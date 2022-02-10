Российские полицейские задумали всё-таки наказать Моргенштерна и теперь завели на него дело из-за татуировки

В 2021 году Моргенштерн уже был на суде, где его обвинили в пропаганде наркотиков. Он заплатил штраф и продолжал чудить дальше. Полицейские не успокоились и завели новое дело о пропаганде наркотиков. Виной всему стала татуировка на груди у артиста. Они разглядели там коноплю.
Полицейские в Набережных Челнах возбудили административное производство в отношении рэпера Алишера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах. Об этом сообщает ТАСС.
В прошлый раз музыкант так и не признал свою вину, и СК видимо решили "докопаться" до сути. Поводом для нового дела стало заключение комплексной лингво-ботанической экспертизы Набережночелнинского государственного педагогического университета. Куча экспертов увидели вдруг на груди у Моргена коноплю.
Позже рэпер отреагировал на новое обвинение.
«Целый совет ботаников собрались, чтобы изучить мою титьку»
«Мой день начался с нового дела о пропаганде наркотиков. В песнях они так ничего и не нашли, они нашли пропаганду наркотиков в моих татуировках. Целый совет ботаников, в смысле ученых, которые изучают растения, собрались, чтобы изучить мою титьку и прийти к выводу, что здесь изображена конопля. Этой татуировке пять лет — получается, я пять лет через все границы мира возил наркотики? Ну, я контрабандист», — заявил Моргенштерн.
Я конечно не поклонник Моргенштерна, но тут даже наши полицейские перешли все границы. Вы только вдумайтесь: куча людей сидит и рассматривает татуху на груди у артиста. На полном серьёзе. А вместе с этим науке известно как минимум три вида растений с "конопляным" листом. Кто знает, может Моргенштерн поклонник растения Ниргунди.
Однако, многих напряг тот факт, что после обвинения в пропаганде и продаже наркотиков Моргенштерн окончательно покинул Россию, причем решение рэп-исполнителя об эмиграции «окончательное и обжалованию не подлежит». Он продал всё имущество и весь бизнес. Зачем невиновному человеку так поступать?
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Российские полицейские ссут чеченцев, которые обещали головы отрезать
Поклонником этого крокодила не являюсь но тот полицейский бред вышел за рамки
Ну, если цепочку протянуть, то так ведь и выходит................
- Та-ак! Будем вас судить за самогоноварение.
- Но ведь я не гнал самогон!
- Ну и что, аппарат же есть.
- Тогда судите и за изнасилование.
- А вы что, кого-то изнасиловали?
- Нет, но аппарат же есть!
Но вот докопаться до татухи, это действительно перебор.
Был бы человек! Статью найдут.
он просто уехал туда куда политики отдают своих детей в школы а Вам рассказывают про гейропу и остальное мракобесие )))). Нормальное желание уехать из этой помойки... Минусы считаю за +
Чичваркин даже после закрытия дела и предоставления гарантий непреследования не вернулся из Лондона - нет веры правоохранителям. А это страшно. Не на кого надеяться. А налоги на силовиков взимаются.