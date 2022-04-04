Видели цены на автозапчасти? Без юмора пережить это сложно

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Перед вами подборка мемов и реакций пользователей соцсетей, которые с помощью иронии и юмора пытаются пережить скачок цен на автомобильные запчасти. На ситуацию данный пост конечно не повлияет, но настроение поднимет - факт.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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