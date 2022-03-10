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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5587 постов • 713 подписчиков подписаться
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26 актеров, которые всерьез занимались музыкой и даже играли в группе

26 актеров, которые всерьез занимались музыкой и даже играли в группе (27 фото)

Автор:
10 марта 2022 22:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   музыканты   рок-группа   шоу бизнес   
596
27

Между Голливудом и музыкальной индустрией существует вполне очевидная связь. Так что вполне логично, что многие знаменитые актеры либо начинали свою карьеру в музыкальных группах, либо возвращались к музыке в какой-то момент своей кинокарьеры.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   музыканты   рок-группа   шоу бизнес   
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22  комментария
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2k
Veprь Макар 2 часа назад
Я таких групп, пардон, не знаю. Да и актеров из них: раз, два. Мое мнение.
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4k
Andrey Abramov 59 секунд назад
Рядом с Депом Элис Купер.
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1k
Andrey Kondor 40 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Andrey Kondor 41 минуту назад
Ссылка youtu.be
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640
КАКАнгел Час назад
почти не знаю этих людей.
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12k
K7OO Час назад
А как же доктор Хаус?
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2k
Trilik Час назад
Уилл Смит: "...В Филадельфии Смит знакомится с музыкантом Джеффом Таунсом, с которым они в конце 1980-х годов получают широкую известность благодаря своему хип-хоп-дуэту DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince, ставший первым обладателем «Грэмми» за лучшее исполнение рэпа..." Вики. 4 альбома.

Александр Ильин - "План Ломоносова", 4 альбома, "Интерны" - Лобанов
Ссылка m.youtube.com
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554
Киса Кацман Час назад
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554
Киса Кацман Час назад
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4k
Артур Час назад
А как же Стинг,он же Gordon Matthew Thomas Sumner ???
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7k
diman02 Час назад
за редким исключением известные для нашего региона персоны .
Стива Мартина помню на NPR Music :

Ссылка www.youtube.com
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57k
Похабыч Час назад
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Похабыч 2 часа назад
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57k
Похабыч 2 часа назад
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21k
Добрый Алабай 2 часа назад
Что-то вспомнилась группа "Вася Ложкин и какие-то люди".
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5k
rutt 2 часа назад
Джаред с Марсами и Депп с Вампирами знакомо, остальные как-то мимо. Костенр тоже дядька известный, это он пока на катамаране по водному миру грёб бренькать научился , так по земле истосковался, что аж кантри заиграл.
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10k
Александр Мурашев 2 часа назад
Марки Марк , он же Марк Уолберг . В юности репом увлекался
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