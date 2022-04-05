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Особенности межнациональной рыбалки: пост для тех, кто хочет расслабиться

Особенности межнациональной рыбалки: пост для тех, кто хочет расслабиться (15 фото + 1 гиф)

Автор:
05 апреля 2022 08:43
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   подборка   прикол   рыбал   рыбалка   хобби   
1104
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Если и есть что-то, что по-настоящему объединяет людей – это рыбалка! В этом посте будет очень много мужчин, но будет и прекрасная дама... Которая овладела рыбалкой на совершенно ином уровне...
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Источник:

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Метки: Юмор   подборка   прикол   рыбал   рыбалка   хобби   
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1  комментарий
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emporio_ss 21 минуту назад
Люблю рыбалку
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