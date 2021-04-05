Развидеть не получится: странные модные вещи

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Глядя на эти сумасшедшие наряды, собранные HintMag, не можешь не задаться вопросом, всерьез ли дизайнеры моды предполагают, что это то, что люди должны носить, или они просто смеются над всеми.
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А вот если взять прет-а-порте, то там другой коленкор. )))
Чем больше жизнь я изучаю,
Тем больше я люблю зверей..
(с)
Блевотина какая то!
ибо это выражение художника только не на холсте-бумаге а на конкретном образе, почему то тебя афтар не оскорбляют художники типа "Пикассо" "Дали" "Босх"?!
Странно, что никто еще не додумался вернисаж устроить