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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5675 постов • 717 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Секс-символы 50-х, или как выглядел эталон женской красоты того времени

Секс-символы 50-х, или как выглядел эталон женской красоты того времени (23 фото)

Автор:
06 апреля 2022 09:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 50-е   девушки   красота   модель   ностальгия   пинап   пятидесятые   ретро   шоу бизнес   
3395
23
Этот период в истории моды и красоты считается наиболее женственным. Излишняя худоба тогда была не в тренде. Популярна была полная грудь, тонкая талия, округлые бедра, подчеркнутые женственными платьями , юбками и глубокими декольте. Перед вами наиболее яркие представительницы того времени, фотографии которых наглядно вам все продемонстрируют.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 50-е   девушки   красота   модель   ностальгия   пинап   пятидесятые   ретро   шоу бизнес   
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13  комментариев
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1k
perekrestok 46 минут назад
Очень женственные девушки! Жаль модельеры внедрили моду на "вешалок". А потом силикон подоспел. И ботокс.
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1k
Motorola 2 минуты назад
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−52
Леонид Красный 3 минуты назад
красота во все времена красива.
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9k
Ivan 6 минут назад

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3k
Владимир 15 минут назад
В большинстве нормальные такие эталоны красоты.
Талию конечно можно так и не утягивать.
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13k
banzai7 41 минуту назад
Господи, убери трансгендеров и всякую нечисть.
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3
Meta Jen 45 минут назад
У Мэрелин Монро попка конечно высший класс!
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3k
Vlamir 52 минуты назад
Все хорошо и все нравится!
Одно наблюдаю - на "осиную талию" сильно девки заморачивались!
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1k
Моя Родина - СССР. 56 минут назад
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24k
Ваня Час назад
женщины натуральные, а про современных не хочу говорить...
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5k
tamin Час назад
А ведь они тоже кому-то имели мозг....
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32k
Мойша Час назад
"Красотки, красотки, красотки кабаре..."
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