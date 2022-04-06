Хамелеолис: Выглядит как хамелеон, меняет цвет как хамелеон, но хамелеоном не является. Крайне необычная ящерица с Кубы

Что там у нас последнее в списке? Размножение? Увы, никаких пикантных подробностей от холоднокровных существ ждать не приходится. Самка и самец встречаются, любятся, после чего будущая мать спускается с дерева, чтобы отложить 1 яйцо в субстрат. Через месяц ей придётся спустится ещё раз. И ещё раз. Гонять туда-сюда-обратно она может на протяжении полугода, пока не снесёт всю кладку — 1 яйцо каждые 30 дней.