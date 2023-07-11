14 фото самых знаковых достопримечательностей во время строительства

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От Статуи Христа-Искупителя до Байконура: как строили самые культовые сооружения.
Москва не сразу строилась, как и знаковые достопримечательности планеты. От Эйфелевой башни до Бурдж-Халифы — самые узнаваемые сооружения земного шара прошли в свое время через строгие процессы строительства. Предлагаем вам посмотреть, как в разных уголках планеты шло строительство культовых достопримечательностей, которые сегодня посещают тысячи людей.
Оперный театр в гавани Сиднея
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Тауэрский мост через Темзу, 1892
Возведение базилики Сакре-Кёр на холме Монмартр, Париж
Башни-близнецы, 1973
Пирамида Лувра до того, как стала знаковым сооружением музея
Дирижабль у Эмпайр-стейт-билдинг в октябре 1930-го
Основание Эйфелевой башни, 1887
Голова Христа-Искупителя, который вскоре станет символом Рио-де-Жанейро
Панамский канал во время строительства
Площадка, на которой скоро появится Москва-Сити
Возведение Бурдж-Халифы
На горе Рамшор вырезают лицо Джорджа Вашингтона
Строительство Саграда Фамилия в Барселоне
Этот храм считается одним из самых скандальных долгостроев в истории. Несмотря на то, что его начали строить в 1882 году, он все еще не закончен.
Байконур в начале строительства
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