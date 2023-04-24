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35 снимков, сделанных в идеальный момент

35 снимков, сделанных в идеальный момент

Автор:
24 апреля 2023 19:07
Сообщество : Юмор
Метки: Забавные фото   Юмор   в нужный момент   забавные снимки   идеальный момент   картинка дня   тайминг   фото в нужный момент   
1761
36

Говорят, всему своё время и место. Нужно лишь набраться терпения, довериться интуиции и положиться на удачу! Для этих фотографов-любителей звёзды сошлись как надо — и на свет появились фотографии, сделанные в идеальный момент.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные фото   Юмор   в нужный момент   забавные снимки   идеальный момент   картинка дня   тайминг   фото в нужный момент   
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6  комментариев
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9k
hairov 3 часа назад
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3k
lekha-fil 3 часа назад
Что такое суперлуние?
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17k
RDen 3 часа назад
3. Главное поймать нужный момент

скорее ракурс. При всех иных условиях.
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26k
Егор 3 часа назад
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8k
Elena Ki 3 часа назад
Точно конь?
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19k
anpetrof 4 часа назад
Комментарий к фото
Кошка так не считает
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