Скотч способен решить любую проблему

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Человек, который придумал когда-то изоленту и скотч, определённо заслуживает награды за вклад в развитие человечества. Ведь именно к лайфхаку с клейкой лентой обращаются большинство людей, столкнувшихся с поломками.
И почти любую проблему можно решить с помощью скотча. В этом убеждены люди из нашего материала, чьи шутки и хитрости поднимут вам настроение. Как говорится, если у тебя не получается починить что-то с помощью скотча, значит, ты используешь слишком мало скотча!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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