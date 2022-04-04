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Прощай американский фастфуд: на сцену выходят чебуречные

Прощай американский фастфуд: на сцену выходят чебуречные (17 фото)

Автор:
04 апреля 2022 08:43
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   подборка   прикол   фастфуд   чебуреки   чебуречная   
1050
17
Это не просто пост, а настоящая выжимка самых странных, забавных и необъяснимых чебуречных, которые замечены на просторах России. Осторожно, в подборке могут встречаться баяны, но их немного. Зато с ними пост стал концептуальным.
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Источник:

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Метки: Юмор   подборка   прикол   фастфуд   чебуреки   чебуречная   
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1  комментарий
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Александр Шевченко 6 минут назад
Эх, щас бы маминых чебуреков и беляшей.
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