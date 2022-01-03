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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5414 постов • 705 подписчиков подписаться
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Ксения Собчак показала "честное" фото утром 1 января и запустила флешмоб

Ксения Собчак показала "честное" фото утром 1 января и запустила флешмоб (4 фото)

Автор:
03 января 2022 11:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 1 января   young stars   бодун   знаменитости   интересное   красота   фото   шоу бизнес   
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1 января люди делятся на две категории: те, кто в Новый год пил, и те, кто нет. Люди из первой категории на утро выглядят, мягко сказать, не очень. Даже знаменитости, чьи фотографии в Instagram безупречны, после Нового года похожи на обычных людей.

Первой "честное" фото без фильтров запостила Ксения Собчак у себя на страничке в stories. На фотографии Ксения Анатольевна лежит на кровати с опухшим лицом, размазанной тушью и красным алкоголичным носом. Наверное, таким образом Ксения хотела показать, что она обычный человек, «такая же, как все». Вот только подписчики не оценили откровенность. Многие задались вопросом, если Ксения обычная дама с прыщами и морщинами, то почему весь прошлый год она пускала пыль в глаза, пытаясь казаться красавицей?

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Вслед за Собчак флешмоб подхватила Настя Ивлеева, знаменитая блогерша. Она опубликовала целую серию снимков, на которых предстала без макияжа и с недовольным лицом.

"Привет, ромашки….. а 1 января вообще есть с варик проснуться не с куриной жопой вместо лица?", - спросила у подписчиков Ивлеева.

Следом фотографию без макияжа опубликовала Ксения Бородина. На фото ведущая есть оливье. Правда Ксения в отличие от других, даже причесалась и умылась

Ксении Анатольевне "5" за честность!

Источник:

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Метки: 1 января   young stars   бодун   знаменитости   интересное   красота   фото   шоу бизнес   
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67  комментариев
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36k
kalinser 4 часа назад
2022-й год тигра,а не лошади!
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2k
Умница-красавица 12 минут назад
А что ж полумеры какие-то? Тогда уж и татуаж и реснички наращенные снимайте. Тоже мне, а-ля натюрель. Если вас в полный натюрель -там не только ящик водки, там еще мешок кокоса нужен, чтобы это все потом забыть
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4k
Timur 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
German 24 минуты назад
Как поется в одной песне " Ты и накрашенная страшная и накрашенная!"
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6k
Али Ди 24 минуты назад
Бородина = Оливье.
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1k
Алек Сандр Полчаса назад
Ивлеева - это просто лютый трэшшшш!!! Это ж надо было Господу так над её внешностью поиздеваться?!
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29k
Snork Snorkoff 40 минут назад
Бородина не есть оливье. Оливье есть салат.
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39k
Alex 43 минуты назад
Чур меня!
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2
Артем 43 минуты назад
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28k
Slonyash 47 минут назад
Боже, какие шмары!
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557
Leonid Час назад
У Ивлеевой и Собчак- это настоящие их физиономии ... Бородина красотка, или просто не так бухает, как эти лошади...
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
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6k
Игорь Мочалов Час назад
Она опубликовала целую серию снимков, на которых предстала без макияжа и с недовольным лицом...
Аха... с недовольным... Ну, так не хотелось фотографироваться и все это в сеть выкладывать, так не хотелось... Но, блин, надо, а то забудут совсем, кто такая... Кстати, а кто такая, в где знаменита?
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10k
Serg Час назад
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1k
Сергей Иванов Час назад
Причем замечу, флэшмоб запустили крокодилы а не те кто реально неплох собой.
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707
Максим Максимов 2 часа назад
Ишшо одна. Главное не физиономия, а НАДПИСЬ ЗА НЕЙ
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436
Gamak 2 часа назад
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980
Квантовый_Слесарь_82 2 часа назад
Овес был палёный.
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1k
jug 2 часа назад
Собчак и не накрашенная страшная, и накрашенная.
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10k
Кыся 2 часа назад
Вот заходишь ты утром первого января на конюшню, а там...
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8k
Sapsan 2 часа назад
И поли п...зды по кочкам
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