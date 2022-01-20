30 случайных, удивительных и забавных отражений

Автор:
20 января 2022 14:51
Со своим собственным отражением в зеркале мы все хорошо знакомы и сюрпризов тут, признаемся честно, ждать неоткуда. Но есть много других примеров, когда свет отражается от предметов так причудливо, что создает новые образы и смыслы! Вот целая коллекция отличных фотографий на эту тему.
1. Рисунок на стене специально был сделан вверх ногами, чтобы получилось нужное отражение в воде
2. Фотография запуска SpaceX с длинной выдержкой и отражение в океане
3. Отражение деревьев в капле воды
4. Блестящие кастрюли встали очень удачно
5. "Каждое утро солнце падает на урну с прахом моей мамы и на стене появляется красивый узор"
6. Отражение лампы в солнцезащитных очках
7. Отражение на бутылке с водой выглядит как северное сияние
8. "Этот спектр отразился от окна столовой через спинку стула"
9. Капибара в этом наряде выглядит очень стильно
10. Отражение заката в окне выглядит как восстание демонов
11. "Отражение от жалюзи на стене выглядит как лунные фазы"
12. "Жена выглянула из окна нашей гостиной и увидела это. Отражение на экране телевизора идеально совпало с ее машиной"
13. "Солнце, сияющее сквозь мой аквариум, дало идеальную радугу"
14. "Вода, отражающаяся от нашего старого батута, делает его невидимым. А может быть, это портал в другое измерение"
15. "Думал, что это фон рабочего стола, но это просто отражение нашего дивана"
16. "Отражение потолочных светильников в моем кофе"
17. "Отражение солнца в стакане создало череп Барта Симпсона"
18. Отражение руля выглядит как планета в небе
19. Неизвестный науке вид
20. "Отражение моей косметички похоже на космическую туманность"
21. Голубое небо, отражающееся в соседнем здании, позади которого уже надвигается гроза
22. Отражение этих палочек создает интересные формы
23. "Отражение солнца, падающего на колки моих гитар этим утром"
25. "Каждый раз я думаю, что это здание горит, но это всего лишь отражение заката"
26. Отражение туннеля в зеркальных солнцезащитных очках
27. Отражение в зеркале на стойке регистрации отеля
28. "Щель в окне моей спальни превратилась в камеру-обскуру"
29. Отражения потолочных светильников кажутся инопланетными кораблями
30. В душе он настоящий волк!
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— переведено специально для fishki.net
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