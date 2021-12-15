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35 неожиданных находок, которыми поделились пользователи сети

35 неожиданных находок, которыми поделились пользователи сети (36 фото)

Автор:
15 декабря 2021 16:56
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересное   находки   открытие   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
1634
36

Жизнь полна сюрпризов, главное — это смотреть в оба, чтобы их не упустить. А для самых внимательных существует специальное Reddit-сообщество, где любой из 19 миллионов участников может поделиться фото своей необычной находки.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   находки   открытие   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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3k
ezhik 2 часа назад
...растение такое растение)
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58k
Александр Ломовицкий 3 минуты назад
а это находка в парке "оленьи ручьи" наконечник стрелы из кости.
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58k
Александр Ломовицкий 5 минут назад
насчет растения всем понятно что это не укроп . а вот как сквозь асфальт растут грибы..
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5k
Olga Raudis Час назад
Гигантский одуванчик вовсе не одуванчик, а козлобородник.
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33k
KiploksAKS 2 часа назад

Занудства ради: это ракушки, но не моллюски. Это ракообразные "морская уточка" из семейства усоногих рачков.
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48k
noName 2 часа назад
Аспирин кто то прятал-100%,и "растение, растущее из бетонного тротуара" свекла-по любому!
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