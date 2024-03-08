r/DumpsterDiving — это сабреддит, посвященный поиску в мусоре полезных предметов. Участники этого онлайн-сообщества делятся своим опытом и советами по поиску сокровищ среди мусора, а также рассказывают о своих успехах и неудачах, прилагая к историям фотографии.
3. "Нашел его в мусорном баке, связанным в мешке для мусора. А ведь он такой милашка. Бедняжка"
5. "Собрал себе стол из нескольких досок из красного дерева, найденных на свалке. Игровое кресло нашел на обочине"
9. "Этот старинный французский шкаф с ручной росписью 1890-х годов был частью «хлама», который меня наняли вывезти из дома"
15. "Я копался в мусоре человека, который переезжал, и нашел серьги из 18-каратного золота. Друг-ювелир осмотрел камни и сказал, что это белые сапфиры"
16. "Кто-то выкинул рабочий 40-дюймовый умный 4K телевизор. Безумие, но зато он теперь мой"
17. "Кому-то было лень чистить свою эспрессо-машину за 800 долларов. Я нашел ее вчера стоящей на мусорном баке"
19. "Я в восторге от этой находки! Я учитель начальных классов, и в следующем году все мои дети будут подписывать открытки своей семье/учителям!"
20. "Нашла этот диско-шар. Думала, он будет подделкой, из пенопласта, но он очень тяжелый и красивый!"
23. "Эта 30-летняя монстера деликатесная отправилась бы на помойку, но работа в транспортной фирме имеет свои преимущества! Моя девушка для масштаба"
24. "Совершенно новый кошачий дом-когтеточка за 150 долларов, в коробке. Удача! P.S. Им понравилось"
26. "У меня кончился собачий корм, а денег не было вообще. Решил заглянуть в мусорный бак за зоомагазином. Повезло"
27. "Нашел ли я 30 пар новой обуви за 120 долларов на свалке обувного магазина? У всех моих друзей теперь есть по паре? Да по всем фронтам"
28. "Я делаю пледы для собак из приюта/бездомных и их собак из ткани, которую нахожу на помойках. На фото мой маленький чудила. Нет, его я нашла не в мусоре"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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