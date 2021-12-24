50 веселых доказательство того, что наш мир обречен

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Предлагаем насладиться картинками из юмористического интернет-проекта Pictures Of The End. Этот пародийный аккаунт документирует конец света, приглашая всех стать его свидетелями. Там нет никаких ужасов - только тщательно отобранные фотографии, призванные показать главное: жизнь на нашей планете достигла своей финальной стадии и теперь может идти только под откос.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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