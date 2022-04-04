Прощай американский фастфуд: на сцену выходят чебуречные

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Это не просто пост, а настоящая выжимка самых странных, забавных и необъяснимых чебуречных, которые замечены на просторах России. Осторожно, в подборке могут встречаться баяны, но их немного. Зато с ними пост стал концептуальным.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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