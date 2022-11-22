Папа развлекает двух дочек костюмированными фотосессиями

Эта очаровательная семья живет в Сан-Диего (США). Папу зовут Шолом Бер Соломон, девочек — Зоя и Оливия. Они обожают играть в переодевания, как и все дети. Папа-весельчак руководит всем этим безобразием, а за результатом следят сотни тысяч подписчиков в соцсетях.



"Мне всегда нравилось дурачиться и делать нелепые фотографии. Когда родилась моя первая дочь Зоя, она стала для меня абсолютным источником вдохновения и музой. Я сразу же решил делать для нее уникальный фотоальбом, чтобы потом, когда она вырастет, у нее осталась эта память о беззаботном детстве, — говорит Шолом. —Идей предостаточно, на самом деле они безграничны — все, что мне нужно сделать, это придумать забавный сюжет, надеть костюм и парик, одеть детей в милые наряды и сфотографироваться».