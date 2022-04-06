Секс-символы 50-х, или как выглядел эталон женской красоты того времени

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Этот период в истории моды и красоты считается наиболее женственным. Излишняя худоба тогда была не в тренде. Популярна была полная грудь, тонкая талия, округлые бедра, подчеркнутые женственными платьями , юбками и глубокими декольте. Перед вами наиболее яркие представительницы того времени, фотографии которых наглядно вам все продемонстрируют.
1. В 1950 году один из журналистов раскритиковал Мерилин Монро, сказав что ее красота заключается в дорогой одежде. В качестве ответа она надела мешок для картошки и устроила фотосессию
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9. Бетти Бросмер - еще одна королева пин-апа: самая сексуальная фотомодель 1950-х годов. Карьера Бетти стартовала в 13 лет, она завоевала 50 престижнейших титулов на конкурсах красоты. И была подвинута на пьедестале лишь Мэрилин Монро
10. Нелли Елизабет МакКалла - американская актриса и звезда комикса и сериала 1950-х "Sheena, Queen of the Jungle", пин-ап модель
10. Бетти Бросмер — первая красавица 1950-х годов, звезда обложек и прообраз девушек пин-ап Выиграла более 50 конкурсов красоты. Именно ее пропорции считались эталонными
19. Ким Новак - американская актриса, наиболее известная своей ролью в триллере Альфреда Хичкока «Головокружение» (1958)
Источник:
АНТИФИШКИ
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Одно наблюдаю - на "осиную талию" сильно девки заморачивались!