Хамелеолис: Выглядит как хамелеон, меняет цвет как хамелеон, но хамелеоном не является. Крайне необычная ящерица с Кубы

Те, кто не прогуливал уроки истории, помнят такого персонажа, как Лжедмитрий. А те, кто не пропускает посты от Книги животных, сегодня узнают, что в природе есть лжехамелеоны, они же хамелеолисы. Он выглядит как хамелеон, живёт как хамелеон, но хамелеоном не является.
У своего прототипа лжехамелеон позаимствовал многое: сплющенное по бокам тело, непропорционально большую голову с гребнем, умение шевелить глазами независимо друг от друга. Но учёных не обманешь: покопавшись в генетическом коде рептилии, светлые умы пришли к однозначному выводу — перед нами ящерка анолис.
Всего хамелионисов пять видов. И все они эндемики Кубы. Местный антураж настраивает на ленное ничегонеделание, и хамелеолис легко поддался этому вайбу — 70 % своего времени он тупо лежит на одном месте. В остальные 30% входит поиск пищи, убегание от хищников и привлечение противоположного пола. Пройдёмся по этому увлекательнейшему списку по порядку.
Лжехамелеоны насекомоядны, но не только. Но когда большую часть времени ты сидишь на попе ровно, погоня за юркими букашками превращается в нетривиальную задачку. Наш герой придумал, как обхитрить систему. Он ест улиток! По уровню скорости добыча и охотник друг друга стоят — оба двигаются с черепашьей расторопностью.
Но это не значит, что рептилия упустит шанс полакомиться жучком или пауком. В добыче насекомых ему очень помогают глаза, которые вращаются независимо друг от друга. Так у ящера больше шансов заметить потенциальный обед поблизости. А ещё, самому не стать чьим-нибудь перекусом.
Чтобы заметить хищника, помимо основной пары окуляров у хамелеолиса открылся третий глаз. Нет, предсказания рептилоид не делает, третий глаз — это реальный орган на макушке некоторых ящериц. Он не передаёт изображение с той же четкостью, как основная пара моргал, зато улавливает блики света и тени. Этого оказывается вполне достаточно, чтобы определить наличие хищника над головой.
А вот определить наличие самого хамелеолиса почти нереально. Ящер мастерски сливается с окружающими его ветками, палками и другими прелестями лесного пейзажа.
Всё благодаря тому, что наш герой умеет менять цвет тела. Как можно копировать хамелеона без его главной фишки? Фокусы с окрасам что настоящему хамелеону, что его подражателю, обеспечивают специальные клетки кожи, отражающие свет, — хроматофоры.
Что там у нас последнее в списке? Размножение? Увы, никаких пикантных подробностей от холоднокровных существ ждать не приходится. Самка и самец встречаются, любятся, после чего будущая мать спускается с дерева, чтобы отложить 1 яйцо в субстрат. Через месяц ей придётся спустится ещё раз. И ещё раз. Гонять туда-сюда-обратно она может на протяжении полугода, пока не снесёт всю кладку — 1 яйцо каждые 30 дней.
Несмотря на лживую натуру, хамелеолис стал любимцем террариумистов. Необычная внешность, спокойный нрав и неприхотливость в питании — всё это добавляет баллы в копилочку одомашнивания. Единственный их недостаток — маленький срок жизни: от 3 до 6 лет. Но минусов для самого хмелеолиса от людей куда больше. Да, в домашних условиях рептилия чувствует себя прекрасно. Но неконтролируемый вылов из природы на продажу больно бьёт по диким популяциям.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Почему тигры оранжевые? Яркий окрас не помеха для охоты
- 11 изобретений, на создание которых человека вдохновили природные суперспособности животных
- 20+ любопытных фактов о наших любимцах - кошках
- Без исторической справки не разберешься, или коллекция очень странных фото
- От жуков до акул: животные, которые умеют притворяться неживыми
Понравилось13