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15 примеров странного дизайна одежды, который вызывает у окружающих не восторг, а очень много вопросов

15 примеров странного дизайна одежды, который вызывает у окружающих не восторг, а очень много вопросов (19 фото)

Автор:
01 января 2022 09:39
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   одежда   подборка   прикол   принт   фото   
1380
19

Фраза о том, что «встречают по одёжке» знакома всем. Однако иногда люди выбирают такую «одёжку», что возникает очень много вопросов и неловкости.

Иногда принты на вещах выглядят как грязь, кровь и другие не самые приятные пятна, особенно если они расположены не в самых удачных местах. А то, что казалось дизайнерам оригинальным, в жизни оказывается просто странным. Мы собрали для вас несколько примеров неудачной одежды.


Коричневое на белом выглядит неоднозначно

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Когда «Devil» превращается в «Debil»

Коричневый логотип на белых кроссовках

Очень странная обувь

Плесневая толстовка

Красный принт не лучше коричневого

Я бью пиццу кулаком? Или что ещё это значит?

Не позволяй своим мечтам

Очевидно, в надписи не хватает слов. Но пока их нет, всё выглядит.


Как будто окунули в грязь

Два фламинго встретились не в том месте

У меня появилась новая толстовка, и все спрашивали меня, почему я мокрый, и мне приходилось говорить, что это просто дизайн

Нет, это не жирные пятна, так и задумано

Pink Flayd

81

Окровавленное платье

Для тех, у кого руки не из плеч

Вроде бы обычный принт. Но стоит посмотреть поближе

Новый вид динозавра

Как будто прошёл по парку, где на ветках сидело много птиц

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Метки: Юмор   забавно   одежда   подборка   прикол   принт   фото   
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3  комментария
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25k
Лис 54 минуты назад
Гм... Белые штаны с коричневыми пятнами... В этом что то есть. Метро. Час пик. Может давить не будут.
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43k
Татьяна Юсова 12 минут назад
Самое интересное, что кто-то это покупает!
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2k
Чучело Мяучело 50 минут назад
Вот это странно. А пятна на толстовке нет
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