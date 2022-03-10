26 актеров, которые всерьез занимались музыкой и даже играли в группе

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Между Голливудом и музыкальной индустрией существует вполне очевидная связь. Так что вполне логично, что многие знаменитые актеры либо начинали свою карьеру в музыкальных группах, либо возвращались к музыке в какой-то момент своей кинокарьеры.
1. У звезды "Побега из Шоушенка" Тима Роббинса есть собственная группа — Tim Robbins and the Rogues Gallery Band
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7. В студенческие годы Чеви Чейз играл на барабанах, клавишных и пел в психоделической группе под названием The Chamaeleon Church
23. Как можно догадаться по названию, группа The Bacon Brothers состоит из актера Кевина Бейкона и его брата Майкла
Источник: — переведено специально для fishki.net
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