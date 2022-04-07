25 инженерных кошмаров, обнаруженных во время инспекции

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Обычные люди вряд ли заметят дефекты строений, если только это не явно торчащая из стены труба или кривой пол. А вот профессионал во время инспекции может обнаружить многое! Некоторые из таких находок по-настоящему удивляют.
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7. "Я люблю магические шоу. Этот дом впечатлил меня плавучими столбами и невидимыми опорами"
11. "Не знаю, почему они выбрали угловой срез для верхней части столба. Будут переделывать"
12. Когда есть значительная трещина, подобная этой, рекомендуется дополнительно проверить дом на наличие других признаков возможного движения почвы и фундамента
14. "Ох, ну ладно. Я предполагаю, что кто-то забыл построить дверь, чтобы войти с другой стороны"
15. Эта подпорная стена огромна и разрушается. Да, её укрепили. Нет, это не сделала её менее пугающей
16. Внутренняя опорная стенка сильно наклонена в одну сторону. Это ставит под угрозу структурную целостность здания, поскольку другие секции несут больший вес, чем предполагалось
18. "О, смотрите: двигается. Надеюсь, всем понятно, что такого в основании дома быть не должно"
19. Нужно тщательно выбирать, какие деревья и другие растения сажать рядом со стенами. Корни могут нанести серьёзный ущерб
22. Многие не знают, что бетон пористый. Под воздействием влаги он может начать разрушаться, а арматура внутри него - ржаветь
Как только арматура начинает ржаветь, это может привести к расширению стальных компонентов здания в 6 раз по сравнению с первоначальным размером. Эта сила, создаваемая расширяющейся ржавой арматурой, вызывает трещины и щели, которые вы видите.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Так нельзя горе-строители здания и сооружения и такое бывает инспекторы инспекция ну и ну разрушение строительные фейлы
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Поналепят красивых снаружи "домов американской мечты".
А потом ветерок дунет и все эти халупы превращаются в кучи мусора.
Зато капитализация Apple!!!