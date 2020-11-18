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60 универсальных вопросов для интервью

60 универсальных вопросов для интервью (3 фото)

Автор:
18 ноября 2020 09:29
Сообщество : Факты
Метки: вопросы   интервью   интересно   люди   полезно   советы   фото   
159
3
Интервью — один из самых благодарных видов контента.
Подбираешь вопросы, отправляешь герою, получаешь ответы, форматируешь и — в печать! Конечно, это поверхностная схема создания интервью. На самом деле, это самостоятельный и яркий контентный формат. И в блоге он очень выгодно смотрится на фоне привычных статей, руководств и новостей.

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Метки: вопросы   интервью   интересно   люди   полезно   советы   фото   
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4  комментария
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6k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Автор, ты пропустил один из главных вопросов. Он обычно идет с вариантом ответа:

Автор, ты пропустил один из главных вопросов. Он обычно идет с вариантом ответа:
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4k
Михаил 2 часа назад
на какую вакансию они набирают с такими вопросами?
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2k
Outcast Михаил 2 часа назад
Это журналистское.
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Chocolate Jesus Михаил Час назад
блогер-уёгер
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