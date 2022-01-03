Ксения Собчак показала "честное" фото утром 1 января и запустила флешмоб

Первой "честное" фото без фильтров запостила Ксения Собчак у себя на страничке в stories. На фотографии Ксения Анатольевна лежит на кровати с опухшим лицом, размазанной тушью и красным алкоголичным носом. Наверное, таким образом Ксения хотела показать, что она обычный человек, «такая же, как все». Вот только подписчики не оценили откровенность. Многие задались вопросом, если Ксения обычная дама с прыщами и морщинами, то почему весь прошлый год она пускала пыль в глаза, пытаясь казаться красавицей?