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Странные вещи, доказывающие, что модные безумства не знают границ

Странные вещи, доказывающие, что модные безумства не знают границ (19 фото)

Автор:
05 апреля 2022 09:40
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   мода   одежда   подборка   странный вещи   фото   
1041
19

Иногда креатив создателей одежды и обуви граничит с безумием, и в итоге у них получаются такие странные вещи, что на них просто невозможно смотреть без смеха с легкой примесью испанского стыда.

Именно из таких предметов гардероба и состоит наша сегодняшняя подборка. Некоторые вещи настолько неудачные, что надевать их не хотелось бы даже для работы в огороде.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   забавно   мода   одежда   подборка   странный вещи   фото   
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4  комментария
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83k
Павел 43 минуты назад
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873
Nataly 11 минут назад
Лобстерные и банановые тапки для дачи норм.
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1k
Пошляк Стебаныч Час назад
Я много раз в жизни смотрел на женские .опы.
И вот теперь впервые .опа смотрит на меня...
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