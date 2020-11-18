60 универсальных вопросов для интервью

Интервью — один из самых благодарных видов контента.
Подбираешь вопросы, отправляешь герою, получаешь ответы, форматируешь и — в печать! Конечно, это поверхностная схема создания интервью. На самом деле, это самостоятельный и яркий контентный формат. И в блоге он очень выгодно смотрится на фоне привычных статей, руководств и новостей.
Подбираешь вопросы, отправляешь герою, получаешь ответы, форматируешь и — в печать! Конечно, это поверхностная схема создания интервью. На самом деле, это самостоятельный и яркий контентный формат. И в блоге он очень выгодно смотрится на фоне привычных статей, руководств и новостей.
На тему интервью мы уже подготовили несколько материалов. Сейчас речь пойдет о самом важном этапе подготовки к интервью — о вопросах.
Изучая героя, хочется задать ему важные и острые вопросы одновременно. Хочется, чтобы интервью не было скучным, банальным и типичным. Хочется, чтобы читатель проглотил его, смакуя каждую букву, каждую реплику.
И в такие моменты под рукой очень не хватает подборки вопросов для интервью, которые можно адаптировать под отдельного персонажа.
Эту подборку мы готовили для себя. Но решили поделиться ею и с вами. Потому что шаблоны всегда помогают в работе.
Изучая героя, хочется задать ему важные и острые вопросы одновременно. Хочется, чтобы интервью не было скучным, банальным и типичным. Хочется, чтобы читатель проглотил его, смакуя каждую букву, каждую реплику.
И в такие моменты под рукой очень не хватает подборки вопросов для интервью, которые можно адаптировать под отдельного персонажа.
Эту подборку мы готовили для себя. Но решили поделиться ею и с вами. Потому что шаблоны всегда помогают в работе.
Вопросы для интервью: 60 шаблонов
Расскажите о себе, своем бизнесе.
Как Вы можете охарактеризовать себя в двух словах?
Когда Вы решили стать_____ и почему?
Что привело Вас именно к __________?
Что послужило толчком к _________?
Какими были первые шаги?
В чем плюсы и минусы работы _______?
Опишите свое самое большое достижение и самый впечатляющий провал?
Опишите три Ваших достижения?
Бывают ли моменты, когда Вас покидает вдохновение (теряете веру в себя, в свой бизнес)?
Опишите свою рабочую обстановку?
Планируете ли Вы изменить _______?
Каковы Ваши планы в _______?
В чем секрет успеха в _____?
Как Вам удалось добиться успеха в _______?
Ваши любимые книги (фильмы, блюда)?
Чего бы Вы никогда не сделали в жизни?
Можно ли утверждать, что ______?
По какому принципу Вы ______?
Вы сами пришли к этой позиции или ______?
Как изменились Вы после _______?
Вы любите свою работу (бизнес, продукт, услугу, дело)?
Чем Вы любите заниматься в свободное время?
Как сделать, чтобы ________?
Какие советы Вы можете дать новичкам (сотрудникам, читателям)?
Когда Вы в последний раз _________?
Что Вас интересует помимо______ и ________?
Как Вы отдыхаете от ____?
Как к Вам пришла идея организовать ________?
Вы делали _____ самостоятельно или с поддержкой?
Как часто Вы ________?
Как вы считаете, какова ________?
По-вашему, какими качествами должен обладать _____?
Вы остаетесь самим собой, выполняя свою работу, или это PR ход?
Какова доля удачи и везения в Вашем проекте?
Есть ли у Вас свой девиз, миссия?
Вы уже много добились в своей профессии, изменила ли Вас популярность?
Сколько времени Вы посвящаете ______?
Как Вы думаете, почему в обществе (на рынке, в компании, на форумах, в интернете) сформировалась такая точка зрения?
Что для Вас было самым сложным?
Расскажите пошагово, что нужно сделать, чтобы _________?
С чего начинать новичку, если он захочет пойти по Вашим стопам?
Какие профессиональные рекомендации можете дать тем, кто только начинает развиваться в _______?
Какие могут быть подводные камни в Вашей сфере?
Сложно ли заниматься тем, что приносит Вам деньги? Чего Вам это стоит?
Как к Вам пришел первый успех?
Как окружающие воспринимают Ваше развитие (работу, перемены)?
Где Вы ищете своих заказчиков (клиентов, покупателей, инвесторов, партнеров)?
Нет желания все бросить к «чертовой бабушке» и начать что-то совершенно новое?
Расскажите ТОП-5 наиболее эффективных тактик (советов, фишек, приемов, секретов, способов) в _______?
Каково Ваше мнение по такому вопросу: ___________?
Сформируйте Ваше отношение к жизни (бизнесу, семье, коллегам, сотрудникам) в пяти словах?
В чем заключается главная экспертиза человека Вашего уровня?
Сложно было отказаться от_______ (свободного времени, стабильности, карьерного роста)?
Вы всегда так открыты (закрыты, агрессивны, оптимистичны, быстры)?
Какую оценку Вы поставите себе как _______?
Приходилось ли Вам в профессиональной деятельности переступать через свои принципы?
В любом деле есть переломные моменты. Какие были у Вас?
Что мешает Вам жить, а что помогает?
О чем Вы мечтаете?
Как Вы можете охарактеризовать себя в двух словах?
Когда Вы решили стать_____ и почему?
Что привело Вас именно к __________?
Что послужило толчком к _________?
Какими были первые шаги?
В чем плюсы и минусы работы _______?
Опишите свое самое большое достижение и самый впечатляющий провал?
Опишите три Ваших достижения?
Бывают ли моменты, когда Вас покидает вдохновение (теряете веру в себя, в свой бизнес)?
Опишите свою рабочую обстановку?
Планируете ли Вы изменить _______?
Каковы Ваши планы в _______?
В чем секрет успеха в _____?
Как Вам удалось добиться успеха в _______?
Ваши любимые книги (фильмы, блюда)?
Чего бы Вы никогда не сделали в жизни?
Можно ли утверждать, что ______?
По какому принципу Вы ______?
Вы сами пришли к этой позиции или ______?
Как изменились Вы после _______?
Вы любите свою работу (бизнес, продукт, услугу, дело)?
Чем Вы любите заниматься в свободное время?
Как сделать, чтобы ________?
Какие советы Вы можете дать новичкам (сотрудникам, читателям)?
Когда Вы в последний раз _________?
Что Вас интересует помимо______ и ________?
Как Вы отдыхаете от ____?
Как к Вам пришла идея организовать ________?
Вы делали _____ самостоятельно или с поддержкой?
Как часто Вы ________?
Как вы считаете, какова ________?
По-вашему, какими качествами должен обладать _____?
Вы остаетесь самим собой, выполняя свою работу, или это PR ход?
Какова доля удачи и везения в Вашем проекте?
Есть ли у Вас свой девиз, миссия?
Вы уже много добились в своей профессии, изменила ли Вас популярность?
Сколько времени Вы посвящаете ______?
Как Вы думаете, почему в обществе (на рынке, в компании, на форумах, в интернете) сформировалась такая точка зрения?
Что для Вас было самым сложным?
Расскажите пошагово, что нужно сделать, чтобы _________?
С чего начинать новичку, если он захочет пойти по Вашим стопам?
Какие профессиональные рекомендации можете дать тем, кто только начинает развиваться в _______?
Какие могут быть подводные камни в Вашей сфере?
Сложно ли заниматься тем, что приносит Вам деньги? Чего Вам это стоит?
Как к Вам пришел первый успех?
Как окружающие воспринимают Ваше развитие (работу, перемены)?
Где Вы ищете своих заказчиков (клиентов, покупателей, инвесторов, партнеров)?
Нет желания все бросить к «чертовой бабушке» и начать что-то совершенно новое?
Расскажите ТОП-5 наиболее эффективных тактик (советов, фишек, приемов, секретов, способов) в _______?
Каково Ваше мнение по такому вопросу: ___________?
Сформируйте Ваше отношение к жизни (бизнесу, семье, коллегам, сотрудникам) в пяти словах?
В чем заключается главная экспертиза человека Вашего уровня?
Сложно было отказаться от_______ (свободного времени, стабильности, карьерного роста)?
Вы всегда так открыты (закрыты, агрессивны, оптимистичны, быстры)?
Какую оценку Вы поставите себе как _______?
Приходилось ли Вам в профессиональной деятельности переступать через свои принципы?
В любом деле есть переломные моменты. Какие были у Вас?
Что мешает Вам жить, а что помогает?
О чем Вы мечтаете?
Конечно, эти вопросы больше относятся к персональному, а не к профессиональному интервью. Но в любом случае каждый из них может повлечь за собой цепочку новых идей, которые в итоге превратятся в полноценный сценарий беседы.
Трансформируйте их, перекручивайте, адаптируйте к теме диалога. Главное, что эти вопросы станут вашим материалом для работы.
Удачных интервью!
Трансформируйте их, перекручивайте, адаптируйте к теме диалога. Главное, что эти вопросы станут вашим материалом для работы.
Удачных интервью!
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