Дрейк налил в презерватив острый соус, чтобы случайная девушка от него не забеременела

После вечеринки некая инста-модель (настоящее имя не раскрывается)отправилась с Дрейком к нему в номер. Рэпер спросил, хочет ли она заняться с ним сексом. Девушка согласилась. Инста- модели, они все такие. Мадам подчеркнула, что Дрейку было важно, чтобы всё происходило с её согласия и обязательно с защитой.

По ее словам, Drake пользовался презервативом, а после секса сразу отправился в уборную выбросить его. Но у модели был свой хитрый план: она решила украсть сперму, чтобы забеременеть от рэпера. Девушка достала презерватив и пыталась вылить его содержимое в себя. Её ждал сюрприз: в презервативе был острый соус. Девушка сразу же почувствовала жжение. Она закричала, в туалет вошел Drake. Он подтвердил, что в презерватив налит пакетик острого соуса. MTO News уточняет, что модель обратилась в суд.