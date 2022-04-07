14 мастеров экономии, которые ни за что лишнюю копейку не потратят

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Зачем платить лишние деньги, если их можно сэкономить? Люди из нашей подборки нашли способы, как сделать мир вокруг еще более комфортным и не тратить при этом ни копейки.
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"Занимаюсь садоводством, и не стала покупать разбрасыватель семян для травы, а использовала кофейную банку"
"Я заехал в дом в 2005 году, кто-то оставил там этот комод. С тех пор я переезжаю вместе с ним"
"Мои собаки едят натуральную пищу. Чтобы не платить много денег, я решила выставить объявления о сборе остатков еды, замороженном мясе и прочем. В итоге собрала порции на 9 месяцев вперед"
А как вы предпочитаете экономить?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но жрать люблю
я уверен что экологии сильней всего вредит именно "культура потребления" и куча мусора который она порождает!
вот испортилась у тебя вещь ты её выкидываешь, это уже Минус экологии по тому что она полетит на свалку и будет там лежать, но ты ещё и пойдешь покупать ей замену! А это значит что что бы произвести эту замену нужно сырье и будет работать завод который будет коптить и будут отходы при производстве.
по этому я обеими руками за то что бы:
- если вещь сломалась и ты можешь ещё починить что бы она дальше тебе служила = ты молодец ты внес каплю заботы по природе
- если ты не можешь починить, но ты можешь её к чему то приспособить что бы она дальше служила (1 ты как минимум её не выкинул на свалку и 2 ты не купишь уже что то что она заменила) = ты снова молодец и внес каплю заботы о природе
вот это на мой взгляд реальная забота о природе, а не эти девочки которые истерично орут что у них детство отобрали и лобируют для одной корпорации против другой корпорации
ну, а недалекие люди могут сколько угодно хохотаться на тему "да ты просто нищеброд" - они просто глупые и достойны осуждения со стороны умных людей