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Видели цены на автозапчасти? Без юмора пережить это сложно

Видели цены на автозапчасти? Без юмора пережить это сложно (17 фото)

Автор:
04 апреля 2022 13:35
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Юмор   автозапчасти   запчасти   политика   прикол   реакция соцсетей   санкции   смех   
6197
17
Перед вами подборка мемов и реакций пользователей соцсетей, которые с помощью иронии и юмора пытаются пережить скачок цен на автомобильные запчасти. На ситуацию данный пост конечно не повлияет, но настроение поднимет - факт.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мемы   Юмор   автозапчасти   запчасти   политика   прикол   реакция соцсетей   санкции   смех   
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18  комментариев
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2k
Ал Час назад
Было бы смешно, если бы не так грустно.
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0
- 2 секунды назад
ГДИДА ПУТЛЕРИЗМО . ВЕЛИКАЯ БРИТАНИЯ ПЕРЕДАЛА УКРАИНЕ РАКЕТЫ ГАРПУН !

ВАШ [мат]АСТИЧЕСКИЙ ФЛОТ БУДЕТ УНИЧТОЖЕН ! СДАВАЙТЕСЬ !

ПУЙЛО -ВЕЛИЧАЙШЕЕ Х-УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !

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6k
Павел 5 минут назад
Как хорошо, что в день начала пиз...ца, я просто бегом побежал и затарился всеми расходниками на пару лет вперед. Теперь у меня лежит по новому комплекту зимних и летних колес, комплект всей подвески, ступичный, пару комплектов колодок и целая россыпь фильтров. Продован еще угорал с меня, как с параноика. Походу моя параноя оказалась оправданной.
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6k
Игорь Мочалов 12 минут назад
Ну, допустим, с новыми запчастями на иномарки понятно. Но продавцы б/у то какого хрена делают? Вот, объявление на шины б/у сохранил себе, в итоге вот такие уведомления
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10k
Артем Полчаса назад
Работаю на одного из крупнейших дистрибьюторов в РФ. Владельцы авто готовьтесь, к лету не сможете купить да же за такие цены. Европа на 90% прекратила отгрузки. Япония остановила отгрузки KYB и пока японских подшипников (Koyo, NSK, NTN, SKF и пр.) попали под санкции как продукция двойного (военного) назначения. Проблемы с отгрузкой были еще в прошлом коронокризисном году, теперь же отгрузки упали в двое. Продаем то, что пока осталось на складах, к лету не останется и этого. Сейчас переподписываем многие договора с поставщиками (те что еще пока готовы возить детали в РФ) все это занимает время и первые поставки начнутся только к осени. Берегите себя и машины на дорогах.
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0
Евген Артем 8 минут назад
Давненько японских запчастей не видел, все сплошной Китай, так что не попи*дывай
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16k
Дмитрий 37 минут назад
Про запчасти ничего не скажу, не моя тема, но у меня складывается впечатление, что сейчас магазины рисуют цены просто с потолка.
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15k
Роберт Шекли 44 минуты назад
Те кто пишет про то, что доллар же упал, пусть сначала попробуют купить этот "упавший" доллар
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8k
Лещ 47 минут назад
Масло в Хонду покупал за 3250р и фильтр за 320р. Сейчас же масло стоит 11000р и фильтр 1300р. Машина наверное ездит у меня до первой поломки, на остальные запчасти аналогичное изменение цен...
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28
Иван Янцен Час назад
«Подождите, пока у нас ничего не произошло с вами. Что произошло? Еще раз повторяю: по мере поступления проблем. Пока у нас ничего с вами не произошло», - Дмитрий Песков
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2k
fraxinus Час назад
А на моего уазика части в ЕС уже не найти. Есть китайские (иногда точно лучше русских), но далеко не все. Детали кузова нет в принципе.
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1k
Иван Час назад
Ну так а в чём проблема то? Как говорят некоторые долбо*бы "Это же какое море возможностей, начинайте выпуск своих запчастей." Макдональдс заменили, чо запчасти на тоёту не заменим?
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