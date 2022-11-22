Папа развлекает двух дочек костюмированными фотосессиями

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Этот отец из Сан-Диего (США) нашёл отличный способ весело проводить время со своими маленькими дочерьми. Он придумывает смешные сюжеты для "дурацких фотографий", все надевают костюмы - и вуаля! Дети счастливы и довольны, а заодно собирается фотоальбом нескучных снимков.
Эта очаровательная семья живет в Сан-Диего (США). Папу зовут Шолом Бер Соломон, девочек — Зоя и Оливия. Они обожают играть в переодевания, как и все дети. Папа-весельчак руководит всем этим безобразием, а за результатом следят сотни тысяч подписчиков в соцсетях.
"Мне всегда нравилось дурачиться и делать нелепые фотографии. Когда родилась моя первая дочь Зоя, она стала для меня абсолютным источником вдохновения и музой. Я сразу же решил делать для нее уникальный фотоальбом, чтобы потом, когда она вырастет, у нее осталась эта память о беззаботном детстве, — говорит Шолом. —Идей предостаточно, на самом деле они безграничны — все, что мне нужно сделать, это придумать забавный сюжет, надеть костюм и парик, одеть детей в милые наряды и сфотографироваться».
"Мне всегда нравилось дурачиться и делать нелепые фотографии. Когда родилась моя первая дочь Зоя, она стала для меня абсолютным источником вдохновения и музой. Я сразу же решил делать для нее уникальный фотоальбом, чтобы потом, когда она вырастет, у нее осталась эта память о беззаботном детстве, — говорит Шолом. —Идей предостаточно, на самом деле они безграничны — все, что мне нужно сделать, это придумать забавный сюжет, надеть костюм и парик, одеть детей в милые наряды и сфотографироваться».
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Скорее всего деньги зарабатывает мама, которой нет ни на одном снимке.
Если одна девчулька и соображает что то, то вторая совершеннейшая кроха и ей эти переодевания совершенно до фонаря, по моему тут больше папе нравится весь этот движ с переодеваниями в тётю...