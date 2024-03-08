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Кто додумался такое выбросить?!: счастливчики, которые отыскали среди мусора настоящее сокровище

Кто додумался такое выбросить?!: счастливчики, которые отыскали среди мусора настоящее сокровище

Автор:
08 марта 2024 12:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: Reddit   дампстер-дайвинг   мусор   находки   свалка   фотографии из соцсетей   
1444
31

r/DumpsterDiving — это сабреддит, посвященный поиску в мусоре полезных предметов. Участники этого онлайн-сообщества делятся своим опытом и советами по поиску сокровищ среди мусора, а также рассказывают о своих успехах и неудачах, прилагая к историям фотографии.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   дампстер-дайвинг   мусор   находки   свалка   фотографии из соцсетей   
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4  комментария
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Lexx Час назад
4. Это не "штука", это готовальня.
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0
ruslan d Минуту назад
Шикарные вещи
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brrr Полчаса назад
21. - это лентыподсветки, а не новогодние огоньки.
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