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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5436 постов • 706 подписчиков подписаться
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Дрейк налил в презерватив острый соус, чтобы случайная девушка от него не забеременела

Дрейк налил в презерватив острый соус, чтобы случайная девушка от него не забеременела (2 фото)

Автор:
13 января 2022 08:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дрейк   знаменитости   интересное   мошенница   секс   соус   фото   шоу бизнес   
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Какая женщина не мечтает забеременеть от знаменитости, чтобы всю жизнь жить в роскоши, воспитывая наследника? Из-за этого знаменитым мужчинам нужно быть начеку. Рэпер Дрейк после секса налил в презерватив острый соус, чтобы дамочка не могла воспользоваться его семенем. Однако, мадам об этом не знала и решила обмануть рэпера.

После вечеринки некая инста-модель (настоящее имя не раскрывается)отправилась с Дрейком к нему в номер. Рэпер спросил, хочет ли она заняться с ним сексом. Девушка согласилась. Инста- модели, они все такие. Мадам подчеркнула, что Дрейку было важно, чтобы всё происходило с её согласия и обязательно с защитой.

По ее словам, Drake пользовался презервативом, а после секса сразу отправился в уборную выбросить его. Но у модели был свой хитрый план: она решила украсть сперму, чтобы забеременеть от рэпера. Девушка достала презерватив и пыталась вылить его содержимое в себя. Её ждал сюрприз: в презервативе был острый соус. Девушка сразу же почувствовала жжение. Она закричала, в туалет вошел Drake. Он подтвердил, что в презерватив налит пакетик острого соуса. MTO News уточняет, что модель обратилась в суд.

В своём Instagram Дрейк никак не отреагировал на это. Но в тот же день выложил пост, подписав его: "Можешь оставить себе свои 15 минут славы, я возьму остальные 23 часа и 45 минут".

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Метки: Дрейк   знаменитости   интересное   мошенница   секс   соус   фото   шоу бизнес   
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32  комментария
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9k
Alexander 2 часа назад
Добрейшей души человек.
А мог бы и петарду подложить...
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6k
Конрад Карлович 6 минут назад
Дебилы. Оба.
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707
Hallo FreeSpace 12 минут назад
Читал, аж дух захватывало
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10k
An4aR 15 минут назад
Листья соанцо.
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65
Raingold Fischer Полчаса назад
15 минут, тут и ты прославился Дрейк.
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3k
Ivan Полчаса назад
Понятия не имею, кто все эти люди.
Но если подобное практикуется, я бы к вопросу подошел более ответственно: купил бы в банке спермы материал китайца, и подменил бы. И долго бы угарал над попытками получить с этого деньги. Или послушно выплачивал их во время беременности с договором и тд, а потом получил бы обратно с компенсациями и процентами за пользование, и еще бы твари за мошенничество привод оформил бы.
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893
Кактус 38 минут назад
Обмануть обманщика двойное удовольствие. А посему у дрейка за вечер 3 удовольствия было!)))
Обратилась в суд? Совсем отбитая?
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24
Юрий Кактус 24 минуты назад
Кто-то не знает системы американского правосудия.Догадайтесь кто именно.
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24
Юрий V2.Smirnov 11 минут назад
Поддерживаю.
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65k
parallax 43 минуты назад
Фишки медленно но верно скатываются в отстойник.
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1k
Vad 44 минуты назад
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26k
Vazari 45 минут назад
Более мразотной новости Покемонке найти в инете не удалось.
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45
Игорь Ш 55 минут назад
Два дебила - это сила!
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106
Николай Тимофеев 57 минут назад
Пожалуйста, пусть это будет Panorama...
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22k
pssst Час назад
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2k
Алекс Час назад
Рождение Соусмена)
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Сюрприз удался.
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2k
Иван Алексеев Час назад
"Некая инста-модель..." Пишите правильно-шалава.
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83
AceChanson Час назад
До тех пор, пока удачное замужество или приравненный к нему в судебном порядке залёт будут социальным лифтом, будут желающие на этом попаразитировать. Конечно, так проще, чем учиться-работать-пробиваться...
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Тяжело им, знаменитостям.
Даже пользованный гандон из под них и то киздят.
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20k
Мерзавец... 2 часа назад
Соус в гондон залил гондон!
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26k
Батончик с маком 2 часа назад
Покемонка уже в гандоны заглядывает
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24
Вкусный 2 часа назад
Поди по привычке проглотила
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