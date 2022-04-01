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Скотч способен решить любую проблему

Скотч способен решить любую проблему (14 фото)

Автор:
01 апреля 2022 09:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   подборка   прикол   скотч   фото   
833
14

Человек, который придумал когда-то изоленту и скотч, определённо заслуживает награды за вклад в развитие человечества. Ведь именно к лайфхаку с клейкой лентой обращаются большинство людей, столкнувшихся с поломками.


И почти любую проблему можно решить с помощью скотча. В этом убеждены люди из нашего материала, чьи шутки и хитрости поднимут вам настроение. Как говорится, если у тебя не получается починить что-то с помощью скотча, значит, ты используешь слишком мало скотча!

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Источник:

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Метки: Юмор   забавно   подборка   прикол   скотч   фото   
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2  комментария
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8k
Летучий Мыш 2 минуты назад
Тут должна быть синяя изолента
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24k
SerGProS 2 минуты назад
Ссылка coub.com
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