Странные вещи, доказывающие, что модные безумства не знают границ

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Иногда креатив создателей одежды и обуви граничит с безумием, и в итоге у них получаются такие странные вещи, что на них просто невозможно смотреть без смеха с легкой примесью испанского стыда.
Именно из таких предметов гардероба и состоит наша сегодняшняя подборка. Некоторые вещи настолько неудачные, что надевать их не хотелось бы даже для работы в огороде.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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