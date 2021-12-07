Абсурдная вязаная мода 80-х

Ремесло идет по миру

С торговцами вязание стало известно в Китае и Африке, а затем и Латинской Америке. К примеру, в Перу это ремесло понравилось так сильно, что перуанцы не только вязали одежду, но и предметы быта, а также разные настенные изображения, которые символизировали богов. Такие до сих пор хранятся в исторических музеях страны.