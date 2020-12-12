Как быстро избавиться от похмелья в домашних условиях

Подручные средства борьбы с похмельем

Очень быстро и, главное, эффективно устраняет похмелье продолжительный сон, он сводит к минимуму неприятные симптомы похмелья или вовсе их нейтрализует. Если же вам нужно отправиться на работу или по каким-то другим причинам возможности поспать нет, то первым делом отправляйтесь в душ. Холодный душ повышает тонус и улучшает кровообращение в организме.

Похмельный синдром в домашних условиях устранит плотный завтрак, но лучше не использовать жареные блюда и копчености, обратите свое внимание на пюре, окрошку и супы. Они поддержат силы в вашем организме и помогут справиться с другими симптомами. Если съесть свежие овощи и фрукты при похмелье, то головная боль проходит практически сразу.

Иногда человек категорически отказывается от пищи, так как от этого только усиливаются чувство тошноты и рвота. Не насилуйте себя, постарайтесь тогда употреблять как можно больше жидкости. Пить можно зеленый чай, газировку, томатный сок, квас, крепкий кофе или огуречный рассол. Здесь в большей мере играет роль ваше личное предпочтение. Прислушивайтесь к своему организму, и вы поймете, что вам подходит для утоления жажды.

Провести снятие похмельного синдрома, как утверждает большинство людей, столкнувшихся с этой проблемой, помогает вода с сахаром. Быстро снять неприятные спазмы в животе и дискомфорт в кишечнике позволят кисломолочные продукты, к примеру йогурт или кефир. Среди кардинальных мер можно посоветовать выпить бутылочку пива, этот вариант позволит устранить похмелье за полчаса, но вы рискуете подвергнуться очередной пьянке, поэтому задумайтесь перед использованием этого средства.

Народные рецепты лечения похмельного синдрома