Японская мохнатоголовая собачка: Эту рыбу можно подкормить, а она даст себя гладить. Почему этого чудика зовут «собачкой»?

Нет, это не новомодная порода. И даже не пёс. Японская мохнатоголовая собачка — это рыба. Справедливости ради, своё название она оправдывает полностью. Какой ещё рыбе понравится, когда её… гладят?
Чтобы встретиться с японской мохнатоголовой собачкой не обязательно лететь на родину аниме. Рыбёха облюбовала прибрежные воды залива Петра Великого, побережья Кореи и Японии. Глубоко нырять не придётся — пёсики редко опускаются ниже 100 метров на дно.
Но потискать, а уж тем более покормить собачку с руки, учитывая её внешний вид, смогут только смельчаки. Размерами рыбка не впечатляет — всего 50 сантиметров длины. Зато мордашка у собачки крайне эффектная: пучеглазая морда, обросшая буграми и щупальцами, равнодушными не оставит никого.
Несмотря на то, что физиономия рыбы — чистой воды жуткая жуть, в душе дитя Дейви Джонса и русалочки абсолютная пуська. Собачка — мирный обитатель мелководья. Живёт на дне среди камушков и водорослей, никого не трогает и тихо мимикрирует под окружающую действительность. Помогают ей в этом пёстрая окраска и тот самый мох на морде. В результате получается камуфляж 99 lvl.
Вместо костей подводный бобик обгладывает камни в поисках мелких беспозвоночных тварей. Сама собачка тоже может стать обедом для осьминогов, скорпен, тюленей и птиц. Для людей гастрономического интереса она не представляет. Скорее наоборот — ныряльщики сами подкармливают пёсика!
Рыбка спокойно принимает подношения от дайверов. Более того, взамен на вкусняшку она даже даёт себя погладить. Трогать мохнатоголовую собачку можно без опаски — рыбки не ядовитые, чешуя у них мелкая или отсутствует вовсе, а кожа голая и слизистая. А вот с сородичами, в отличие от земных тёзок, животинки не дружат. Подводный пёс живёт поодиночке. Исключение — период брачных игр и воспитания потомства.
В канун нового года мохнатоголовки становятся особенно пёстрыми и яркими. И причина не в предстоящем празднике. Зима, по мнению собачек, самое время заделать потомство — своим нарядом рыбки привлекают противоположный пол. А чтобы стать особенно неотразимым в глазах дам, домоседы и тихони выходят из своих убежищ и устраивают настоящие пляски: поднимаются на хвост и, изгибаясь всем телом, кружатся вокруг камней.
В отличии от многих видов рыб, морские собачки — примерные семьянины. Пока родители не поставят на плавники своих отпрысков, подводные пёсики образуют пару. Будущие мама и папа поочерёдно следят за «щенками»: кладку регулярно очищают, а воду вокруг икринок разгоняют, чтобы малыши получали приток кислорода. Новорожденные рыбёшки отправляются в свободное плавание в марте-апреле. Если малышне повезёт выжить, она наберёт массу и заляжет на дно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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