24 ребёнка, которые понятия не имеют, насколько они странные

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Дети — это огромное счастье. Хотя малыши могут доставить кучу забот и хлопот! Встречаются такие сорванцы, что за ними глаз да глаз, вечно что-нибудь учудят... Иногда что-то настолько странное, что остаётся только развести руками. А может быть, в этой странности их сила? И именно из этих детишек вырастут таланты и творцы?
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6. "Даже не знаю, что тут больше удивляет. Тот факт, что оба накрашены, или выражение абсолютного ужаса на кошачьей морде"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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