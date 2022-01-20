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30 случайных, удивительных и забавных отражений

30 случайных, удивительных и забавных отражений (31 фото)

Автор:
20 января 2022 14:51
Сообщество : Картинка дня
Метки: Приколы   Юмор   забавные картинки   картинка дня   отражение   отражения   случайности   
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Со своим собственным отражением в зеркале мы все хорошо знакомы и сюрпризов тут, признаемся честно, ждать неоткуда. Но есть много других примеров, когда свет отражается от предметов так причудливо, что создает новые образы и смыслы! Вот целая коллекция отличных фотографий на эту тему.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Приколы   Юмор   забавные картинки   картинка дня   отражение   отражения   случайности   
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Тупняк Час назад
Зеркало может и так сделать.
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hairov 11 минут назад
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