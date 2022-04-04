Весельчаки воссоздают странные сцены со средневековых рисунков

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В Чешской Республике кучка реконструкторов решила воссоздать на территории замка Порежин (Pořešín) странные сцены из старых манускриптов. Страдающее средневековье ещё никогда не было так реально!
Старинные фрески и манускрипты, которые стали появляться на полях фолиантов, иногда бывают очень странные и смешные. Благодаря этому они обрели славу спустя несколько веков. Группа молодёжи из Чехии решила воссоздать сцены из манускриптов, выбрав самые приличные. К слову, это было не просто!
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Это же как надо напиться, чтобы выдумать такое...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор весельчаки интересное прикол средневековье фото чехия
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