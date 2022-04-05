Особенности межнациональной рыбалки: пост для тех, кто хочет расслабиться

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Если и есть что-то, что по-настоящему объединяет людей – это рыбалка! В этом посте будет очень много мужчин, но будет и прекрасная дама... Которая овладела рыбалкой на совершенно ином уровне...
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Когда взял жену на рыбалку
Источник:
АНТИФИШКИ
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