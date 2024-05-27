Охранница Дженнифер Лопес затмила звезду и произвела фурор в социальных сетях

Девушку уже назвали самой красивой охранницей в мире.
Дженнифер Лопес снялась в новом фильме “Атлас” и теперь гастролирует по всему миру, рекламируя свой фильм. Приехав в Мексику Джей Ло встретилась с поклонниками в Центральном парке Торео. В это время её охраняла молодая девушка, которая своей красотой привлекла внимание журналистов.
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На кадрах видно, как Дженнифер Лопес дает интервью, в то время как ее телохранитель внимательно следит за звездой. Очень красивая девушка оказалась моделью из Израиля, сообщает Lanacion.
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Красотку зовут Ор Абрахам, она родом из Израиля. Как именно она оказалась в числе охранников - неизвестно. Но девушки в Израиле проходят военную службу, поэтому многие имеют подходящую подготовку.
Возможно, это такой способ показать себя. В социальных сетях говорится, что Ор Абрахам - модель и фигуристка.
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- Шерлок, у меня для вас две новости, одна хорошая, а вторая не очень, с какой начать?
- Ну начните с хорошей.
- К нам едут две тёлки!
- А какая не очень?
- Обе не очень..
Так, вспомнилось
Так, для антуража.
Просто телохранитель это не "бык" или "торпеда", и даже не сторож.
Там должен быть взгляд наметанный, чтобы увидеть человека в толпе, оружие под одеждой и т.д.