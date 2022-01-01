15 примеров странного дизайна одежды, который вызывает у окружающих не восторг, а очень много вопросов

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Фраза о том, что «встречают по одёжке» знакома всем. Однако иногда люди выбирают такую «одёжку», что возникает очень много вопросов и неловкости.
Иногда принты на вещах выглядят как грязь, кровь и другие не самые приятные пятна, особенно если они расположены не в самых удачных местах. А то, что казалось дизайнерам оригинальным, в жизни оказывается просто странным. Мы собрали для вас несколько примеров неудачной одежды.
Коричневое на белом выглядит неоднозначно
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Когда «Devil» превращается в «Debil»
Коричневый логотип на белых кроссовках
Очень странная обувь
Плесневая толстовка
Красный принт не лучше коричневого
Я бью пиццу кулаком? Или что ещё это значит?
Не позволяй своим мечтам
Очевидно, в надписи не хватает слов. Но пока их нет, всё выглядит.
Как будто окунули в грязь
Два фламинго встретились не в том месте
У меня появилась новая толстовка, и все спрашивали меня, почему я мокрый, и мне приходилось говорить, что это просто дизайн
Нет, это не жирные пятна, так и задумано
Pink Flayd
Для тех, у кого руки не из плеч
Вроде бы обычный принт. Но стоит посмотреть поближе
Новый вид динозавра
Как будто прошёл по парку, где на ветках сидело много птиц
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