27 любопытных фото, которыми поделились пользователи сети

Автор:
20 декабря 2021 18:24
Просто подборка фотографий разных интересных штук, явлений и людей, которых не каждый день увидишь. Это, конечно, не уникальные артефакты, веками пролежавшие в египетской гробнице, но все равн довольно любопытное зрелище.
1. "Заметил сердце в окнах отеля"
2. "На то, чтобы посадить 90 000 деревьев, уходит несколько сантиметров лопаты"
3. "Ящерица упала с потолка и оставила след на моем устройстве для беспроводной зарядки"
4. "Орел позировал на верхнем этаже торгового центра"
5. "Сделал на двери гардероба портрет Дамблдора из малярной ленты "
6. Непонятная дверь в никуда
7. Дверная ручка мясной лавки в виде тесака
8. "У моего кота Домино гетерохромия, из-за чего глаза по-разному отражают свет и он становится похож на Терминатора"
9. "Смотрите, как расплавился мой вентилятор из-за пожара на кухне"
10. Акварельная краска, скопившаяся на донышке, похожа на глаз
11. Паук идеально замаскировался на растении
12. "Я очистила яйцо, не повредив мембрану"
13. "Трамвай в моем городе (Мерсия, Испания) носит маленькую маску"
14. Лед не дал Коле добраться до дна бокала
15. "Сегодня мне на плечо села птичка"
16. Замороженная пицца выглядит точь-в-точь как на коробке
17. Помидоры черри со звездочками в тех местах, где были стебли
17. Ибис с бейджем сотрудника телеканала
19. "На парковке местной пиццерии растет арбуз"
20. Макдоналдс с МакАвто для праворульных машин
21. Качели для родителя с маленьким ребенком
22. Облачная утка в небе над Софией, Болгария
24. Кто-то приклеил пню глаза
25. Этот жилой комплекс построен из повторно используемых металлических контейнеров
26. "Монгол на границе Китая и Монголии"
27. "Этот парень умудрился разбить тарелку четко пополам"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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И давно шпротная \ сардинная вилка стала бесполезной?
Китаец на границе Монголии и Китая...
Тогда уж расколол, а не разбил.