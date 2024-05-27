Охранница Дженнифер Лопес затмила звезду и произвела фурор в социальных сетях

Дженнифер Лопес снялась в новом фильме “Атлас” и теперь гастролирует по всему миру, рекламируя свой фильм. Приехав в Мексику Джей Ло встретилась с поклонниками в Центральном парке Торео. В это время её охраняла молодая девушка, которая своей красотой привлекла внимание журналистов.