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14 фото самых знаковых достопримечательностей во время строительства

14 фото самых знаковых достопримечательностей во время строительства

Автор:
11 июля 2023 08:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   Строительство   было стало   в мире   достопримечательности   спустя года   фото   
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От Статуи Христа-Искупителя до Байконура: как строили самые культовые сооружения.

Москва не сразу строилась, как и знаковые достопримечательности планеты. От Эйфелевой башни до Бурдж-Халифы — самые узнаваемые сооружения земного шара прошли в свое время через строгие процессы строительства. Предлагаем вам посмотреть, как в разных уголках планеты шло строительство культовых достопримечательностей, которые сегодня посещают тысячи людей.


Оперный театр в гавани Сиднея

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Тауэрский мост через Темзу, 1892

Возведение базилики Сакре-Кёр на холме Монмартр, Париж

Башни-близнецы, 1973

Пирамида Лувра до того, как стала знаковым сооружением музея

Дирижабль у Эмпайр-стейт-билдинг в октябре 1930-го

Основание Эйфелевой башни, 1887

Голова Христа-Искупителя, который вскоре станет символом Рио-де-Жанейро

Панамский канал во время строительства

Площадка, на которой скоро появится Москва-Сити

Возведение Бурдж-Халифы

На горе Рамшор вырезают лицо Джорджа Вашингтона

Строительство Саграда Фамилия в Барселоне

Этот храм считается одним из самых скандальных долгостроев в истории. Несмотря на то, что его начали строить в 1882 году, он все еще не закончен.

Байконур в начале строительства

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Метки: Время   Строительство   было стало   в мире   достопримечательности   спустя года   фото   
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