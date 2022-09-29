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24 ребёнка, которые понятия не имеют, насколько они странные

24 ребёнка, которые понятия не имеют, насколько они странные

Автор:
29 сентября 2022 16:15
Сообщество : Юмор
Метки: Ох уж эти дети   Приколы   Юмор   детки   забавные малыши   крутые детишки   ох уж эти детки   смешные фото   сорванцы   хулиганьё   
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Дети — это огромное счастье. Хотя малыши могут доставить кучу забот и хлопот! Встречаются такие сорванцы, что за ними глаз да глаз, вечно что-нибудь учудят... Иногда что-то настолько странное, что остаётся только развести руками. А может быть, в этой странности их сила? И именно из этих детишек вырастут таланты и творцы?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ох уж эти дети   Приколы   Юмор   детки   забавные малыши   крутые детишки   ох уж эти детки   смешные фото   сорванцы   хулиганьё   
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O.Bender1 58 минут назад
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Шпиц 16 минут назад
Галимая америкосня! ФУ!
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SHAGREEN 58 минут назад
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