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25 инженерных кошмаров, обнаруженных во время инспекции

25 инженерных кошмаров, обнаруженных во время инспекции (26 фото)

Автор:
07 апреля 2022 09:00
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Так нельзя   горе-строители   здания и сооружения   и такое бывает   инспекторы   инспекция   ну и ну   разрушение   строительные фейлы   
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26
Обычные люди вряд ли заметят дефекты строений, если только это не явно торчащая из стены труба или кривой пол. А вот профессионал во время инспекции может обнаружить многое! Некоторые из таких находок по-настоящему удивляют.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Так нельзя   горе-строители   здания и сооружения   и такое бывает   инспекторы   инспекция   ну и ну   разрушение   строительные фейлы   
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8  комментариев
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1k
Copycat Час назад
Самый прикол что я почти уверен что как минимум половина фото это не из СНГ - получается не только в СНГ любят халтурить) "Засем ругаешся насяльинке"
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23k
Сибиряк Минуту назад
Ссылка youtu.be
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37k
Aleksandr Полчаса назад
Чисто пиндостанские фото.
Поналепят красивых снаружи "домов американской мечты".
А потом ветерок дунет и все эти халупы превращаются в кучи мусора.
Зато капитализация Apple!!!
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758
КАКАнгел 43 минуты назад
жуть. и как это исправлять ?
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122k
DeOrio 46 минут назад
Фото в основном США и немного Мексика. Как всегда, дендрофекальный метод постройки до добра не доводит.
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