Абсурдная вязаная мода 80-х

Кофты с большими птицами, улитками, жабами и пуделями сейчас кажутся абсурдными даже на детях, но еще 40 лет назад встретить солидного мужчину в джемпере с плюшевым мишкой было в порядке вещей.
Родом из Египта
Археологи находили вещи, связанные на спицах, еще на территории Египта и датировали их IV веком до нашей эры, поэтому вязанию больше 2500 лет.
Из рыбаков в вязальщики
Интересно, что первыми вязальщиками были египетские мужчины, которые придумали связывать рыболовные снасти в виде мелкой сеточки, чтобы ловить больше рыбы за раз.
Только для избранных
Однако до VIII века нашей эры вязаные вещи могли позволить себе только обеспеченные люди, такие как фараоны и знатные вельможи, ведь ремесло считалось трудоемким и требовало много свободного времени.
Первые спицы
Занятно, первые спицы больше напоминали огромные иглы с ушками и были сделаны из костей животных. С такими иглами вязка получалась прочной и плотной.
Доступность для обычных людей
Позже это мастерство переняли египетские женщины, чтобы плести из шерсти овец и коз незамысловатую одежду. Она пригождалась бедуинам и торговцам, которые ходили караванами по пустыне, где ночами очень холодно.
Ремесло идет по миру
С торговцами вязание стало известно в Китае и Африке, а затем и Латинской Америке. К примеру, в Перу это ремесло понравилось так сильно, что перуанцы не только вязали одежду, но и предметы быта, а также разные настенные изображения, которые символизировали богов. Такие до сих пор хранятся в исторических музеях страны.
Новый способ заработка у европейцев
В Европу же вязание проникло с египетскими христианами во время паломничества. Европейцы отметили, что вязанные вещи необычайно красивы и изысканны, а потому на них можно неплохо заработать.
Чулки и шляпки
В европейских странах первыми вязать стали мужчины. Особенно искусные мастера вязали тонкие перчатки, шляпки, чулки и воротнички для знатных господ. Стоимость была такая, что позволить пару вязаных чулок могли только жены аристократов. Именно тогда люди научились вязать крючком, чтобы получать более утонченные узоры.
Главную роль играло подражание
Стоило одной кокетке надеть чулки и вязаную шляпку, как все другие придворные дамы хотели иметь такие же вещи. В итоге от заказчиц не было отбоя.
Никаких женских рук
Первыми стали испанцы, итальянцы и французы, но уже к XVI веку вязала вся Европа, особенно в холодных странах Скандинавии. Интересно, что если сейчас вяжут в основном женщины, то еще четыре века назад их близко не подпускали к спицам, доверяя лишь сплетать пряжу из шерсти.
Первый станок
Все изменилось в 1590-х, когда англичанин Уильям Ли придумал первый вязальный станок. Скорость вязания увеличилась в 100 раз, а стоимость таких вещей была низкой и общедоступной. Конечно, вещи не были так красивы и воздушны, как, например, у французских ручных вязальщиков, но они и были рассчитаны на менее предвзятую публику.
Для богатых и для бедных
Тем не менее ручной труд тоже сохранился и пользовался спросом у богатых людей, которых интересовало качество и индивидуальность, а не ширпотреб.
Эпоха вязания
После Англии вязальные машины стали появляться в других странах. В 1890-х первые станки появились в США и быстро стали популярны среди людей, особенно северных и холодных штатов.
Разные виды станков
Именно в Америке среди техников, инженеров и новаторов вязальное ремесло расцвело и усовершенствовалось. Поначалу американцы придумали полуавтоматические станки, а затем, к 1910-м годам, полные автоматы.
Опережая время
Весь XX век эволюция вязального процесса наращивала свои обороты. К 70-м годам на компьютерах можно было загружать любые рисунки и отображать их на кофтах, джемперах и жилетках.
От простых узоров...
Поначалу это были орнаменты и разные простые рисунки, которые могли бы понравиться широкому кругу покупателей.
... до сложных, но нелепых изображений
И спустя 10 лет, в 80-х, люди стали смело экспериментировать с различными изображениями. На пик моды вышли кофты и джемперы с самыми дерзкими и неожиданными рисунками: курицы и яйца, паровозики и даже летучие свинки.
Кофты как самовыражение
Каждый человек мог прийти к вязальщику и заказать себе уникальный рисунок, который был бы забит в программу вязальной машины и воспроизведен из пряжи. О том, как один психиатр сделал вязание частью своей лечебной практики и создает самые невероятные вещи, мы рассказывали здесь.
Возвращение к истокам
Сейчас же мода более сдержанна, и люди так же продолжают любить вязаные теплые вещи, как египтяне в далеком прошлом, но предпочитают простые орнаменты или однотонные модели, ведь для самовыражения человеку не нужна кофта.
Современные приоритеты
Для людей в наше время важнее натуральность материала, носкость и долговечность, нежели разовая сезонная мода. Истинные модники знают, что кофта ручной работы, связанная вчера, и через 10 лет будет актуальна, в отличие от машинной вещи, украшенной замысловатым рисунком и доступной широкому покупателю.
Источник:
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В 70-х годах компьютеры были на каждой кухне, ага...
ВОТ это точно абсурдная мода