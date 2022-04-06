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"Он в погребе или в подвале!": брат Бориса Моисеева намерен заявить в полицию о пропаже певца

"Он в погребе или в подвале!": брат Бориса Моисеева намерен заявить в полицию о пропаже певца (1 фото)

Автор:
06 апреля 2022 08:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Моисеев   знаменитости   интересное   пропал   фото   шоу бизнес   
608
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Борис Моисеев покинул сцену после дважды перенесённого инсульта. С тех пор Моисеев не общался с журналистами и не выходил в свет. Вот уже год журналисты и даже родные не могут дозвониться до артиста. Родной брат певца решил искать его с помощью правоохранительных органов.

Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач, который сейчас проживает в Канаде, заявил об исчезновении певца. Об этом он заявил в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ. По мнению брата, Моисеев не просто пропал. Он оформил свою квартиру на директора Сергея Гороха, который никак не прокомментировал приобретение.

По мнению Толкача, Горох сначала присваивал гонорары Моисеева, а теперь якобы отправил певца в дом престарелых или «запер в погребе или подвале».

Толкач заметил, что прежде певец несколько раз говорил о том, что свою недвижимость он завещает брату.

Однако, Горох заявил, что Моисеев просто не редко отвечает на звонки и с ним всё в порядке. По его утверждению, певица Алла Пугачева смогла дозвониться до артиста.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: artist   Моисеев   знаменитости   интересное   пропал   фото   шоу бизнес   
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16  комментариев
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21k
KOSTELLO 3 часа назад
Брат решил искать певца, но почему- то вместо полиции побежал на ток-шоу.
Ох уж этот кривой пиар
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15k
seller-k Час назад
Вот такие у меня ассоциации при упоминании этой "богемы" в телевизоре.
Вечно кипящие говны: кто, с кем, кого, за сколько. И, главное, дверь в свой гадюшник не закрывают - наоборот, хотят, чтоб все знали кто там воняет.
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24k
Ваня 2 часа назад
есть такой фильм "сезон чудес", там он снимался, помню только две песни оттуда - робинзон и белая дверь...
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8k
Игорь 2 часа назад
Толкач, Горох - стремные какие то люди
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7k
Колорад 3 часа назад
Голубаялунавсемувиной
:D
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61k
Опиум для народа 3 часа назад
-"Толкач заметил, что прежде певец несколько раз говорил о том, что свою недвижимость он завещает брату."-
-нех"й. В Канаде своей живи.
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10k
Андрей А 3 часа назад
Ну всем этим как бы звездам периодически нужно о себе напоминать, что бы в край не забыли)))
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61k
Опиум для народа 3 часа назад
Странные вы люди. Пид@р идёт на парад - вы говорите "спрячься и не отсвечивай!". Пид@р спрятался и не отсвечивает - вы начинаете его искать...
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