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Как быстро избавиться от похмелья в домашних условиях

Как быстро избавиться от похмелья в домашних условиях (5 фото + 1 видео)

Автор:
12 декабря 2020 09:48
Сообщество : Народная медицина
Метки: алкоголь   видео   интересно   полезно   похмелье   советы   фото   
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Как быстро избавиться от похмелья в домашних условиях, знают немногие, поэтому и мучаются целый день от последствий своего пренебрежительного отношения к организму. Рассмотрим варианты выхода из этой неприятной ситуации и выберем лучший рецепт от похмелья.

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Метки: алкоголь   видео   интересно   полезно   похмелье   советы   фото   
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3  комментария
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921
Шурман Час назад
В снятии похмельного синдрома помогает коктейль из сока квашеной капусты, томатного сока и тмин . После этой бурды добавиться тошнота и изжога . У вас и так повышеная кислотность после бухалова вы этим соком ее в 2 раза больше повысите .
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2k
Запускайте Берлагу! Минуту назад
Кофе с похмелья???

Это ж башка от давления взорвётся нахрен
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12k
Corvus Corax Полчаса назад
"Настойка мяты перечной облегчает общее состояние человека и устраняет неприятные симптомы. Для ее приготовления достаточно залить траву кипятком и, выдержав полчаса, выпить залпом."
"Хороший рецепт от похмелья заключается в приготовлении настойки из ромашки. Траву кипятят на среднем огнем, потом час настаивают и пьют по полчашки каждые 30 минут."

Это настой, да еще неграмотно приготовленный. Настойка - спиртовая.

"Очень хорошо помогает снимать последствия отравления алкоголем обычный мед. Несколько его ложек помогут вывести токсины из организма и утолят жажду."

Мед, утоляющий жажду???
КГ/АМ
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