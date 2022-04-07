25 инженерных кошмаров, обнаруженных во время инспекции

Обычные люди вряд ли заметят дефекты строений, если только это не явно торчащая из стены труба или кривой пол. А вот профессионал во время инспекции может обнаружить многое! Некоторые из таких находок по-настоящему удивляют.

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1. Строители не поняли задание 0 Источник:

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2. Кто-то решил поиграть в дженгу 0 Источник:

3. Это гараж под жилым комплексом, сверху три этажа 0 Источник:

4. Поросёнок Наф-Наф гораздо лучше справился с постройкой дома из кирпичей 0 Источник:

5. Как вам эти балконы? 0 Источник:

6. Такие повреждения важно оценить и устранить как можно скорее 0 Источник:

7. "Я люблю магические шоу. Этот дом впечатлил меня плавучими столбами и невидимыми опорами" 0 Источник:

8. Этот гараж явно доживает последние дни 0 Источник:

9. Когда опора здания выглядит вот так, это неправильно 0 Источник:

10. Строители слишком много выпили и забыли залить фундамент? 0 Источник:

11. "Не знаю, почему они выбрали угловой срез для верхней части столба. Будут переделывать" 0 Источник:

12. Когда есть значительная трещина, подобная этой, рекомендуется дополнительно проверить дом на наличие других признаков возможного движения почвы и фундамента 0 Источник:

13. Здесь нужна частичная замена фундамента 0 Источник:

14. "Ох, ну ладно. Я предполагаю, что кто-то забыл построить дверь, чтобы войти с другой стороны" 0 Источник:

15. Эта подпорная стена огромна и разрушается. Да, её укрепили. Нет, это не сделала её менее пугающей 0 Источник:

16. Внутренняя опорная стенка сильно наклонена в одну сторону. Это ставит под угрозу структурную целостность здания, поскольку другие секции несут больший вес, чем предполагалось 0 Источник:

17. Красота! 0 Источник:

18. "О, смотрите: двигается. Надеюсь, всем понятно, что такого в основании дома быть не должно" 0 Источник:

19. Нужно тщательно выбирать, какие деревья и другие растения сажать рядом со стенами. Корни могут нанести серьёзный ущерб 0 Источник:

20. Нет слов. Кажется, эту конструкцию поддерживает исключительно "несущая" паутина 0 Источник:

21. "Эта внутренняя стенка наклонена в одну сторону. К следующему землетрясению готова" 0 Источник:

22. Многие не знают, что бетон пористый. Под воздействием влаги он может начать разрушаться, а арматура внутри него - ржаветь 0 Источник: Как только арматура начинает ржаветь, это может привести к расширению стальных компонентов здания в 6 раз по сравнению с первоначальным размером. Эта сила, создаваемая расширяющейся ржавой арматурой, вызывает трещины и щели, которые вы видите.

23. Древесная гниль во всей своей красе 0 Источник:

24. Симпатичная пирамидка 0 Источник: