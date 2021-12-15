35 неожиданных находок, которыми поделились пользователи сети

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Жизнь полна сюрпризов, главное — это смотреть в оба, чтобы их не упустить. А для самых внимательных существует специальное Reddit-сообщество, где любой из 19 миллионов участников может поделиться фото своей необычной находки.
1. "Потратила уйму времени, чтобы вскрыть медальон моей прабабушки, и это на 100% того стоило"
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3. "Мне подарили дерево бонсай, нашел яйцо у ствола. Сегодня из него вылупился этот малыш"
5. "Никогда не знаешь, что найдешь, когда подбираешь ракушку на пляже. Малыша осторожно вернули в море"
7. "Зашел на кухню и увидел в раковине ящерицу, которая плавала на губке как на плоту (я живу в Нью-Мексико)"
19. "По семейным преданиям у моей бабушки был енот по имени Дымок. Я не верил в это, пока не нашел фотодоказательство. Конец 40-х или начало 50-х годов"
28. "В 80-х у моей мамы украли кошелек где-то в начале туристической тропы. Сегодня ей написали, что его нашли глубоко в лесу"
30. Римская дорога, которую нашли во время строительства нового Макдоналдса в Марино, Италия. Когда раскопки завершились, в ресторане установили стеклянный пол, чтобы ее было видно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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