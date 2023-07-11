14 фото самых знаковых достопримечательностей во время строительства

Москва не сразу строилась, как и знаковые достопримечательности планеты. От Эйфелевой башни до Бурдж-Халифы — самые узнаваемые сооружения земного шара прошли в свое время через строгие процессы строительства. Предлагаем вам посмотреть, как в разных уголках планеты шло строительство культовых достопримечательностей, которые сегодня посещают тысячи людей.

Оперный театр в гавани Сиднея