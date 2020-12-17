Полезные хитрости, которые сэкономят уйму времени

Эти люди используют свою смекалочку на все 110%.
Каждый из нас сталкивался с мелочами, которые хоть и не мешают жить, но доставляют людям неудобства. И пока одни их терпят, другие придумывают способы решения таких проблем. Как подстричься самому, как не забыть прочитать важные бумаги, и как сделать так, чтобы очки не запотевали от маски — у настоящих гениев, которые поняли жизнь, есть ответы на все эти вопросы.
1. Идея для тех, кто не хочет покупать форму поменьше
Если ваша форма для выпекания слишком большая, просто уменьшите её с помощью свёрнутой фольги.
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12. Как подстричься самостоятельно
Сделайте видеозвонок с одного устройства на другое — с телефона на ноутбук, например. Затем расставьте всё так, чтобы вам был виден ваш затылок и виски. Готово, вы великолепны!
15. Как не мучаться с поиском детской маски
Ребёнок может носить и взрослую маску — её можно завязать вокруг хвостика на голове.
16. Как сделать светильник в походе
Просто поставьте бутылку с водой на телефон с включённым фонариком.
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