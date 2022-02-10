Российские полицейские задумали всё-таки наказать Моргенштерна и теперь завели на него дело из-за татуировки

Полицейские в Набережных Челнах возбудили административное производство в отношении рэпера Алишера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах. Об этом сообщает ТАСС.

В прошлый раз музыкант так и не признал свою вину, и СК видимо решили "докопаться" до сути. Поводом для нового дела стало заключение комплексной лингво-ботанической экспертизы Набережночелнинского государственного педагогического университета. Куча экспертов увидели вдруг на груди у Моргена коноплю.

Позже рэпер отреагировал на новое обвинение.