Дрейк налил в презерватив острый соус, чтобы случайная девушка от него не забеременела

Какая женщина не мечтает забеременеть от знаменитости, чтобы всю жизнь жить в роскоши, воспитывая наследника? Из-за этого знаменитым мужчинам нужно быть начеку. Рэпер Дрейк после секса налил в презерватив острый соус, чтобы дамочка не могла воспользоваться его семенем. Однако, мадам об этом не знала и решила обмануть рэпера.
После вечеринки некая инста-модель (настоящее имя не раскрывается)отправилась с Дрейком к нему в номер. Рэпер спросил, хочет ли она заняться с ним сексом. Девушка согласилась. Инста- модели, они все такие. Мадам подчеркнула, что Дрейку было важно, чтобы всё происходило с её согласия и обязательно с защитой.
По ее словам, Drake пользовался презервативом, а после секса сразу отправился в уборную выбросить его. Но у модели был свой хитрый план: она решила украсть сперму, чтобы забеременеть от рэпера. Девушка достала презерватив и пыталась вылить его содержимое в себя. Её ждал сюрприз: в презервативе был острый соус. Девушка сразу же почувствовала жжение. Она закричала, в туалет вошел Drake. Он подтвердил, что в презерватив налит пакетик острого соуса. MTO News уточняет, что модель обратилась в суд.
В своём Instagram Дрейк никак не отреагировал на это. Но в тот же день выложил пост, подписав его: "Можешь оставить себе свои 15 минут славы, я возьму остальные 23 часа и 45 минут".
Источник:
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А мог бы и петарду подложить...
Но если подобное практикуется, я бы к вопросу подошел более ответственно: купил бы в банке спермы материал китайца, и подменил бы. И долго бы угарал над попытками получить с этого деньги. Или послушно выплачивал их во время беременности с договором и тд, а потом получил бы обратно с компенсациями и процентами за пользование, и еще бы твари за мошенничество привод оформил бы.
Обратилась в суд? Совсем отбитая?
P.S. Во всем мире с давних времен куча "умного" народа, оставляющего у себя в доме бутылки с ядом вместо спирта "против воров" - постоянно отъезжает в места отсидки после того, как сами признаются в наличии "злого умысла". И с удивлением узнают, что одно преступление: "кража" не отменяет другое: "убийство путем отравления".
Даже пользованный гандон из под них и то киздят.