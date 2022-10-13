Майкл Джей Фокс: как живет с Паркинсоном звезда «Назад в будущее»

Культовая научно-фантастическая (а на самом деле ретро) комедия «Назад в будущее» вышла на экранах далеком 1985 году и прочно законсервировала свою эпоху в любовном послании Роберта Земекиса. Заодно она сделала невероятно знаменитым молодую звезду — Майкла Джея Фокса.
С самого детства артистичный американец планировал связать свою жизнь вовсе не с кино, но с хоккеем, но быстро оставил эту идею — помешал невысокий рост. Лишь после этого он решил обратить внимание на Голливуд. Его учитель сразу разглядел в будущем актере незаурядный талант.
Уже в Голливуде ему удалось обойти невероятное количество конкурентов. Сперва он сыграл в «Письмах о Фрэнка», затем в «Семейных узах», телевизионном хите своего времени, который принес ему статуэтки «Эмми» и «Золотого глобуса».
Именно «Семейные узы» открыли для Земекиса Джея Фокса, который в тот момент как раз работал над «Назад в будущее». Фокс едва не отказался, ему было тяжело сниматься одновременно в сериале и высокобюджетной, но все же научной фантастики — рискованном проекте для карьеры. Но продюсеры пошли ему навстречу и создали все условия, чтобы юная кинозвезда ни в чем не нуждался.
Премьера состоялась в 1985 году. После он успел сняться в жесткой драме о войне во Вьетнаме «Военные потери», драме «Дневной свет» и продолжениях приключений Марти МакФлая.
Казалось, что его карьера набирает обороты, однако уже в 1991 году актер вдруг заметил, что его руки слишком часто подрагивают. Чуть позже врачи поставили ему диагноз — болезнь Паркинсона. Страшный диагноз подкосил кинозвезду на пике своей карьеры, ведь Майклу было всего 30 лет.
Какое-то время он скрывал болезнь и даже снимался в кино. Но с годами ему становилось все труднее работать и оставаться на плаву. Несмотря на это, Майкл не отказался от кино. Так, важным проектом для него стал сериал «Клиника», одна из первых драмеди 21 века.
Майкл периодически появлялся в сериале в роли доктора Кевина Кейси — невероятного профессионала своего дела, обаятельного и человечного доктора, на пути которого стоит его собственный недуг в виде обсессивно-компульсивного расстройства. Тема ОКР не часто поднимается на телевидении и в кино, однако она стала впечатляющим заявлением от MTV и Майкла Джея Фокса.
На фоне работы в кино, артисту приходится проходить серьезное и непростое лечение, чтобы затормозить симптомы. К счастью, Майкл не остался на этом пути в одиночестве, его всегда поддерживала супруга Трейси.
Кроме того, несмотря ни на что, он продолжил сниматься — например, в сериале «Хорошая жена» в роли опасного адвоката. При этом часть доходов артист жертвует на благотворительность и является основателем фонда The Michael J. Fox Foundation For Parkinson’s Research, который занимается исследованием Паркинсона.
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