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27 любопытных фото, которыми поделились пользователи сети

27 любопытных фото, которыми поделились пользователи сети (28 фото)

Автор:
20 декабря 2021 18:24
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересное   интересности   находки   удивительное рядом   фото   фотографии из соцсетей   
1879
28

Просто подборка фотографий разных интересных штук, явлений и людей, которых не каждый день увидишь. Это, конечно, не уникальные артефакты, веками пролежавшие в египетской гробнице, но все равн довольно любопытное зрелище.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   интересности   находки   удивительное рядом   фото   фотографии из соцсетей   
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10  комментариев
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5k
Duckk Час назад
23. Бесполезная вилка.
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И давно шпротная \ сардинная вилка стала бесполезной?
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19k
Alf 16 минут назад
26. "Монгол на границе Китая и Монголии".
Китаец на границе Монголии и Китая...
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19k
Alf 20 минут назад
27. "Этот парень умудрился разбить тарелку четко пополам".
Тогда уж расколол, а не разбил.
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165
Шурман 56 минут назад
Икеивская зарядка за 3 евро , честное слово хамно . Купил сыну и выкинул через 4 дня .
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313
Тварь 59 минут назад
Скоро открытие?
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31k
Korolev 2 часа назад
Комментарий к фото
Бедный Коля )))
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31k
Korolev 2 часа назад
Комментарий к фото
Какое интересное растение...
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