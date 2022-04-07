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35 человек, которым повезло найти «пасхалки» в реальной жизни

35 человек, которым повезло найти «пасхалки» в реальной жизни (36 фото)

Автор:
07 апреля 2022 08:17
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Reddit   занятное   находки   пасхалки   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
2337
36

Всегда приятно заметить какую-то интересную скрытую деталь, или «пасхалку», в любимом фильме, сериале или видеоигре. А еще приятнее — найти ее по дороге на работу или прямо у себя дома, а потом поделиться необычной находкой в сети. Герои этой подборки, они же участники популярного сообщества «Пасхалки в реальной жизни» так и сделали!

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20. "У острого соуса нет пищевой ценности. Это просто уксус и перец, Бога ради. А вы чего ожидали? Зачем вам вообще смотреть пищевую ценность острого соуса? Просто наслаждайтесь!"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   занятное   находки   пасхалки   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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2  комментария
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Vladimir 59 минут назад
Пришлось лезть в Яндекс, что бы узнать что такое "Тардис". Теперь знаю куда смотреть.
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