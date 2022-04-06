"Он в погребе или в подвале!": брат Бориса Моисеева намерен заявить в полицию о пропаже певца

Борис Моисеев покинул сцену после дважды перенесённого инсульта. С тех пор Моисеев не общался с журналистами и не выходил в свет. Вот уже год журналисты и даже родные не могут дозвониться до артиста. Родной брат певца решил искать его с помощью правоохранительных органов.
Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач, который сейчас проживает в Канаде, заявил об исчезновении певца. Об этом он заявил в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ. По мнению брата, Моисеев не просто пропал. Он оформил свою квартиру на директора Сергея Гороха, который никак не прокомментировал приобретение.
По мнению Толкача, Горох сначала присваивал гонорары Моисеева, а теперь якобы отправил певца в дом престарелых или «запер в погребе или подвале».
Толкач заметил, что прежде певец несколько раз говорил о том, что свою недвижимость он завещает брату.
Однако, Горох заявил, что Моисеев просто не редко отвечает на звонки и с ним всё в порядке. По его утверждению, певица Алла Пугачева смогла дозвониться до артиста.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ох уж этот кривой пиар
Вечно кипящие говны: кто, с кем, кого, за сколько. И, главное, дверь в свой гадюшник не закрывают - наоборот, хотят, чтоб все знали кто там воняет.
:D
-нех"й. В Канаде своей живи.
У тебя нет давно уже ни одного коммента по делу, одна фраза только, ауешник п"дорский.