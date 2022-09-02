35 семейных фотографий, которые вызывают удивление и чувство неловкости

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Легко смотреть на другие семьи и думать: «Слава богу, моя семья нормальная». Но в действительности странные скелеты в шкафу есть у всех. А уж странных фотографий в фотоальбомах — вообще хоть отбавляй!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
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