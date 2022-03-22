История жизни актеров из фильма Голубая лагуна

Отца Ричарда Лестренджа Артура в фильме сыграл Уильям Дэниелс, и хотя роль у этого актера не самая большая, режиссер Рэндал Клайзер пригласил на неё настоящую звезду. Дэниелс пришел на американское ТВ в период его взрывного роста и с середины 1950-х сыграл в трех десятках сериалов. На большом экране актер тоже не тушевался, но роли ему доставались не самые крупные. До середины 1990-х Дэниелс блистал в ряде популярных теледрам, а затем возглавил Гильдию киноактеров США. На почетном посту он пробыл только два года, но к съемкам после этого стал возвращаться только эпизодически. Сейчас Уильяму Дэниелсу 94 года.

Реальные случаи выживания на необитаемом острове

Разговор о фильме “Голубая лагуна” нельзя не продолжить подлинными историями выживания людей на необитаемых островах. Первым на память, разумеется, приходит прототип знаменитого романа Даниеля Дефо “Робинзон Крузо” – британский моряк Александр Селкирк. Скверный характер этого шотландца довел до белого каления капитана пиратской шхуны “Пять портов”, и глава экипажа высадил Селкирка на островке Мас-ал-Тьерра близ берегов Чили с топором, ножом и подзорной трубой. От быстрой гибели моряка спасло то, что остров незадолго до этого пытались обжить индейцы – они заселили сушу козами, ставшими для Селкирка источником молока и мяса. Интересно, что за четыре года, которые моряк провел в одиночестве, он неоднократно видел проплывающие мимо корабли, но поскольку они были испанскими, робинзон не рискнул привлекать их внимания – заклятые враги точно казнили бы его на месте.

Четыре года, проведенные Селкирком в Тихом океане – скоротечная легкая прогулка по сравнению с тем, что пережил португалец Фернао Лопиш. В XVI веке Лопиш солдатом отправился покорять Азию, но был обвинен в предательстве и переходе на сторону мусульман. В наказание мужчине отрубили правую руку, изувечили лицо и бросили умирать на острове Святой Елены в Атлантическом океане. Удивительно, но португалец выжил, обустроился на крохотном клочке суши, подружился с яванцем, спасшимся после кораблекрушения (чем не Пятница), и прожил вдали от людской суеты почти 30 лет. К острову нередко приставали корабли для пополнения запасов пресной воды, но Фернао не спешил покинуть райский уголок. Вернуться в Португалию его уговорили только после 10 лет “заточения” – Лопиш получил прощение от короля Португалии, индульгенцию от Папы Римского и вернулся доживать свой век на остров.

Свой герой-одиночка нашелся и среди русских матросов. Яков Миньков входил в экипаж охотничьей шхуны, промышлявшей у берегов Камчатки в начале XIX века. Особенно лакомая добыча ждала охотников на берегу неприветливого острова Беринга, где свое лежбище устроили тюлени, а песцами были устланы немногочисленные долины. Здесь-то и был оставлен Яков не то для охраны уже собранных шкур, не то для пополнения охотничьих трофеев. Как бы то ни было, судно покинуло остров и не вернулось. Предоставленный сам себе на промерзшем клочке суши Миньков яростно боролся за жизнь – он соорудил юрту из шкур, сумел развести огонь из сухих водорослей, использовал гвоздь на веревке в качестве удочки. Спасло охотника то, что песцов и бельков, детенышей тюленей, на острове можно было ловить голыми руками – Яков провел в одиночестве семь лет, пока его не подобрало проходившее мимо судно.

Если у Минькова на острове были песцы и какая-никакая растительность, то американец Даниэль Фосс оказался посреди океана, буквально, на лысой каменной глыбе, но, как оказалось, и здесь можно выжить, если иметь волю. Фосс вместе с двадцатью другими матросами спасся в страшном кораблекрушении – его корабль наткнулся на айсберг в Северной Атлантике. Полтора месяца шлюпку с выжившими болтало по волнам, до клочка суши смог добраться живым только один. Можно только представить разочарование Фосса после такого “спасения” – на скале посреди океана не было ни кустика, только камни, песок и немного водорослей. Не желая сдаваться, Даниэль соорудил из валунов укрытие, забил камнями нескольких тюленей, наладил сбор дождевой воды в скальных ложбинках, собирал все, что море выбрасывало на берег. Из найденного в воде обломка весла Фосс сделал нечто похожее на флаг - на него-то и обратили внимание проплывавшие мимо шесть лет спустя моряки. Словно испытывая отважного мужчину в последний раз, судьба не позволила кораблю приблизиться к острову – слишком опасны были подводные рифы. Тогда робинзон в отчаянии сам бросился в море и на исходе сил доплыл-таки до спасения.

Многочисленные острова у берегов Калифорнии с давних лет были облюбованы индейцами. Когда в начале XIX века американцы взялись “прививать цивилизацию” местным племенам, они начали собирать аборигенов с островов на большую землю – так с небольшого клочка суши было вывезено двадцать последних представителей обособленной общины, говоривших на своем языке, но почти вымерших. Вывезли всех за исключением одной молодой девушки. Безымянная индианка посчитала исчезновение сородичей испытанием – она не бросила трудиться, поддерживала в сносном состоянии жилища, занималась охотой и собирательством. Охотники заглянули на остров робинзонки лишь через 18 лет, но не смогли найти с ней контакт – носителей языка её племени не осталось, а сама она не слишком спешила доверять пришельцам. Трагизма истории добавляет тот грустный факт, что визит гостей с большой земли оказался для Хуаны Марии (так назвали женщину охотники) фатальным – она преодолела множество лишений и сумела сохранить жизнь в суровых условиях одиночества, но оказалась бессильной перед дизентерией. Вне острова индианка прожила чуть дольше двух месяцев.