История жизни актеров из фильма Голубая лагуна

А также случаи реальных приключений на необитаемом острове.
Сколько времени человечество бороздит океаны, столько мореплавание сопровождают истории о матросах, брошенных или чудом спасшихся после крушения на островах, где других людей нет. Обычно из подобных происшествий получаются отличные приключенческие романы, но Голливуд в 1980 году сделал из трагедии эротическую мелодраму, превратив в “робинзонов” двух подростков. “Голубая лагуна” режиссера Рэндала Клайзера привела публику в восторг, давайте же узнаем, как сложилась судьба тех немногочисленных актеров, которые заняты в фильме.
Элва Джозефсон и Гленн Кохен (Elva Josephson & Glenn Kohan)
Два юных актера, сыгравших в самом начале “Голубой лагуны” Эммелин и Ричарда в детстве, имели возможность продолжить актерскую карьеру, но в силу разных личных причин остались вне индустрии. Элва Джозефсон, исполнившая роль 7-летней Эммелин после “Лагуны” сыграла еще в паре фильмов и сериалов и спустя пару лет исчезла с радаров, а исполнитель роли Ричарда-мальчика Гленн Кохен и вовсе больше никогда не становился перед кинокамерой. Мы часто пишем о том, как тяжело складываются судьбы актеров, сверкнувших в детстве и столкнувшихся с ранним проявлением “звездной болезни”. Данный случай – приятное исключение.
Брук Шилдс (Brooke Shields)
С одной стороны, 14-летняя Брук Шилдс на момент начала съемок “Лагуны” была слишком юна, чтобы показывать её обнаженной. С другой – будучи моделью с 7-летнего возраста, Брук уже в 10 успела сняться в эротической фотосессии для Playboy, для неё ню проблемой не было. Сочетание невинности и откровенности сделало Шилдс суперзвездой 1980-х – её лицо и фигура украшали обложки модных журналов, её приглашали в телешоу и большое кино. Увы, особенно блистательной кинокарьеру Брук не назовешь – в 2000-х в сериалах она обычно довольствуется разовыми появлениями, а фильмы с её участием остаются незамеченными массовой публикой.
Кристофер Аткинс (Christopher Atkins)
Профессиональная карьера Кристофера Аткинса, исполнителя роли взрослого Ричарда, сложилась так, что её вряд ли можно ставить в пример. Да, роль в “Голубой лагуне” принесла ему узнаваемость и определенную популярность, но ценили Криса не за актерский талант, а за внешний облик и волосы, которые ему для фильма пришлось завивать в кудри. Аткинс тоже снимался для обложек, но его заказчики были поскромней, супермоделью, как Шилдс, он не стал. Не стал и большим актером – его удел фильмы категории “Б”. Зато Кристофер нашел себя в продаже люксовых бассейнов и рыболовных снастей – у него свои мастерская и магазин.
Лео МакКерн (Leo McKern)
Австралиец Лео МакКерн в “Голубой лагуне” сыграл корабельного повара Пэдди Баттона, мужчину, которому удалось спастись вместе с детьми, но которого отправила на тот свет бочка рома. МакКерн – настоящее сокровище австралийского кинематографа, этот актер снялся не в одном шедевре, воплощал на экране и театральной сцене самые сложные образы, в 1983 году за свой вклад в культуру он был награжден Королевским орденом Австралии. После “Лагуны” актер сыграл ещё в добром десятке фильмов и сериалов, но возраст и состояние здоровья вывели его из кадра. Лео МакКерн умер в возрасте 82 лет от осложнений, вызванных диабетом.
Уильям Дэниелс (William Daniels)
Отца Ричарда Лестренджа Артура в фильме сыграл Уильям Дэниелс, и хотя роль у этого актера не самая большая, режиссер Рэндал Клайзер пригласил на неё настоящую звезду. Дэниелс пришел на американское ТВ в период его взрывного роста и с середины 1950-х сыграл в трех десятках сериалов. На большом экране актер тоже не тушевался, но роли ему доставались не самые крупные. До середины 1990-х Дэниелс блистал в ряде популярных теледрам, а затем возглавил Гильдию киноактеров США. На почетном посту он пробыл только два года, но к съемкам после этого стал возвращаться только эпизодически. Сейчас Уильяму Дэниелсу 94 года.
Реальные случаи выживания на необитаемом острове
Разговор о фильме “Голубая лагуна” нельзя не продолжить подлинными историями выживания людей на необитаемых островах. Первым на память, разумеется, приходит прототип знаменитого романа Даниеля Дефо “Робинзон Крузо” – британский моряк Александр Селкирк. Скверный характер этого шотландца довел до белого каления капитана пиратской шхуны “Пять портов”, и глава экипажа высадил Селкирка на островке Мас-ал-Тьерра близ берегов Чили с топором, ножом и подзорной трубой. От быстрой гибели моряка спасло то, что остров незадолго до этого пытались обжить индейцы – они заселили сушу козами, ставшими для Селкирка источником молока и мяса. Интересно, что за четыре года, которые моряк провел в одиночестве, он неоднократно видел проплывающие мимо корабли, но поскольку они были испанскими, робинзон не рискнул привлекать их внимания – заклятые враги точно казнили бы его на месте.
Четыре года, проведенные Селкирком в Тихом океане – скоротечная легкая прогулка по сравнению с тем, что пережил португалец Фернао Лопиш. В XVI веке Лопиш солдатом отправился покорять Азию, но был обвинен в предательстве и переходе на сторону мусульман. В наказание мужчине отрубили правую руку, изувечили лицо и бросили умирать на острове Святой Елены в Атлантическом океане. Удивительно, но португалец выжил, обустроился на крохотном клочке суши, подружился с яванцем, спасшимся после кораблекрушения (чем не Пятница), и прожил вдали от людской суеты почти 30 лет. К острову нередко приставали корабли для пополнения запасов пресной воды, но Фернао не спешил покинуть райский уголок. Вернуться в Португалию его уговорили только после 10 лет “заточения” – Лопиш получил прощение от короля Португалии, индульгенцию от Папы Римского и вернулся доживать свой век на остров.
Свой герой-одиночка нашелся и среди русских матросов. Яков Миньков входил в экипаж охотничьей шхуны, промышлявшей у берегов Камчатки в начале XIX века. Особенно лакомая добыча ждала охотников на берегу неприветливого острова Беринга, где свое лежбище устроили тюлени, а песцами были устланы немногочисленные долины. Здесь-то и был оставлен Яков не то для охраны уже собранных шкур, не то для пополнения охотничьих трофеев. Как бы то ни было, судно покинуло остров и не вернулось. Предоставленный сам себе на промерзшем клочке суши Миньков яростно боролся за жизнь – он соорудил юрту из шкур, сумел развести огонь из сухих водорослей, использовал гвоздь на веревке в качестве удочки. Спасло охотника то, что песцов и бельков, детенышей тюленей, на острове можно было ловить голыми руками – Яков провел в одиночестве семь лет, пока его не подобрало проходившее мимо судно.
Если у Минькова на острове были песцы и какая-никакая растительность, то американец Даниэль Фосс оказался посреди океана, буквально, на лысой каменной глыбе, но, как оказалось, и здесь можно выжить, если иметь волю. Фосс вместе с двадцатью другими матросами спасся в страшном кораблекрушении – его корабль наткнулся на айсберг в Северной Атлантике. Полтора месяца шлюпку с выжившими болтало по волнам, до клочка суши смог добраться живым только один. Можно только представить разочарование Фосса после такого “спасения” – на скале посреди океана не было ни кустика, только камни, песок и немного водорослей. Не желая сдаваться, Даниэль соорудил из валунов укрытие, забил камнями нескольких тюленей, наладил сбор дождевой воды в скальных ложбинках, собирал все, что море выбрасывало на берег. Из найденного в воде обломка весла Фосс сделал нечто похожее на флаг - на него-то и обратили внимание проплывавшие мимо шесть лет спустя моряки. Словно испытывая отважного мужчину в последний раз, судьба не позволила кораблю приблизиться к острову – слишком опасны были подводные рифы. Тогда робинзон в отчаянии сам бросился в море и на исходе сил доплыл-таки до спасения.
Многочисленные острова у берегов Калифорнии с давних лет были облюбованы индейцами. Когда в начале XIX века американцы взялись “прививать цивилизацию” местным племенам, они начали собирать аборигенов с островов на большую землю – так с небольшого клочка суши было вывезено двадцать последних представителей обособленной общины, говоривших на своем языке, но почти вымерших. Вывезли всех за исключением одной молодой девушки. Безымянная индианка посчитала исчезновение сородичей испытанием – она не бросила трудиться, поддерживала в сносном состоянии жилища, занималась охотой и собирательством. Охотники заглянули на остров робинзонки лишь через 18 лет, но не смогли найти с ней контакт – носителей языка её племени не осталось, а сама она не слишком спешила доверять пришельцам. Трагизма истории добавляет тот грустный факт, что визит гостей с большой земли оказался для Хуаны Марии (так назвали женщину охотники) фатальным – она преодолела множество лишений и сумела сохранить жизнь в суровых условиях одиночества, но оказалась бессильной перед дизентерией. Вне острова индианка прожила чуть дольше двух месяцев.
Источник:
АНТИФИШКИ
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