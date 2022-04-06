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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм (20 фото)

Автор:
06 апреля 2022 08:38
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
1495
20
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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14  комментариев
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16k
alexis Час назад
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А «компот»?
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3k
salim777 6 секунд назад
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Надо попробовать снеговика сжечь. Может тогда..
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sapsanbosh Полминуты назад
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Я это лицо вижу каждый день в зеркале.
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emporio_ss Минуту назад
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37k
Aleksandr 12 минут назад
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главное, чтобы в 23:01 рассвет не выглядел так...
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emporio_ss 15 минут назад
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6k
pilgrimnl Полчаса назад
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походу мужчина отрабатывает 2 недели после пня
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6k
ValdemarNaftulievich Полчаса назад
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да...уж
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1k
Copycat Полчаса назад
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Мда то же самое бензин(
торгашам и лавочникам дай только повод поднять цену - это только в СССР снижали цены и роста не было - тупо по тому что цену печатали на самой продукции
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Copycat Полчаса назад
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Они позарились уже давно когда банки 0.5 сделали 0.45(
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1k
Безумная Белла 41 минуту назад
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Вчера видела в магазине объявление: Скидки есть! Просто кончилась желтая бумага, ищите ценники со звездочкой.
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4k
Наталья Час назад
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Главное, чтобы в салате была сметана, а не майонез
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1k
Вася Куралесофф Час назад
Я сначала не разобрался. А потом вспомнил, ну точно, каникулы же.
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