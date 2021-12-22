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30 раз, когда интернет-эксперты помогли людям опознать их находки

30 раз, когда интернет-эксперты помогли людям опознать их находки (31 фото)

Автор:
22 декабря 2021 08:10
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   интересное   находки   удивительное рядом   что это за штука   
2026
31

В онлайн-сообществе «Что это за штука» почти два миллиона участников регулярно помогают друг другу опознать загадочные артефакты и различные любопытные находки. Кажется, что просто не существует такой загадки, которую эти люди не могли бы разгадать!

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Ответ: «Они помогают летучим мышам ориентироваться в пространстве, пока деревья не вырастут. Им нужно слышать отражение звука, чтобы знать, куда лететь. Эти штуки заменяют им листья деревьев».

Ответ: «Это зубы ската».

Ответ: «Это регистратор солнечного света Кэмпбелла-Стокса. Нужно поместить бумажную карточку в паз в полукруглой части за шаром, направить противоположную сторону шара к экватору, и шар сфокусирует солнечный свет так, что он прожжет отметку на карточке. На карточке отмечены часы, и чем сильнее она прожигается, тем ярче был солнечный свет».

Ответ: «Это частотный сканер. Им часто пользуются угонщики. Они могут считывать коды с расстояния, что позволяет ворам проникнуть в автомобиль, отключив функции безопасности, и уехать на вашем автомобиле».

Ответ: «Это пожарные хлопушки. Используются для тушения маленьких пожаров».

Ответ: «Это 100% от потертых краев конвейерной ленты, которая проводит крекеры через процесс раскатки перед тем, как передать их на ленту печи».

Ответ: «Это талисманы на удачу, которые специально бросают в воду».

Ответ: «Это охлаждающие жилеты».

Ответ: «Они встречаются в скрипках. Их называют «мышами». Это всего лишь годы и годы пуха и мусора. Если скрипку ремонтируют, мастер обычно кладет «мышку» обратно, на удачу».

Ответ: «Это побочный эффект сжигания мусора с высоким содержанием йода».

Ответ: «Это рудник. Спираль, которую вы видите — это дорога, по которой едут грузовики, поднимающие добытые материалы наверх».

Ответ: «Это колыбель для рыб. Это устройство, позволяющее маленьким рыбкам спрятаться от крупных. Они также полезны для рыбалки, так как крупная рыба будет околачиваться вокруг в надежде, что малыши вылезут».

Ответ: «Это рекламный брелок компании, которая занимается изготовлением стеклянных глаз для таксидермии».

Ответ: «Это для пчел, особенно для осмий».

Ответ: «Это очень распространенная штука в Германии, мы называем ее «Wechselbad». Нужно сначала опустить ноги в теплую воду, а затем быстро опустить их в холодную и повторить несколько раз. Это должно помочь циркуляции, хотя я не уверен, есть ли этому научные доказательства».

Ответ: «Это домик для летучих мышей».

Ответ: «Это сети для падающих с деревьев плодов — сейчас они свернуты, потому что ловить нечего».

Ответ: «Самодельная ловушка для слепней».

Ответ: «Это для того, чтобы залезать на лошадь».

Ответ: «Ливанская петля для мошенничества с банкоматами».

Ответ: «Скорее всего, это доисторический или римский шлифовальный камень».

Ответ: «Это штуки, с помощью которых чулки крепятся к поясу».

Ответ: «Это заводной вертел для автоматического переворачивания мяса»

Ответ: «Три отверстия предназначались для телевизионных и FM-антенн, а те, что в центре — для антенного ротатора».

Ответ: «Пенопласт, но если разрежешь их пополам, то легко определишь, пенопласт это или паучьи яйца».

Ответ: «Это ларингоскоп».

Ответ: «Предыдущий жилец курил в окно с вентилятором. Я много раз такое встречал, когда сдавал квартиры по работе».

Ответ: «Это пика для масла».

Ответ: «Это «целительная» ньюэйджевая штука, типа магнитных браслетов и прочего».

Ответ: «Это мучные клещи».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   интересное   находки   удивительное рядом   что это за штука   
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33k
KiploksAKS 49 минут назад
«Скорее всего, это доисторический или римский шлифовальный камень». - это просто жёрнов, и не такой уж старый.
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9k
Uron 21 минуту назад
"Они помогают летучим мышам ориентироваться в пространстве, пока деревья не вырастут"
человек вмешивается своими "благими намерениями" во все этапы естественного отбора.
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35k
Aleksandr Полчаса назад
Ответ: «Это для пчел, особенно для осмий».
Надо такую же на даче сделать, пусть пчёлы мне осмий носят...а для платины нет чертежа?
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