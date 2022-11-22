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Папа развлекает двух дочек костюмированными фотосессиями

Папа развлекает двух дочек костюмированными фотосессиями

Автор:
22 ноября 2022 14:39
Сообщество : Юмор
Метки: в костюмах   костюмированное фото   лучший папа   папа и дочка   папа и дочь   папа с ребенком   смешные фотографии   фото в костюмах   
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Этот отец из Сан-Диего (США) нашёл отличный способ весело проводить время со своими маленькими дочерьми. Он придумывает смешные сюжеты для "дурацких фотографий", все надевают костюмы - и вуаля! Дети счастливы и довольны, а заодно собирается фотоальбом нескучных снимков.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в костюмах   костюмированное фото   лучший папа   папа и дочка   папа и дочь   папа с ребенком   смешные фотографии   фото в костюмах   
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51k
smakido 55 минут назад
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vasilykopkov 16 минут назад
У папы дохрена свободного времени.
Скорее всего деньги зарабатывает мама, которой нет ни на одном снимке.
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31k
Юр21 22 минуты назад
Папв дурак - горе в семье...
Если одна девчулька и соображает что то, то вторая совершеннейшая кроха и ей эти переодевания совершенно до фонаря, по моему тут больше папе нравится весь этот движ с переодеваниями в тётю...
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