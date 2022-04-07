35 человек, которым повезло найти «пасхалки» в реальной жизни

Всегда приятно заметить какую-то интересную скрытую деталь, или «пасхалку», в любимом фильме, сериале или видеоигре. А еще приятнее — найти ее по дороге на работу или прямо у себя дома, а потом поделиться необычной находкой в сети. Герои этой подборки, они же участники популярного сообщества «Пасхалки в реальной жизни» так и сделали!