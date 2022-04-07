35 человек, которым повезло найти «пасхалки» в реальной жизни

Всегда приятно заметить какую-то интересную скрытую деталь, или «пасхалку», в любимом фильме, сериале или видеоигре. А еще приятнее — найти ее по дороге на работу или прямо у себя дома, а потом поделиться необычной находкой в сети. Герои этой подборки, они же участники популярного сообщества «Пасхалки в реальной жизни» так и сделали!
2. "Моя собака вытащила пищалку из своей игрушки. На ней написано: «Игра окончена. Ваша собака выиграла»"
4. Дружелюбное напоминание на нижней стороне пачки кофе: "Ты, видимо, устал. Другой стороной, приятель"
7. Коробка из-под кошачьего корма: "Осторожно! Если оставить коробку пустой и не следить за ней, в ней будет кошка"
10. "Стирайте в холодной воде. Не сушите в сушилке. Не гладьте рисунок утюгом. Не шлепайте панд"
14. "Это ошибка печати или хитрый способ вынудить вас встряхнуть напиток перед употреблением? Скажем начальнику, что второе"
19. Ярлык на футболке: "Сделано сексуальными парнями, на которых нет ничего кроме стрингов и кокосового масла (размер не имеет значения)"
20. "У острого соуса нет пищевой ценности. Это просто уксус и перец, Бога ради. А вы чего ожидали? Зачем вам вообще смотреть пищевую ценность острого соуса? Просто наслаждайтесь!"
32. "Помогал родственникам убираться в саду и нашел в кустах камушек. Перевернул его и... Лол"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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