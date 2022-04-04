Весельчаки воссоздают странные сцены со средневековых рисунков

Старинные фрески и манускрипты, которые стали появляться на полях фолиантов, иногда бывают очень странные и смешные. Благодаря этому они обрели славу спустя несколько веков. Группа молодёжи из Чехии решила воссоздать сцены из манускриптов, выбрав самые приличные. К слову, это было не просто!