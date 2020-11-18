Как правильно поставить укол в домашних условиях другим людям и себе

Растяните кожу в месте укола. Если вы делаете укол ребенку, то кожу наоборот нужно стянуть в складку.

Резко вводите шприц в мышцу под прямым углом на 3/4 иглы, но до самого конца не вводите. Снаружи должно остаться 0,5-1 сантиметр, чтобы игла не сломалась. Новички, в первый раз делая укол, боятся резко втыкать иглу и вводят ее постепенно. Поверьте, за это пациент вам спасибо не скажет. Чем резче и четче вы воткнете иглу в мышцу, тем менее болезненным будет укол.



Медленно надавливайте на поршень, постепенно вводя лекарство. Здесь резкость, наоборот, не нужна. Чем медленнее вводится препарат, тем меньше вероятность образования шишки.



Смоченной в спирте ваткой прижмите место укола и резким движением извлеките иглу. Слегка помассируйте травмированную мышцу ваткой, чтобы препарат быстрее всосался, а спирт хорошо обеззаразил ранку.



По той же инструкции можно поставить укол самому себе. Важно только выбрать удобное для себя положение. Их обычно два: стоя у зеркала в пол-оборота и лежа на боку на твердой поверхности (это поможет лучше контролировать процесс).