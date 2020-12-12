Как быстро избавиться от похмелья в домашних условиях, знают немногие, поэтому и мучаются целый день от последствий своего пренебрежительного отношения к организму. Рассмотрим варианты выхода из этой неприятной ситуации и выберем лучший рецепт от похмелья.
Все события в жизни современного человека, независимо от того, радостные они или печальные, сопровождаются застольем и распитием спиртных напитков. Это вовсе не странно, ведь алкоголь позволяет отвлечься ненадолго от проблем и рутины. Он дарит приятное чувство легкости, эйфории, смелости и веселья. К большому сожалению, такое состояние длится недолго, уже спустя несколько часов человеку приходится сполна заплатить за свою беззаботность собственным здоровьем.
Похмельный синдром
Умеренное употребление алкоголя никак не сказывается на самочувствии человека. Удержаться от перебора и правильно рассчитать оптимальную дозу алкоголя удается не всегда, в этом случае на следующий день появляется ряд неприятных симптомов, таких как:
- тошнота;
- тремор в руках;
- рвота;
- головокружение;
- жажда;
- туманность сознания;
- изжога.
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Подручные средства борьбы с похмельем
Очень быстро и, главное, эффективно устраняет похмелье продолжительный сон, он сводит к минимуму неприятные симптомы похмелья или вовсе их нейтрализует. Если же вам нужно отправиться на работу или по каким-то другим причинам возможности поспать нет, то первым делом отправляйтесь в душ. Холодный душ повышает тонус и улучшает кровообращение в организме.
Похмельный синдром в домашних условиях устранит плотный завтрак, но лучше не использовать жареные блюда и копчености, обратите свое внимание на пюре, окрошку и супы. Они поддержат силы в вашем организме и помогут справиться с другими симптомами. Если съесть свежие овощи и фрукты при похмелье, то головная боль проходит практически сразу.
Иногда человек категорически отказывается от пищи, так как от этого только усиливаются чувство тошноты и рвота. Не насилуйте себя, постарайтесь тогда употреблять как можно больше жидкости. Пить можно зеленый чай, газировку, томатный сок, квас, крепкий кофе или огуречный рассол. Здесь в большей мере играет роль ваше личное предпочтение. Прислушивайтесь к своему организму, и вы поймете, что вам подходит для утоления жажды.
Провести снятие похмельного синдрома, как утверждает большинство людей, столкнувшихся с этой проблемой, помогает вода с сахаром. Быстро снять неприятные спазмы в животе и дискомфорт в кишечнике позволят кисломолочные продукты, к примеру йогурт или кефир. Среди кардинальных мер можно посоветовать выпить бутылочку пива, этот вариант позволит устранить похмелье за полчаса, но вы рискуете подвергнуться очередной пьянке, поэтому задумайтесь перед использованием этого средства.
Народные рецепты лечения похмельного синдрома
Как быстро избавиться от похмелья, могут поведать старинные рецепты. Народная медицина преуспела и в лечении таких проблем.
Народные средства от похмелья дают хороший результат сразу. Как правило, они уже проверены неоднократно, ведь с этим состоянием успешно удавалось бороться еще до появления аптек и медикаментозных средств. Вылечить похмелье в домашних условиях можно, применяя следующие меры:
- Настойка мяты перечной облегчает общее состояние человека и устраняет неприятные симптомы. Для ее приготовления достаточно залить траву кипятком и, выдержав полчаса, выпить залпом.
- Отличное средство от похмелья — бананы. Этот фрукт обладает огромным количеством полезных микроэлементов в своем составе. Калий и магний позволяют возобновить их недостаток в организме и прибавить сил человеку.
- Лечить похмелье дома можно с помощью лимонада. Вы можете приготовить средство самостоятельно или купить готовое. Для приготовления напитка нужно выжать сок их нескольких лимонов и разбавить его водой. Сахар добавлять в напиток не рекомендуется.
- В снятии похмельного синдрома помогает коктейль из сока квашеной капусты, томатного сока и тмина. Это средство не только утолит жажду, но и снимет головную боль.
- Эффективное средство от похмелья готовят из соды, минеральной воды и уксуса. В стакан минеральной воды добавляют 1 ч. л. соды и 2 ч. л. уксуса. Напиток быстро перемешивают, и, пока он шипит, стараются его выпить. Он нормализует работу желудка и избавит от чувства тошноты.
- Хороший рецепт от похмелья заключается в приготовлении настойки из ромашки. Траву кипятят на среднем огнем, потом час настаивают и пьют по полчашки каждые 30 минут.
- Снимать похмелье можно, приготовив коктейль. Потребуется стакан апельсинового сока, 100 г меда, 1 белок и лимон. Все ингредиенты тщательно между собой смешать и выпить залпом.
- Ускорить лечение от похмелья поможет клизма из настоя ромашки. Да, это довольно неприятная процедура, но эффект от нее будет очень скоро.
- Очень хорошо помогает снимать последствия отравления алкоголем обычный мед. Несколько его ложек помогут вывести токсины из организма и утолят жажду.
Медицинские препараты от похмелья
Как быстро избавиться от похмелья, могут вам сказать и квалифицированные специалисты в аптеках. Если вышеперечисленные народные средства от похмелья на дому результата не дали и вы чувствуете себя еще хуже, то следует обратить внимание на медикаментозные препараты. Отлично помогает избавляться от похмелья ряд препаратов, таких как:
- Алкозельцер;
- Алька-прим;
- Зорекс;
- Аспирин;
- Алкоклин;
- Коррда;
- Глицин;
- Пропротен 100;
- Витамин В6.
Лечение вышеуказанными средствами требует придельной осторожности. Перед употреблением нужно не только подумать, как снять похмелье быстрее, но и прочитать инструкцию. Вполне вероятно, что препараты могут содержать ингредиенты, на которые у вас имеется аллергия.
Дополнительные рекомендации для облегчения состояния
Задумываясь над тем, как облегчить похмелье, не стоит забывать про прогулки на свежем воздухе. Да, в этом состоянии подобная затея может показаться глупой, но вам действительно станет легче.
Старайтесь повысить физическую активность, если вам не удается поспать. Это активизирует все важные процессы в организме, и продукты распада алкоголя выйдут намного быстрее.
Лучше предупредить опьянение, чем потом искать способы, как справиться с похмельем. Чтобы не думать, как выйти из похмелья, перед застольем выпейте стакан молока, 1 ст.л. оливкового масла или сырое яйцо. Эти средства помогут вам продержаться в форме на протяжении вечера. Не забывайте хорошо закусывать и не мешайте несколько видов спиртного.
Теперь вам известно, как снять похмельный синдром на дому и быстро отойти от неприятного состояния. Конечно, гораздо лучше не допускать такого и не пить вообще. Но все мы люди, и не всегда удается держать в себя в руках, как того хотелось бы. Будьте благоразумны, следите за своим здоровьем и не поддавайтесь соблазну выпить чуть больше. Быстрее избавляется от негативных последствий тот, кто знает меру.
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Это ж башка от давления взорвётся нахрен
"Хороший рецепт от похмелья заключается в приготовлении настойки из ромашки. Траву кипятят на среднем огнем, потом час настаивают и пьют по полчашки каждые 30 минут."
Это настой, да еще неграмотно приготовленный. Настойка - спиртовая.
"Очень хорошо помогает снимать последствия отравления алкоголем обычный мед. Несколько его ложек помогут вывести токсины из организма и утолят жажду."
Мед, утоляющий жажду???
КГ/АМ