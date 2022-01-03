Ксения Собчак показала "честное" фото утром 1 января и запустила флешмоб

1 января люди делятся на две категории: те, кто в Новый год пил, и те, кто нет. Люди из первой категории на утро выглядят, мягко сказать, не очень. Даже знаменитости, чьи фотографии в Instagram безупречны, после Нового года похожи на обычных людей.
Первой "честное" фото без фильтров запостила Ксения Собчак у себя на страничке в stories. На фотографии Ксения Анатольевна лежит на кровати с опухшим лицом, размазанной тушью и красным алкоголичным носом. Наверное, таким образом Ксения хотела показать, что она обычный человек, «такая же, как все». Вот только подписчики не оценили откровенность. Многие задались вопросом, если Ксения обычная дама с прыщами и морщинами, то почему весь прошлый год она пускала пыль в глаза, пытаясь казаться красавицей?
Вслед за Собчак флешмоб подхватила Настя Ивлеева, знаменитая блогерша. Она опубликовала целую серию снимков, на которых предстала без макияжа и с недовольным лицом.
"Привет, ромашки….. а 1 января вообще есть с варик проснуться не с куриной жопой вместо лица?", - спросила у подписчиков Ивлеева.
Следом фотографию без макияжа опубликовала Ксения Бородина. На фото ведущая есть оливье. Правда Ксения в отличие от других, даже причесалась и умылась
Ксении Анатольевне "5" за честность!
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Аха... с недовольным... Ну, так не хотелось фотографироваться и все это в сеть выкладывать, так не хотелось... Но, блин, надо, а то забудут совсем, кто такая... Кстати, а кто такая, в где знаменита?