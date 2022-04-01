Скотч способен решить любую проблему

И почти любую проблему можно решить с помощью скотча. В этом убеждены люди из нашего материала, чьи шутки и хитрости поднимут вам настроение. Как говорится, если у тебя не получается починить что-то с помощью скотча, значит, ты используешь слишком мало скотча!