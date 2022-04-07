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14 мастеров экономии, которые ни за что лишнюю копейку не потратят

14 мастеров экономии, которые ни за что лишнюю копейку не потратят (15 фото)

Автор:
07 апреля 2022 07:33
Метки: Reddit   мастера экономии   полезно   советы   фото   экономия   
1815
15

Зачем платить лишние деньги, если их можно сэкономить? Люди из нашей подборки нашли способы, как сделать мир вокруг еще более комфортным и не тратить при этом ни копейки.

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А как вы предпочитаете экономить?

Источник:

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Метки: Reddit   мастера экономии   полезно   советы   фото   экономия   
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8  комментариев
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7k
hairov Полчаса назад
Хрень какая то.
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11k
Alex Минуту назад
Ремонтировать технику это нормально. Морозить овощи тоже, так же как моя жена делает квашенную капусту или мы солим рыбу ( Дальний восток). Шорты тоже, ибо а почему нет то? Баночка на посевную? Само собой... Кроссовки отремонтировать можно гораздо лучше а не так топорно, если только это не задумывалось именно так.
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500
imho 15 минут назад
У меня джинсы на жопе рвутся всегда, что посоветуете?
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1k
Copycat Полчаса назад
Я как человек который реально заботится об экологии - люто одобряю такие решения

я уверен что экологии сильней всего вредит именно "культура потребления" и куча мусора который она порождает!

вот испортилась у тебя вещь ты её выкидываешь, это уже Минус экологии по тому что она полетит на свалку и будет там лежать, но ты ещё и пойдешь покупать ей замену! А это значит что что бы произвести эту замену нужно сырье и будет работать завод который будет коптить и будут отходы при производстве.

по этому я обеими руками за то что бы:
- если вещь сломалась и ты можешь ещё починить что бы она дальше тебе служила = ты молодец ты внес каплю заботы по природе
- если ты не можешь починить, но ты можешь её к чему то приспособить что бы она дальше служила (1 ты как минимум её не выкинул на свалку и 2 ты не купишь уже что то что она заменила) = ты снова молодец и внес каплю заботы о природе

вот это на мой взгляд реальная забота о природе, а не эти девочки которые истерично орут что у них детство отобрали и лобируют для одной корпорации против другой корпорации

ну, а недалекие люди могут сколько угодно хохотаться на тему "да ты просто нищеброд" - они просто глупые и достойны осуждения со стороны умных людей
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