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Майкл Джей Фокс: как живет с Паркинсоном звезда «Назад в будущее»

Майкл Джей Фокс: как живет с Паркинсоном звезда «Назад в будущее»

Автор:
13 октября 2022 09:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Майкл Джей Фокс   Назад в будущее   актеры   кино   паркинсон   роль   судьба   фильм   
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Культовая научно-фантастическая (а на самом деле ретро) комедия «Назад в будущее» вышла на экранах далеком 1985 году и прочно законсервировала свою эпоху в любовном послании Роберта Земекиса. Заодно она сделала невероятно знаменитым молодую звезду — Майкла Джея Фокса.

С самого детства артистичный американец планировал связать свою жизнь вовсе не с кино, но с хоккеем, но быстро оставил эту идею — помешал невысокий рост. Лишь после этого он решил обратить внимание на Голливуд. Его учитель сразу разглядел в будущем актере незаурядный талант.

Уже в Голливуде ему удалось обойти невероятное количество конкурентов. Сперва он сыграл в «Письмах о Фрэнка», затем в «Семейных узах», телевизионном хите своего времени, который принес ему статуэтки «Эмми» и «Золотого глобуса».

Именно «Семейные узы» открыли для Земекиса Джея Фокса, который в тот момент как раз работал над «Назад в будущее». Фокс едва не отказался, ему было тяжело сниматься одновременно в сериале и высокобюджетной, но все же научной фантастики — рискованном проекте для карьеры. Но продюсеры пошли ему навстречу и создали все условия, чтобы юная кинозвезда ни в чем не нуждался.

Премьера состоялась в 1985 году. После он успел сняться в жесткой драме о войне во Вьетнаме «Военные потери», драме «Дневной свет» и продолжениях приключений Марти МакФлая.

Казалось, что его карьера набирает обороты, однако уже в 1991 году актер вдруг заметил, что его руки слишком часто подрагивают. Чуть позже врачи поставили ему диагноз — болезнь Паркинсона. Страшный диагноз подкосил кинозвезду на пике своей карьеры, ведь Майклу было всего 30 лет.

Какое-то время он скрывал болезнь и даже снимался в кино. Но с годами ему становилось все труднее работать и оставаться на плаву. Несмотря на это, Майкл не отказался от кино. Так, важным проектом для него стал сериал «Клиника», одна из первых драмеди 21 века.

Майкл периодически появлялся в сериале в роли доктора Кевина Кейси — невероятного профессионала своего дела, обаятельного и человечного доктора, на пути которого стоит его собственный недуг в виде обсессивно-компульсивного расстройства. Тема ОКР не часто поднимается на телевидении и в кино, однако она стала впечатляющим заявлением от MTV и Майкла Джея Фокса.

На фоне работы в кино, артисту приходится проходить серьезное и непростое лечение, чтобы затормозить симптомы. К счастью, Майкл не остался на этом пути в одиночестве, его всегда поддерживала супруга Трейси.

Кроме того, несмотря ни на что, он продолжил сниматься — например, в сериале «Хорошая жена» в роли опасного адвоката. При этом часть доходов артист жертвует на благотворительность и является основателем фонда The Michael J. Fox Foundation For Parkinson’s Research, который занимается исследованием Паркинсона.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Майкл Джей Фокс   Назад в будущее   актеры   кино   паркинсон   роль   судьба   фильм   
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2  комментария
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−93
пысы 40 минут назад
жалко мужика
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pynh Полчаса назад
по несколько раз в неделю теперь будете это вкидывать?
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