30 случайных, удивительных и забавных отражений

Со своим собственным отражением в зеркале мы все хорошо знакомы и сюрпризов тут, признаемся честно, ждать неоткуда. Но есть много других примеров, когда свет отражается от предметов так причудливо, что создает новые образы и смыслы! Вот целая коллекция отличных фотографий на эту тему.

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1. Рисунок на стене специально был сделан вверх ногами, чтобы получилось нужное отражение в воде 0 Источник:

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2. Фотография запуска SpaceX с длинной выдержкой и отражение в океане 0 Источник:

3. Отражение деревьев в капле воды 0 Источник:

4. Блестящие кастрюли встали очень удачно 0 Источник:

5. "Каждое утро солнце падает на урну с прахом моей мамы и на стене появляется красивый узор" 0 Источник:

6. Отражение лампы в солнцезащитных очках 0 Источник:

7. Отражение на бутылке с водой выглядит как северное сияние 0 Источник:

8. "Этот спектр отразился от окна столовой через спинку стула" 0 Источник:

9. Капибара в этом наряде выглядит очень стильно 0 Источник:

10. Отражение заката в окне выглядит как восстание демонов 0 Источник:

11. "Отражение от жалюзи на стене выглядит как лунные фазы" 0 Источник:

12. "Жена выглянула из окна нашей гостиной и увидела это. Отражение на экране телевизора идеально совпало с ее машиной" 0 Источник:

13. "Солнце, сияющее сквозь мой аквариум, дало идеальную радугу" 0 Источник:

14. "Вода, отражающаяся от нашего старого батута, делает его невидимым. А может быть, это портал в другое измерение" 0 Источник:

15. "Думал, что это фон рабочего стола, но это просто отражение нашего дивана" 0 Источник:

16. "Отражение потолочных светильников в моем кофе" 0 Источник:

17. "Отражение солнца в стакане создало череп Барта Симпсона" 0 Источник:

18. Отражение руля выглядит как планета в небе 0 Источник:

19. Неизвестный науке вид 0 Источник:

20. "Отражение моей косметички похоже на космическую туманность" 0 Источник:

21. Голубое небо, отражающееся в соседнем здании, позади которого уже надвигается гроза 0 Источник:

22. Отражение этих палочек создает интересные формы 0 Источник:

23. "Отражение солнца, падающего на колки моих гитар этим утром" 0 Источник:

25. Пришельцы уже здесь 0 Источник:

25. "Каждый раз я думаю, что это здание горит, но это всего лишь отражение заката" 0 Источник:

26. Отражение туннеля в зеркальных солнцезащитных очках 0 Источник:

27. Отражение в зеркале на стойке регистрации отеля 0 Источник:

28. "Щель в окне моей спальни превратилась в камеру-обскуру" 0 Источник:

29. Отражения потолочных светильников кажутся инопланетными кораблями 0 Источник: