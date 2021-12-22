30 раз, когда интернет-эксперты помогли людям опознать их находки

Ответ: «Это очень распространенная штука в Германии, мы называем ее «Wechselbad». Нужно сначала опустить ноги в теплую воду, а затем быстро опустить их в холодную и повторить несколько раз. Это должно помочь циркуляции, хотя я не уверен, есть ли этому научные доказательства».