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50 веселых доказательство того, что наш мир обречен

50 веселых доказательство того, что наш мир обречен (51 фото)

Автор:
24 декабря 2021 14:45
Сообщество : Юмор
Метки: Забавные фотографии   Юмор   бессмысленно   веселые картинки   картинка дня   обреченность   приколы   
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Предлагаем насладиться картинками из юмористического интернет-проекта Pictures Of The End. Этот пародийный аккаунт документирует конец света, приглашая всех стать его свидетелями. Там нет никаких ужасов - только тщательно отобранные фотографии, призванные показать главное: жизнь на нашей планете достигла своей финальной стадии и теперь может идти только под откос.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные фотографии   Юмор   бессмысленно   веселые картинки   картинка дня   обреченность   приколы   
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41k
dima423 13 минут назад
Комментарий к фото
Go to hell)
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41k
dima423 11 минут назад
Комментарий к фото
ну хорошо что не гей порно)
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