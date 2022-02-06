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Неожиданные факты о Мэрилин Монро

Неожиданные факты о Мэрилин Монро (7 фото)

Автор:
06 февраля 2022 18:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   голливуд   звезды   знаменитости   мэрилин монро   неожиданно   познавательно   шоу бизнес   
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Мэрилин Монро - одна из ярчайших звезд Голливуда, и, кажется, о ее жизни известно все. Однако биография знаменитой блондинки таит в себе еще немало сюрпризов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актриса   голливуд   звезды   знаменитости   мэрилин монро   неожиданно   познавательно   шоу бизнес   
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Corvus Corax 13 минут назад
Млять, когда эти тупые аффтары-копипастеры научатся вычитывать тексты???
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Карл Такойто 8 минут назад
Ну то что она была очень умной это конечно вряд ли)) Во первых она типичная ,,тёлочка,, это даже по взгляду видно,во вторых что гораздо более весомый аргумент-была бы умной,ей бы не недоплачивали
поэтому книги она скорее хранила в качестве декора,ну и чтобы казаться умной. А вообще про неё не один художественный и документальный фильм снят,и везде утверждается что как актриса она была никакая и многие сцены получались чуть ли не 50-ого дубля,не могла выучить текст так что ей подсказки писали,ну и из за проблем с алкоголем и лекарствами под конец карьеры,да могла опаздывать или вообще не появляться на съёмочной площадке.
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