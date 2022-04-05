Нелепые ошибки в наружной рекламе, за которые должно быть стыдно

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Судя по всему, поколение, которое покупало дипломы, уже вышло на работу и позорится изо всех своих сил. В городе нас окружают тысячи рекламных вывесок, которые делают обычные люди. Не всегда образованные, как вы понимаете.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор интересное маркетологи ошибки прикол реклама фото
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Нормально всё. Нина диктатнти. Ложить на такие мелочи.