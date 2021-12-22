30 раз, когда интернет-эксперты помогли людям опознать их находки

В онлайн-сообществе «Что это за штука» почти два миллиона участников регулярно помогают друг другу опознать загадочные артефакты и различные любопытные находки. Кажется, что просто не существует такой загадки, которую эти люди не могли бы разгадать!
Ответ: «Они помогают летучим мышам ориентироваться в пространстве, пока деревья не вырастут. Им нужно слышать отражение звука, чтобы знать, куда лететь. Эти штуки заменяют им листья деревьев».
2. «Нашла эту «ракушку» в форме трубочки, похожую на стеклянную, на пляже в Северной Каролине. Есть идеи, что это?»
Ответ: «Это зубы ската».
3. «Странный стеклянный шар, подвешенный на винтах, в металлической раме цвета бронзы или золота»
Ответ: «Это регистратор солнечного света Кэмпбелла-Стокса. Нужно поместить бумажную карточку в паз в полукруглой части за шаром, направить противоположную сторону шара к экватору, и шар сфокусирует солнечный свет так, что он прожжет отметку на карточке. На карточке отмечены часы, и чем сильнее она прожигается, тем ярче был солнечный свет».
4. «Мои соседи поделились подозрительным видео, на котором женщина подносит это устройство к их дверному звонку. Она подошла, подержала его прямо перед камерой, пока оно издавало щелкающий/жужжащий звук, а затем быстро ушла. Есть идеи, что это может
Ответ: «Это частотный сканер. Им часто пользуются угонщики. Они могут считывать коды с расстояния, что позволяет ворам проникнуть в автомобиль, отключив функции безопасности, и уехать на вашем автомобиле».
5. «Найдено во время похода в высокогорье в Шотландии. На вид и на ощупь — ручная работа; ручка деревянная, а сетка из проволоки»
Ответ: «Это пожарные хлопушки. Используются для тушения маленьких пожаров».
Ответ: «Это 100% от потертых краев конвейерной ленты, которая проводит крекеры через процесс раскатки перед тем, как передать их на ленту печи».
7. «Обнаружил эти предметы из мягкого металла металлоискателем под пирсом во время отлива»
Ответ: «Это талисманы на удачу, которые специально бросают в воду».
8. «Для чего эти жилетки из мешочков с жидкостью, которые носят на соревнованиях по парусному спорту на Олимпиаде?»
Ответ: «Это охлаждающие жилеты».
9. «Найдено внутри музыкального инструмента. Размером с большую виноградину, но в инструменте нет достаточно больших отверстий, чтобы оно могло туда провалиться».
Ответ: «Они встречаются в скрипках. Их называют «мышами». Это всего лишь годы и годы пуха и мусора. Если скрипку ремонтируют, мастер обычно кладет «мышку» обратно, на удачу».
Ответ: «Это побочный эффект сжигания мусора с высоким содержанием йода».
11. «Увидели эту яму, пролетая над территорией за пределами Тусона; похоже, в ней есть вода»
Ответ: «Это рудник. Спираль, которую вы видите — это дорога, по которой едут грузовики, поднимающие добытые материалы наверх».
12. «Купил дом у озера и нашел три таких в воде рядом с пристанью. Перекрестная стопка гофрированных труб, обернутых пластиковой сеткой, с кирпичами в качестве утяжелителей»
Ответ: «Это колыбель для рыб. Это устройство, позволяющее маленьким рыбкам спрятаться от крупных. Они также полезны для рыбалки, так как крупная рыба будет околачиваться вокруг в надежде, что малыши вылезут».
13. «Глаз, очень похожий на настоящий; возможно, из стекла. На металлической детали есть три отверстия. Найдено на блошином рынке»
Ответ: «Это рекламный брелок компании, которая занимается изготовлением стеклянных глаз для таксидермии».
14. «Она вверх ногами, но это похоже на кормушку или насест; предыдущий владелец повесил ее на забор. Что это за штука?»
Ответ: «Это для пчел, особенно для осмий».
15. «В этом модном отеле есть неглубокая двойная ванна. Если нажать кнопку, одна сторона загорается красным светом и наполняется горячей водой около 30 секунд. Потом вторая сторона загорается синим, и холодная вода идет примерно столько же».
Ответ: «Это очень распространенная штука в Германии, мы называем ее «Wechselbad». Нужно сначала опустить ноги в теплую воду, а затем быстро опустить их в холодную и повторить несколько раз. Это должно помочь циркуляции, хотя я не уверен, есть ли этому научные доказательства».
Ответ: «Это домик для летучих мышей».
17. «Голубые сети, привязанные между деревьями. Найдено во время похода в национальном парке Чинкве-Терре в Италии»
Ответ: «Это сети для падающих с деревьев плодов — сейчас они свернуты, потому что ловить нечего».
Ответ: «Самодельная ловушка для слепней».
19. «Что это за ступеньки с платформой? Находится у входа в местный лес с пешеходными тропами»
Ответ: «Это для того, чтобы залезать на лошадь».
Ответ: «Ливанская петля для мошенничества с банкоматами».
21. «Найдено в земле. Оно плоское с одной стороны, вогнутое с другой и с отверстием посередине»
Ответ: «Скорее всего, это доисторический или римский шлифовальный камень».
Ответ: «Это штуки, с помощью которых чулки крепятся к поясу».
23. «Что это за штука висит у моего камина? Кажется, внутри есть шестеренки, и она разворачивается к камину»
Ответ: «Это заводной вертел для автоматического переворачивания мяса»
24. «В каждой комнате моего дома (построенного в 70-е) есть по одной такой штуке. Она размером с выключатель, с медным проводом, протянутым к одиннадцати розеткам»
Ответ: «Три отверстия предназначались для телевизионных и FM-антенн, а те, что в центре — для антенного ротатора».
25. «Что это за маленькие белые шарики, которые все время появляются в уголке моего окна?»
Ответ: «Пенопласт, но если разрежешь их пополам, то легко определишь, пенопласт это или паучьи яйца».
Ответ: «Это ларингоскоп».
Ответ: «Предыдущий жилец курил в окно с вентилятором. Я много раз такое встречал, когда сдавал квартиры по работе».
28. «Часть набора столового серебра. На кончике штопор, но эта штука недостаточно прочная, чтобы использовать ее в качестве штопора. Есть мысли, для чего это?»
Ответ: «Это пика для масла».
29. «В новом бюстгальтере, который я купила онлайн, внутри есть «микрочип». По-моему, он очевидно ненастоящий, но я не могу точно определить, что это такое и зачем так мудрить и вшивать его в кайму»
Ответ: «Это «целительная» ньюэйджевая штука, типа магнитных браслетов и прочего».
30. «Что это за розовая «пыль», которая снова появляется на потолке в углу кухни спустя пару часов после уборки?»
Ответ: «Это мучные клещи».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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человек вмешивается своими "благими намерениями" во все этапы естественного отбора.
Надо такую же на даче сделать, пусть пчёлы мне осмий носят...а для платины нет чертежа?