"Он в погребе или в подвале!": брат Бориса Моисеева намерен заявить в полицию о пропаже певца

Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач, который сейчас проживает в Канаде, заявил об исчезновении певца. Об этом он заявил в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ. По мнению брата, Моисеев не просто пропал. Он оформил свою квартиру на директора Сергея Гороха, который никак не прокомментировал приобретение.

По мнению Толкача, Горох сначала присваивал гонорары Моисеева, а теперь якобы отправил певца в дом престарелых или «запер в погребе или подвале».

Толкач заметил, что прежде певец несколько раз говорил о том, что свою недвижимость он завещает брату.