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Нелепые ошибки в наружной рекламе, за которые должно быть стыдно

Нелепые ошибки в наружной рекламе, за которые должно быть стыдно (29 фото)

Автор:
05 апреля 2022 11:11
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   маркетологи   ошибки   прикол   реклама   фото   
572
29

Судя по всему, поколение, которое покупало дипломы, уже вышло на работу и позорится изо всех своих сил. В городе нас окружают тысячи рекламных вывесок, которые делают обычные люди. Не всегда образованные, как вы понимаете.

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Источник:

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Метки: Юмор   интересное   маркетологи   ошибки   прикол   реклама   фото   
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4  комментария
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12k
K7OO 37 минут назад
Уверен, что подобная хрень скоро станет нормой. Исчезнет само понятие "грамотность". Если человек может выбрать себе пол, то почему он не может выбрать вариант написания слова? Он так видит мир, это его право и все остальные должны с этим считаться. А потом письменность и вовсе исчезнет. Для того, чтобы сидеть на пальме и жрать банан, письменность ни к чему.)
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6k
Борис Карабанов Час назад
Одежда децкая, вывеска ...цкая!
Нормально всё. Нина диктатнти. Ложить на такие мелочи.
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39
Александр Потёмкин Час назад
Просто "креатив" - начальные буквы... ВОВА
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Александр Потёмкин Час назад
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