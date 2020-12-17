Полезные хитрости, которые сэкономят уйму времени

Каждый из нас сталкивался с мелочами, которые хоть и не мешают жить, но доставляют людям неудобства. И пока одни их терпят, другие придумывают способы решения таких проблем. Как подстричься самому, как не забыть прочитать важные бумаги, и как сделать так, чтобы очки не запотевали от маски — у настоящих гениев, которые поняли жизнь, есть ответы на все эти вопросы.