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Развидеть не получится: странные модные вещи

Развидеть не получится: странные модные вещи (23 фото)

Автор:
05 апреля 2021 09:41
Сообщество : Юмор
Метки: HintMag   Юмор   в мире   забавно   мода   одежда   подборка   прикол   треш   
687
23
Глядя на эти сумасшедшие наряды, собранные HintMag, не можешь не задаться вопросом, всерьез ли дизайнеры моды предполагают, что это то, что люди должны носить, или они просто смеются над всеми.
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Метки: HintMag   Юмор   в мире   забавно   мода   одежда   подборка   прикол   треш   
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14  комментариев
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7k
Самка Хорька 2 часа назад
Так и знала, что муж немодный на работу пошёл.
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1k
Виктор Секунду назад
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182k
WolF 36 минут назад
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5k
z0_0b Час назад
Мозга нет.
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23k
Е-Лена Час назад
Та цэ ж от кутюр. Тут модельеры просто показывают весь свой внутренний мир (это я, шоб не материться).
А вот если взять прет-а-порте, то там другой коленкор. )))
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20k
Влад Е-Лена 21 минуту назад
Внутренний мир? Ну и зачем мне содержимое их кишечника?
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
Зачетно
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4k
Мистер Фикс Час назад
Чем больше узнаю людей,
Чем больше жизнь я изучаю,
Тем больше я люблю зверей..
(с)
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7k
Tamdima Час назад
Психически больные модельеры, обожравшиеся галюцинегенных грибов!
Блевотина какая то!
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61k
Доктор Джонс 2 часа назад
Деградация...
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−1
alex 2 часа назад
афтар, ты если не понимаешь мути этой темы, то и не пиши про это! это никто не будет носить, потому как это не для носки!
ибо это выражение художника только не на холсте-бумаге а на конкретном образе, почему то тебя афтар не оскорбляют художники типа "Пикассо" "Дали" "Босх"?!
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4k
Мистер Фикс alex Час назад
В психушке тоже много подобных "шедевров"...
Странно, что никто еще не додумался вернисаж устроить
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1k
Hallo FreeSpace alex Час назад
Это бесполезно объяснять , забей
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150k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Под ЛСД все модельеры походу, больные люди.
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