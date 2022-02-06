Неожиданные факты о Мэрилин Монро

Мэрилин Монро подозревали в романах с рядом голливудских звезд, но ни о каком романе не говорят больше, чем о ее предполагаемых отношениях с президентом Джоном Ф. Кеннеди. Слухи об этом романе возникли после знойного выступления Монро с песней «Happy Birthday» в Мэдисон-Сквер-Гарден на праздновании 45-летия Джона Кеннеди. Однако, несмотря на слухи, практически не существует хоть каких-то признаков того, что у Кеннеди и Монро когда-либо был роман. Согласно большинству свидетельств, пара встречалась всего несколько раз. В апреле 1957 года они были на одном и том же мероприятии в отеле Waldorf-Astoria в Нью-Йорке, но присутствовали там со своими супругами и более чем тысячей других гостей. В 1961 году, по некоторым данным, они вместе обедали, но нет подтверждений, что Монро действительно присутствовала на этом обеде.

Наиболее вероятной датой для интимного свидания было бы 24 марта 1962 года. Считается, что и Мэрилин Монро, и Джон Кеннеди были на вечеринке, устроенной Бингом Кросби в его доме в Палм-Спринг. В своей книге «Мэрилин Монро: биография» автор Дональд Спото рассказывает историю, которой с ним поделился Ральф Робертс, массажист и друг Мэрилин. По его словам, Монро позвонила Робертсу и попросила совета профессионального массажиста. Известно, что у Джона Кеннеди была очень плохая спина, и, по словам Робертса, президент лично взял трубку и поблагодарил Робертса за его экспертную информацию.

По словам Ральфа Робертса, Мэрилин Монро однажды сказала ему, что «эта ночь в марте была единственным временем ее «романа» с Кеннеди. После того уик-энда многие люди думали, что это нечто большее, чем флирт на вечеринке. Но из общения с Мэрилин у меня сложилось четкое впечатление, что это не было большим событием ни для одного из них: их встреча случилась однажды, в те выходные, и на этом все закончилось».