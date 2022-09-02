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35 семейных фотографий, которые вызывают удивление и чувство неловкости

35 семейных фотографий, которые вызывают удивление и чувство неловкости

Автор:
02 сентября 2022 10:33
Сообщество : Юмор
Метки: Забавные фотографии   Юмор   забавные снимки   семейные снимки   семейные фотографии   смешно и неловко   странные фото   фото на память   фотоальбомы   
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Легко смотреть на другие семьи и думать: «Слава богу, моя семья нормальная». Но в действительности странные скелеты в шкафу есть у всех. А уж странных фотографий в фотоальбомах — вообще хоть отбавляй!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные фотографии   Юмор   забавные снимки   семейные снимки   семейные фотографии   смешно и неловко   странные фото   фото на память   фотоальбомы   
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5  комментариев
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Snork Snorkoff 49 минут назад
Хмм.. мужика тут ничего не смущает?

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9k
Игорь 36 минут назад
Ну уже раза три эту херозу из 90-х выкладывали. Сколько можно?
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dima423 48 минут назад
Дичь конечно лютая...)
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