Японская мохнатоголовая собачка: Эту рыбу можно подкормить, а она даст себя гладить. Почему этого чудика зовут «собачкой»?

Рыбка спокойно принимает подношения от дайверов. Более того, взамен на вкусняшку она даже даёт себя погладить. Трогать мохнатоголовую собачку можно без опаски — рыбки не ядовитые, чешуя у них мелкая или отсутствует вовсе, а кожа голая и слизистая. А вот с сородичами, в отличие от земных тёзок, животинки не дружат. Подводный пёс живёт поодиночке. Исключение — период брачных игр и воспитания потомства.