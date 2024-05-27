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Охранница Дженнифер Лопес затмила звезду и произвела фурор в социальных сетях

Охранница Дженнифер Лопес затмила звезду и произвела фурор в социальных сетях

Автор:
27 мая 2024 18:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джей Ло   Охранница   Социальные сети   дженнифер лопес   красота   модель   шоу бизнес   
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Девушку уже назвали самой красивой охранницей в мире.

Дженнифер Лопес снялась в новом фильме “Атлас” и теперь гастролирует по всему миру, рекламируя свой фильм. Приехав в Мексику Джей Ло встретилась с поклонниками в Центральном парке Торео. В это время её охраняла молодая девушка, которая своей красотой привлекла внимание журналистов.

На кадрах видно, как Дженнифер Лопес дает интервью, в то время как ее телохранитель внимательно следит за звездой. Очень красивая девушка оказалась моделью из Израиля, сообщает Lanacion.

Красотку зовут Ор Абрахам, она родом из Израиля. Как именно она оказалась в числе охранников - неизвестно. Но девушки в Израиле проходят военную службу, поэтому многие имеют подходящую подготовку.

Возможно, это такой способ показать себя. В социальных сетях говорится, что Ор Абрахам - модель и фигуристка.

Источник:

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Метки: Джей Ло   Охранница   Социальные сети   дженнифер лопес   красота   модель   шоу бизнес   
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7  комментариев
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27k
pokevon 51 минуту назад
Приходит как то доктор Ватсон к Шерлоку Холмсу и говорит:
- Шерлок, у меня для вас две новости, одна хорошая, а вторая не очень, с какой начать?
- Ну начните с хорошей.
- К нам едут две тёлки!
- А какая не очень?
- Обе не очень..
Так, вспомнилось
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12k
Дмитрий Полминуты назад
Модель. Как говорится из неё охранник как из .овна пуля!
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8k
Харон ( Χάρων) 13 минут назад
Это не охранница, а просто красивая мордашка.
Так, для антуража.
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383
Змей Харон ( Χάρων) Полминуты назад
Про мордашку смело. Посмотрите на её фото в профиль.
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13k
MPEG-8 Полчаса назад
Лопез перед феминистками и прочими пиарится, с этой инстаграмщицы охранник как с чихуахуа.
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6k
methos2 38 минут назад
А с каких пор в армии, пусть даже Израиля, учат охране?
Просто телохранитель это не "бык" или "торпеда", и даже не сторож.
Там должен быть взгляд наметанный, чтобы увидеть человека в толпе, оружие под одеждой и т.д.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5059 постов (4844 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
357376



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