветчина могла укусить кошку первой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lekha-fil 2 часа назад
Комментарий к фото
А фигли ты туда пошел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lekha-fil 2 часа назад
Комментарий к фото
Таких отчисляют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Наталья 2 часа назад
Комментарий к фото
В чём проблема? Стань сама носителем счастья для своего мужа. И будет вам счастье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Mauritanien 2 часа назад
Комментарий к фото
А если через мясорубку прогнать можно весь батон впихнуть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Элек Мек 2 часа назад
Комментарий к фото
Для любителей экстрима.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Элек Мек 2 часа назад
Комментарий к фото
От нахлебников избавился?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Элек Мек 2 часа назад
Комментарий к фото
И яичко в середину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›