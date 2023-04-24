35 снимков, сделанных в идеальный момент

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Говорят, всему своё время и место. Нужно лишь набраться терпения, довериться интуиции и положиться на удачу! Для этих фотографов-любителей звёзды сошлись как надо — и на свет появились фотографии, сделанные в идеальный момент.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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