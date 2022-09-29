24 ребёнка, которые понятия не имеют, насколько они странные

Дети — это огромное счастье. Хотя малыши могут доставить кучу забот и хлопот! Встречаются такие сорванцы, что за ними глаз да глаз, вечно что-нибудь учудят... Иногда что-то настолько странное, что остаётся только развести руками. А может быть, в этой странности их сила? И именно из этих детишек вырастут таланты и творцы?

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1. "Это мой личный бассейн!" 0 Источник:

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2. Когда твой лучший друг — щенок 0 Источник:

3. А вы всё еще ковыряете в носу пальцем руки? 0 Источник:

4. Так вот что значит "проснуться с ощущением, что тебя сбил грузовик"! 0 Источник:

5. Что происходит? 0 Источник:

6. "Даже не знаю, что тут больше удивляет. Тот факт, что оба накрашены, или выражение абсолютного ужаса на кошачьей морде" 0 Источник:

7. "То есть как это у них закончилось арахисовое масло?!" 0 Источник:

8. "Не мешайте, дайте сосредоточиться" 0 Источник:

9. Настоящий подводник! А кто скажет, что это нет, у того сердца нет 0 Источник:

10. Мастер маскировки: родная мать не узнает 0 Источник:

11. "Если ты кому-то об этом проговоришься, ты следующий!" 0 Источник:

12. Видимо, так гораздо удобнее 0 Источник:

13. "Нафаааааня!" 0 Источник:

14. Так гораздо вкуснее! 0 Источник:

15. Еда на полу лучше, чем та, что на тарелке 0 Источник:

16. "Ты знал о потайном ходе и ничего мне не рассказал!" 0 Источник:

17. Кому нужна игрушка, когда есть большая коробка от нее? 0 Источник:

18. "Сейчас я покажу вам, как нужно есть пудинг" 0 Источник:

19. "Мам, у меня на лице ничего нет?" 0 Источник:

20. Мумия возвращается 0 Источник:

21. Сон на свежем воздухе - бесценно 0 Источник:

22. "Не осуждайте мою маму, я выбираю одежду самостоятельно" 0 Источник:

23. Ну надо же на ком-то тренироваться 0 Источник: