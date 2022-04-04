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Весельчаки воссоздают странные сцены со средневековых рисунков

Весельчаки воссоздают странные сцены со средневековых рисунков (15 фото)

Автор:
04 апреля 2022 07:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   весельчаки   интересное   прикол   средневековье   фото   чехия   
585
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В Чешской Республике кучка реконструкторов решила воссоздать на территории замка Порежин (Pořešín) странные сцены из старых манускриптов. Страдающее средневековье ещё никогда не было так реально!

Старинные фрески и манускрипты, которые стали появляться на полях фолиантов, иногда бывают очень странные и смешные. Благодаря этому они обрели славу спустя несколько веков. Группа молодёжи из Чехии решила воссоздать сцены из манускриптов, выбрав самые приличные. К слову, это было не просто!

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Это же как надо напиться, чтобы выдумать такое...


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   весельчаки   интересное   прикол   средневековье   фото   чехия   
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3  комментария
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Александр Ломовицкий 4 часа назад
а этот что не воссоздал
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Александр 4 часа назад
Хрень какая-то. Нет чтобы порусофобствовать.
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