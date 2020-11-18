Как правильно поставить укол в домашних условиях другим людям и себе

Бывают ситуации, когда нам или нашим родным прописали лекарства в виде инъекций и нет возможности каждый день ходить в больницу. И если введение внутривенных инъекций лучше доверить медикам, то с внутримышечными уколами может справиться каждый. Но это не значит, что к этой процедуре нужно относиться без внимания. Мы расскажем как правильно и безболезненно сделать укол родным или себе.
Банальное, но важное — подготовьте место и «инструменты»
Подготовьте все необходимое — ампулы с лекарством, салфетки, вату, баночки со спиртовым раствором, шприцы и иглы. Все это положите на большую и продезинфицированную тарелку. Работать с тарелки, кстати, рекомендуют медработники. Потому что дома трудно качественно продезинфицировать поверхность стола, а поверхность тарелки куда проще. Ее надо тщательно вымыть мылом и протереть антисептиком.
Не забудьте, кроме тарелки, тщательно вымыть руки. Это гораздо проще и дешевле, чем каждый раз использовать медицинские перчатки.
Не забудьте, кроме тарелки, тщательно вымыть руки. Это гораздо проще и дешевле, чем каждый раз использовать медицинские перчатки.
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Подготавливаем ампулу с лекарством
Медсестры и фельдшеры рекомендуют и в этом случае не торопиться. Большинство действий кажутся ненужными, но на самом деле они необходимы. Даже правильная подготовка ампулы поможет не только снизить болевые ощущения от инъекции, но и сократить риск появления неприятных осложнений после укола.
Слегка встряхните ампулу и постучите по ее кончику ногтем, чтобы все лекарство опустилось вниз.
Продезинфицируйте ампулу на кончике и в месте перехода от узкой части к широкой. После этого несколько раз с нажимом надпилите пузырек специальной пилочкой, которая должна идти в комплекте с ампулами. После отломите кончик в направлении от себя. Чтобы обезопасить себя от случайного пореза, ампулу можно обернуть бумажной салфеткой.
Не снимая колпачка с иглы, наденьте ее на шприц. После того как установили иглу снимите защитный колпачок, опустите шприц в ампулу и набирайте лекарство.
Набрав лекарство, переверните шприц вертикально вверх и постучите по нему ногтем, чтобы пузырьки воздуха поднялись вверх.
Слегка встряхните ампулу и постучите по ее кончику ногтем, чтобы все лекарство опустилось вниз.
Продезинфицируйте ампулу на кончике и в месте перехода от узкой части к широкой. После этого несколько раз с нажимом надпилите пузырек специальной пилочкой, которая должна идти в комплекте с ампулами. После отломите кончик в направлении от себя. Чтобы обезопасить себя от случайного пореза, ампулу можно обернуть бумажной салфеткой.
Не снимая колпачка с иглы, наденьте ее на шприц. После того как установили иглу снимите защитный колпачок, опустите шприц в ампулу и набирайте лекарство.
Набрав лекарство, переверните шприц вертикально вверх и постучите по нему ногтем, чтобы пузырьки воздуха поднялись вверх.
Если лекарство — сухой порошок
Если прописанный медикамент оказался не ампулой с раствором, а сухим порошком во флаконе, то вам необходимо будет правильно ввести растворитель. Обычно это так называемая «вода для инъекций» или другие специальные жидкости.
Чтобы правильно подобрать растворитель, изучите инструкцию к препарату или уточните название подходящего растворителя у врача или фармацевта. Далее действия таковы:
По описанной выше схеме наберите растворитель из ампулы в шприц.
Далее снимите металлическую защитную крышечку с флакона с лекарством. Протрите спиртом или антисептиком вторую резиновую крышечку, потом проткните ее иглой и введите растворитель.
Хорошо встряхните флакон, чтобы порошок полностью растворился. Переверните флакон вверх дном и наберите готовый раствор в шприц.
После этого следует поменять иглу. Проводить инъекцию той же иглой, которую вы использовали для прокалывания резиновой крышки, не стоит. Во-первых, нарушается стерильность иглы, а во-вторых, она затупляется, что делает инъекцию более болезненной.
Чтобы правильно подобрать растворитель, изучите инструкцию к препарату или уточните название подходящего растворителя у врача или фармацевта. Далее действия таковы:
По описанной выше схеме наберите растворитель из ампулы в шприц.
Далее снимите металлическую защитную крышечку с флакона с лекарством. Протрите спиртом или антисептиком вторую резиновую крышечку, потом проткните ее иглой и введите растворитель.
Хорошо встряхните флакон, чтобы порошок полностью растворился. Переверните флакон вверх дном и наберите готовый раствор в шприц.
После этого следует поменять иглу. Проводить инъекцию той же иглой, которую вы использовали для прокалывания резиновой крышки, не стоит. Во-первых, нарушается стерильность иглы, а во-вторых, она затупляется, что делает инъекцию более болезненной.
Куда и как колоть
Вот мы и подошли к самому животрепещущему моменту — как, собственно, ввести набранный в шприц препарат. Делаете вы инъекцию другому человеку или себе, действия мало отличаются.
Внутримышечно лекарства вводят, в основном, в те части тела, в которых мышечная ткань максимально толстая, а поблизости отсутствуют крупные сосуды и нервные стволы. Чаще всего такие инъекции делают в ягодицу, руку (дельтовидную мышцу) или переднюю поверхность бедра. Отметим, что непрофессионалу лучше всего делать укол в ягодичную мышцу. Так меньше вероятность неприятных последствий. Например, мышечной массы в руке может оказаться недостаточно, а после укола в бедро может «тянуть» ногу.
Пациент перед уколом должен лечь на бок или на живот и полежать так хотя бы 10-20 секунд, чтобы мышцы расслабились.
Мысленно делим ягодицу на четыре квадрата. Укол нужно делать в верхний наружный квадрат. Предполагаемое место укола медики советуют пропальпировать (прощупать пальцами), чтобы исключить возможность попадания иглы в уплотнения или узлы.
Далее тщательно протираем выбранное место спиртом или антисептиком. Если его не обеззаразить, это может привести к образованию инфильтратов — болезненных уплотнений — и к более серьезным последствиям.
Понемногу нажимая на поршень шприца, через иглу «выталкиваем» воздух, пока на кончике иглы не выступит капелька препарата.
Пациент перед уколом должен лечь на бок или на живот и полежать так хотя бы 10-20 секунд, чтобы мышцы расслабились.
Мысленно делим ягодицу на четыре квадрата. Укол нужно делать в верхний наружный квадрат. Предполагаемое место укола медики советуют пропальпировать (прощупать пальцами), чтобы исключить возможность попадания иглы в уплотнения или узлы.
Далее тщательно протираем выбранное место спиртом или антисептиком. Если его не обеззаразить, это может привести к образованию инфильтратов — болезненных уплотнений — и к более серьезным последствиям.
Понемногу нажимая на поршень шприца, через иглу «выталкиваем» воздух, пока на кончике иглы не выступит капелька препарата.
Растяните кожу в месте укола. Если вы делаете укол ребенку, то кожу наоборот нужно стянуть в складку.
Резко вводите шприц в мышцу под прямым углом на 3/4 иглы, но до самого конца не вводите. Снаружи должно остаться 0,5-1 сантиметр, чтобы игла не сломалась. Новички, в первый раз делая укол, боятся резко втыкать иглу и вводят ее постепенно. Поверьте, за это пациент вам спасибо не скажет. Чем резче и четче вы воткнете иглу в мышцу, тем менее болезненным будет укол.
Медленно надавливайте на поршень, постепенно вводя лекарство. Здесь резкость, наоборот, не нужна. Чем медленнее вводится препарат, тем меньше вероятность образования шишки.
Смоченной в спирте ваткой прижмите место укола и резким движением извлеките иглу. Слегка помассируйте травмированную мышцу ваткой, чтобы препарат быстрее всосался, а спирт хорошо обеззаразил ранку.
По той же инструкции можно поставить укол самому себе. Важно только выбрать удобное для себя положение. Их обычно два: стоя у зеркала в пол-оборота и лежа на боку на твердой поверхности (это поможет лучше контролировать процесс).
Резко вводите шприц в мышцу под прямым углом на 3/4 иглы, но до самого конца не вводите. Снаружи должно остаться 0,5-1 сантиметр, чтобы игла не сломалась. Новички, в первый раз делая укол, боятся резко втыкать иглу и вводят ее постепенно. Поверьте, за это пациент вам спасибо не скажет. Чем резче и четче вы воткнете иглу в мышцу, тем менее болезненным будет укол.
Медленно надавливайте на поршень, постепенно вводя лекарство. Здесь резкость, наоборот, не нужна. Чем медленнее вводится препарат, тем меньше вероятность образования шишки.
Смоченной в спирте ваткой прижмите место укола и резким движением извлеките иглу. Слегка помассируйте травмированную мышцу ваткой, чтобы препарат быстрее всосался, а спирт хорошо обеззаразил ранку.
По той же инструкции можно поставить укол самому себе. Важно только выбрать удобное для себя положение. Их обычно два: стоя у зеркала в пол-оборота и лежа на боку на твердой поверхности (это поможет лучше контролировать процесс).
Совет для нерешительных
Если вам страшно представить, как вы будете втыкать иглу в чужое или в свое мягкое место, то запомните, что главное — соблюсти все правила. Нужно не бояться, действовать спокойно, внимательно и аккуратно, и все пройдет хорошо и для вас, и для вашего пациента.
Для большей уверенности в своих силах можно попрактиковаться на подушке, как это делают студенты-медики.
Для большей уверенности в своих силах можно попрактиковаться на подушке, как это делают студенты-медики.
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