60 универсальных вопросов для интервью

Расскажите о себе, своем бизнесе.

Как Вы можете охарактеризовать себя в двух словах?

Когда Вы решили стать_____ и почему?

Что привело Вас именно к __________?

Что послужило толчком к _________?

Какими были первые шаги?

В чем плюсы и минусы работы _______?

Опишите свое самое большое достижение и самый впечатляющий провал?

Опишите три Ваших достижения?

Бывают ли моменты, когда Вас покидает вдохновение (теряете веру в себя, в свой бизнес)?

Опишите свою рабочую обстановку?

Планируете ли Вы изменить _______?

Каковы Ваши планы в _______?

В чем секрет успеха в _____?

Как Вам удалось добиться успеха в _______?

Ваши любимые книги (фильмы, блюда)?

Чего бы Вы никогда не сделали в жизни?

Можно ли утверждать, что ______?

По какому принципу Вы ______?

Вы сами пришли к этой позиции или ______?

Как изменились Вы после _______?

Вы любите свою работу (бизнес, продукт, услугу, дело)?

Чем Вы любите заниматься в свободное время?

Как сделать, чтобы ________?

Какие советы Вы можете дать новичкам (сотрудникам, читателям)?

Когда Вы в последний раз _________?

Что Вас интересует помимо______ и ________?

Как Вы отдыхаете от ____?

Как к Вам пришла идея организовать ________?

Вы делали _____ самостоятельно или с поддержкой?

Как часто Вы ________?

Как вы считаете, какова ________?

По-вашему, какими качествами должен обладать _____?

Вы остаетесь самим собой, выполняя свою работу, или это PR ход?

Какова доля удачи и везения в Вашем проекте?

Есть ли у Вас свой девиз, миссия?

Вы уже много добились в своей профессии, изменила ли Вас популярность?

Сколько времени Вы посвящаете ______?

Как Вы думаете, почему в обществе (на рынке, в компании, на форумах, в интернете) сформировалась такая точка зрения?

Что для Вас было самым сложным?

Расскажите пошагово, что нужно сделать, чтобы _________?

С чего начинать новичку, если он захочет пойти по Вашим стопам?

Какие профессиональные рекомендации можете дать тем, кто только начинает развиваться в _______?

Какие могут быть подводные камни в Вашей сфере?

Сложно ли заниматься тем, что приносит Вам деньги? Чего Вам это стоит?

Как к Вам пришел первый успех?

Как окружающие воспринимают Ваше развитие (работу, перемены)?

Где Вы ищете своих заказчиков (клиентов, покупателей, инвесторов, партнеров)?

Нет желания все бросить к «чертовой бабушке» и начать что-то совершенно новое?

Расскажите ТОП-5 наиболее эффективных тактик (советов, фишек, приемов, секретов, способов) в _______?

Каково Ваше мнение по такому вопросу: ___________?

Сформируйте Ваше отношение к жизни (бизнесу, семье, коллегам, сотрудникам) в пяти словах?

В чем заключается главная экспертиза человека Вашего уровня?

Сложно было отказаться от_______ (свободного времени, стабильности, карьерного роста)?

Вы всегда так открыты (закрыты, агрессивны, оптимистичны, быстры)?

Какую оценку Вы поставите себе как _______?

Приходилось ли Вам в профессиональной деятельности переступать через свои принципы?

В любом деле есть переломные моменты. Какие были у Вас?

Что мешает Вам жить, а что помогает?

О чем Вы мечтаете?