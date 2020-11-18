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Как правильно поставить укол в домашних условиях другим людям и себе

Как правильно поставить укол в домашних условиях другим людям и себе (7 фото)

Автор:
18 ноября 2020 10:16
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: медицина   полезно   совет   укол   укол дома   факты   фото   
485
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Бывают ситуации, когда нам или нашим родным прописали лекарства в виде инъекций и нет возможности каждый день ходить в больницу. И если введение внутривенных инъекций лучше доверить медикам, то с внутримышечными уколами может справиться каждый. Но это не значит, что к этой процедуре нужно относиться без внимания. Мы расскажем как правильно и безболезненно сделать укол родным или себе.
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Метки: медицина   полезно   совет   укол   укол дома   факты   фото   
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25k
Snork Snorkoff Час назад
Откуда взялась идиома "поставить укол"? Вот прям бесит.
Хотя поставить капельницу - норм ))
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13k
Юрий 23 минуты назад
Забыли рассказать про объём шприца. Тоже ведь разные бывают.....
Забыли рассказать про объём шприца. Тоже ведь разные бывают.....
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18k
shevanez Час назад
"Проводить инъекцию той же иглой, которую вы использовали для прокалывания резиновой крышки, не стоит.-- Иногда попадаются шприцы с двумя иголками-одна для разведения, другая для инъекции. В других случаях- либо терпеть(игла , действительно затупляется), либо распечатывать новый шприц.
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18k
shevanez 2 часа назад
При в\м инъециях, после введения иглы, поршень шприца немного потянуть на себя, чтобы исключить попадание иглы в крупный кровеносный сосуд.
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25k
Snork Snorkoff shevanez Час назад
В жопе есть такие крупные сосуды?
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18k
shevanez Snork Snorkoff Час назад
Ну не самые крупные, конечно. Но как-то раз делал себе укол, потянул поршень, кровь начала набираться как из вены. Честно говоря. сам о.херел. Никогда такого не видел.
Ну не самые крупные, конечно. Но как-то раз делал себе укол, потянул поршень, кровь начала набираться как из вены. Честно говоря. сам о.херел. Никогда такого не видел.
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25k
Snork Snorkoff shevanez 58 минут назад
Снайпер )) Я в бедро себе колю, удобнее как-то.
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shevanez Snork Snorkoff 44 минуты назад
Тоже стараюсь в бедро, но бывает по всякому.
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18k
BillyBonzz 2 часа назад
Если лекарство сухой порошок - возьмите ложку, раствор для инъекций, подожгите свечу)))
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13k
Alex ASK 2 часа назад
Основной подход, когда ставишь уколы - жопа не твоя!
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