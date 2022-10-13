Майкл Джей Фокс: как живет с Паркинсоном звезда «Назад в будущее»

Именно «Семейные узы» открыли для Земекиса Джея Фокса, который в тот момент как раз работал над «Назад в будущее». Фокс едва не отказался, ему было тяжело сниматься одновременно в сериале и высокобюджетной, но все же научной фантастики — рискованном проекте для карьеры. Но продюсеры пошли ему навстречу и создали все условия, чтобы юная кинозвезда ни в чем не нуждался.

Премьера состоялась в 1985 году. После он успел сняться в жесткой драме о войне во Вьетнаме «Военные потери», драме «Дневной свет» и продолжениях приключений Марти МакФлая.