15 примеров странного дизайна одежды, который вызывает у окружающих не восторг, а очень много вопросов

Иногда принты на вещах выглядят как грязь, кровь и другие не самые приятные пятна, особенно если они расположены не в самых удачных местах. А то, что казалось дизайнерам оригинальным, в жизни оказывается просто странным. Мы собрали для вас несколько примеров неудачной одежды.

Коричневое на белом выглядит неоднозначно