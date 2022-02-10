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Российские полицейские задумали всё-таки наказать Моргенштерна и теперь завели на него дело из-за татуировки

Российские полицейские задумали всё-таки наказать Моргенштерна и теперь завели на него дело из-за татуировки (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2022 11:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   young stars   знаменитости   интересное   рэпер   фото   шоу бизнес   
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В 2021 году Моргенштерн уже был на суде, где его обвинили в пропаганде наркотиков. Он заплатил штраф и продолжал чудить дальше. Полицейские не успокоились и завели новое дело о пропаганде наркотиков. Виной всему стала татуировка на груди у артиста. Они разглядели там коноплю.

Полицейские в Набережных Челнах возбудили административное производство в отношении рэпера Алишера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах. Об этом сообщает ТАСС.

В прошлый раз музыкант так и не признал свою вину, и СК видимо решили "докопаться" до сути. Поводом для нового дела стало заключение комплексной лингво-ботанической экспертизы Набережночелнинского государственного педагогического университета. Куча экспертов увидели вдруг на груди у Моргена коноплю.

Позже рэпер отреагировал на новое обвинение.

«Мой день начался с нового дела о пропаганде наркотиков. В песнях они так ничего и не нашли, они нашли пропаганду наркотиков в моих татуировках. Целый совет ботаников, в смысле ученых, которые изучают растения, собрались, чтобы изучить мою титьку и прийти к выводу, что здесь изображена конопля. Этой татуировке пять лет — получается, я пять лет через все границы мира возил наркотики? Ну, я контрабандист», — заявил Моргенштерн.

Я конечно не поклонник Моргенштерна, но тут даже наши полицейские перешли все границы. Вы только вдумайтесь: куча людей сидит и рассматривает татуху на груди у артиста. На полном серьёзе. А вместе с этим науке известно как минимум три вида растений с "конопляным" листом. Кто знает, может Моргенштерн поклонник растения Ниргунди.

Однако, многих напряг тот факт, что после обвинения в пропаганде и продаже наркотиков Моргенштерн окончательно покинул Россию, причем решение рэп-исполнителя об эмиграции «окончательное и обжалованию не подлежит». Он продал всё имущество и весь бизнес. Зачем невиновному человеку так поступать?

Источник:

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Метки: #моргенштерн   young stars   знаменитости   интересное   рэпер   фото   шоу бизнес   
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14k
The Dude 2 часа назад
Российские полицейские докопались до мальчика с татухой
Российские полицейские ссут чеченцев, которые обещали головы отрезать

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27k
Aqueronte Полминуты назад
Был бы человек, а дело найдётся. Такова суть современного полицейского государства.
Поклонником этого крокодила не являюсь но тот полицейский бред вышел за рамки
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4k
Владимир 48 секунд назад
а что там по поводу угроз депутата -абрека?система зависла?
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231
cdzpm 2 минуты назад
Ты не контрабандист! Ты просто болбо@еб!
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12k
Голос Вселенной 3 минуты назад
Судя по всему, чувак пиарится за счет налогоплательщиков...

Ну, если цепочку протянуть, то так ведь и выходит................
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986
Rool 13 минут назад
локомотив ;)
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1k
Юлия Фоксина 20 минут назад
Видимо в нашей стране уже не осталось более страшных и более общественно опасных преступлений, чем татуировки на теле не самого лучшего представителя рода человеческого. Подумать только, сколько же бюджетных ресурсов было потрачено на расследование этого преступления века. Тем кто занимался расследованиям, не приходило в голову, что их высокие достижения в рамках дела о татуировке могут подорвать авторитет правохранительной системы в глазах налогоплательщиков.
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13k
Kost 21 минуту назад
Неужели кто то смотрит на эту фигню, да еще деньги платит?
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7k
Влад Полчаса назад
похер
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13k
ss Полчаса назад
Господа! Успокойтесь. Этот ушлёпок просто пиарится. Не больше того. Кому он нафиг нужен, так его гнобить? Он вообще никто.
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193
Alex Furlong Полчаса назад
В квартире Рабиновича обыск. Нашли самогонный аппарат. Участковый:
- Та-ак! Будем вас судить за самогоноварение.
- Но ведь я не гнал самогон!
- Ну и что, аппарат же есть.
- Тогда судите и за изнасилование.
- А вы что, кого-то изнасиловали?
- Нет, но аппарат же есть!
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2k
Артур Будкин Полчаса назад
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27k
lem02 46 минут назад
Интересно, а если бы он булку с маком на груди наколол, какую экспертизу назначили? Мак вроде как опиат. А татуировка мухомора это законно?
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12k
Kucher 46 минут назад
Ну "музыкант" и "артист" - как-то не особо вяжутся с ним. Так - хрен знает что.
Но вот докопаться до татухи, это действительно перебор.
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15k
Hairy. 47 минут назад
Какое же всё липкое, мерзкое, всё что связано с российским официозом. Позорище.
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−24
фарш 49 минут назад
товарищи ! 37 год не за горами ! долой режим путлерца и его приспешников !
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2k
Alex 49 минут назад
Власть все делает, чтобы себя дискредитировать. У меня этот кадр вызывает отвращение, но сейчас он прав. Это же полный п....ц!
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−12
Юрий Казаков 54 минуты назад
Зачем невиновному человеку так поступать?
Был бы человек! Статью найдут.
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1k
manul74 56 минут назад
Зачем невиновному человеку так поступать?
он просто уехал туда куда политики отдают своих детей в школы а Вам рассказывают про гейропу и остальное мракобесие )))). Нормальное желание уехать из этой помойки... Минусы считаю за +
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3k
Ivan 56 минут назад
Ну, пацаненку одному дали пять лет за попытку в майнкрафте что-то взорвать. Терракт в 14 лет пришили. Этот чем хуже? Наркобарон! Эскобар, ептыть!
А дна все нет и нет...
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530
Bendix 58 минут назад
"Зачем невиновному человеку так поступать?"
Чичваркин даже после закрытия дела и предоставления гарантий непреследования не вернулся из Лондона - нет веры правоохранителям. А это страшно. Не на кого надеяться. А налоги на силовиков взимаются.
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