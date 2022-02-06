Неожиданные факты о Мэрилин Монро

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Мэрилин Монро - одна из ярчайших звезд Голливуда, и, кажется, о ее жизни известно все. Однако биография знаменитой блондинки таит в себе еще немало сюрпризов.
В начале карьеры Монро была брюнеткой
Мэрилин Монро помнят за ее платиновые светлые волосы, но от природы она была брюнеткой. Когда Норма Джин Мортенсон впервые стала работать с модельным агентством в 1940-х годах, она была готова на все, чтобы ее заметили. В то время светлые волосы считались самым универсальным цветом волос для женщин, пытающихся пробиться в киноиндустрию. Монро начала осветлять волосы в середине 1940-х и никогда не прекращала это делать. Она продолжала осветлять свои локоны, пока не приобрела платиновый оттенок, который прославил ее. Она часто называла этот оттенок «белой наволочкой».
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Монро была интеллектуалкой
Мэрилин Монро, как правило, играли роли «глупых блондинок», но на самом деле она была очень умной. Ходили слухи, что ее IQ составлял 168 баллов, но, увы, не нашлось никаких доказательств того, что Монро когда-либо действительно проходила тестирование IQ. Однако доподлинно известно, что у нее была обширная личная библиотека из более чем 400 книг. Эти книги охватывали широкий круг тем, включая литературу, искусство, драму, биографии великих людей, поэзию, политику, теологию, историю, психологию и философию. Можно с уверенностью сказать, что широкий круг предметов и огромное количество книг отражали интеллект Монро.
Монро занималась политикой
Мэрилин Монро тесно общалась с некоторыми известными политиками, включая Джона Ф. Кеннеди и Роберта Ф. Кеннеди, и была плотно вовлечена в политику. Монро сделала крюк во время своего медового месяца со вторым мужем Джо Ди Маджио в 1954 году, чтобы посетить американские войска в Корее. Несмотря на морозы, Монро отыграла десять концертов всего за четыре дня. Хотя после посещения Кореи у нее развилась пневмония, позже она сказала, что этот опыт был «лучшим, что когда-либо случалось со мной. Я никогда раньше не чувствовал себя звездой в своем сердце».
Мэрилин Монро также поддерживала своих друзей в США. Монро была очень близка с певицей Эллой Фицджеральд. Это было в то время, когда в Соединенных Штатах свирепствовали расовые предрассудки, и афроамериканские граждане не имели таких же возможностей, как белые американцы. На протяжении 1950-х годов Фицджеральд гастролировал по небольшим клубам по всей территории США, но изо всех сил пыталась найти свой большой шанс. Подружившись с Фицджеральд, Монро стала убеждать клуб Mocambo нанять ее для выступлений. Клуб считал, что Фицджеральд не хватает звездности, но Монро пообещала, что каждый вечер будет сидеть в первом ряду со своими знаменитыми друзьями, если клуб пригласит Фицджеральд. После того, как клуб согласился на это, билеты на Фицджеральд разлетелись мгновенно. Успех в Mocambo вывел карьеру певицы на новый уровень. В 1972 году Фицджеральд рассказала в интервью, как Монро помогла ей получить работу в Mocambo, признавшись: «Я в большом долгу перед Мэрилин Монро… она была необычной женщиной — немного опередившей свое время. Но она этого не знала».
Мэрилин Монро также поддерживала своих друзей в США. Монро была очень близка с певицей Эллой Фицджеральд. Это было в то время, когда в Соединенных Штатах свирепствовали расовые предрассудки, и афроамериканские граждане не имели таких же возможностей, как белые американцы. На протяжении 1950-х годов Фицджеральд гастролировал по небольшим клубам по всей территории США, но изо всех сил пыталась найти свой большой шанс. Подружившись с Фицджеральд, Монро стала убеждать клуб Mocambo нанять ее для выступлений. Клуб считал, что Фицджеральд не хватает звездности, но Монро пообещала, что каждый вечер будет сидеть в первом ряду со своими знаменитыми друзьями, если клуб пригласит Фицджеральд. После того, как клуб согласился на это, билеты на Фицджеральд разлетелись мгновенно. Успех в Mocambo вывел карьеру певицы на новый уровень. В 1972 году Фицджеральд рассказала в интервью, как Монро помогла ей получить работу в Mocambo, признавшись: «Я в большом долгу перед Мэрилин Монро… она была необычной женщиной — немного опередившей свое время. Но она этого не знала».
Монро недоплачивали
Несмотря на то, что Мэрилин Монро была одной из самых узнаваемых актрис своего времени, она получала не так уж много денег за фильмы, в которых снималась. Например, она заработала всего $18 000 за фильм 1953 года «Джентльмены предпочитают блондинок». При этом ее коллега по фильму Джейн Рассел заработала за этот фильм $100 000.
Монро должна была заработать $100 000 за свой последний (незаконченный) фильм «Что-то должно случиться». Хотя это больше, чем она зарабатывала в начале своей карьеры, это все же намного меньше, чем зарабатывали другие актрисы. Элизабет Тейлор, например, которая снималась в «Клеопатре» в то же время, когда Мэрилин работала над своей последней картиной, получила за роль $1 миллион.
Монро должна была заработать $100 000 за свой последний (незаконченный) фильм «Что-то должно случиться». Хотя это больше, чем она зарабатывала в начале своей карьеры, это все же намного меньше, чем зарабатывали другие актрисы. Элизабет Тейлор, например, которая снималась в «Клеопатре» в то же время, когда Мэрилин работала над своей последней картиной, получила за роль $1 миллион.
У Монро не было романа с Кеннеди
Мэрилин Монро подозревали в романах с рядом голливудских звезд, но ни о каком романе не говорят больше, чем о ее предполагаемых отношениях с президентом Джоном Ф. Кеннеди. Слухи об этом романе возникли после знойного выступления Монро с песней «Happy Birthday» в Мэдисон-Сквер-Гарден на праздновании 45-летия Джона Кеннеди. Однако, несмотря на слухи, практически не существует хоть каких-то признаков того, что у Кеннеди и Монро когда-либо был роман. Согласно большинству свидетельств, пара встречалась всего несколько раз. В апреле 1957 года они были на одном и том же мероприятии в отеле Waldorf-Astoria в Нью-Йорке, но присутствовали там со своими супругами и более чем тысячей других гостей. В 1961 году, по некоторым данным, они вместе обедали, но нет подтверждений, что Монро действительно присутствовала на этом обеде.
Наиболее вероятной датой для интимного свидания было бы 24 марта 1962 года. Считается, что и Мэрилин Монро, и Джон Кеннеди были на вечеринке, устроенной Бингом Кросби в его доме в Палм-Спринг. В своей книге «Мэрилин Монро: биография» автор Дональд Спото рассказывает историю, которой с ним поделился Ральф Робертс, массажист и друг Мэрилин. По его словам, Монро позвонила Робертсу и попросила совета профессионального массажиста. Известно, что у Джона Кеннеди была очень плохая спина, и, по словам Робертса, президент лично взял трубку и поблагодарил Робертса за его экспертную информацию.
По словам Ральфа Робертса, Мэрилин Монро однажды сказала ему, что «эта ночь в марте была единственным временем ее «романа» с Кеннеди. После того уик-энда многие люди думали, что это нечто большее, чем флирт на вечеринке. Но из общения с Мэрилин у меня сложилось четкое впечатление, что это не было большим событием ни для одного из них: их встреча случилась однажды, в те выходные, и на этом все закончилось».
Наиболее вероятной датой для интимного свидания было бы 24 марта 1962 года. Считается, что и Мэрилин Монро, и Джон Кеннеди были на вечеринке, устроенной Бингом Кросби в его доме в Палм-Спринг. В своей книге «Мэрилин Монро: биография» автор Дональд Спото рассказывает историю, которой с ним поделился Ральф Робертс, массажист и друг Мэрилин. По его словам, Монро позвонила Робертсу и попросила совета профессионального массажиста. Известно, что у Джона Кеннеди была очень плохая спина, и, по словам Робертса, президент лично взял трубку и поблагодарил Робертса за его экспертную информацию.
По словам Ральфа Робертса, Мэрилин Монро однажды сказала ему, что «эта ночь в марте была единственным временем ее «романа» с Кеннеди. После того уик-энда многие люди думали, что это нечто большее, чем флирт на вечеринке. Но из общения с Мэрилин у меня сложилось четкое впечатление, что это не было большим событием ни для одного из них: их встреча случилась однажды, в те выходные, и на этом все закончилось».
Мэрилин страдала страхом сцены
Многие называли Монро взбаломошной и безответственной. Ходили слухи, что она опаздывает на съемочную площадку и редко запоминает свои реплики. На самом деле Монро всегда относилась к ролям серьезно, но ей очень мешал серьезнейший невроз - страх сцены. По словам актера Дона Мюррея, который снялся вместе с актрисой в фильме 1956 года «Автобусная остановка», Мэрилин так нервничала из-за своих сцен, что у нее появлялась сыпь. Мюррей также рассказал, что «она была очень неуверенной в себе, очень боялась выступать перед камерой, что удивительно. Будучи такой большой звездой, снявшись во многих фильмах, она все равно очень боялась съемок. Но она очень серьезно отнеслась к роли».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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